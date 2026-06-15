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Говяжья печень в сливочном соусе: рецепт нежного горячего блюда
Чтобы печень получилась нежной и мягкой на вкус, желательно перед готовкой вымочить ее в молоке.
Говяжья печень в сливочном соусе готовится очень просто и практически подойдет к любому гарниру: с макаронами, рисом или картофельным пюре.
Ингредиенты
- печень говяжья
- 600 г
- молоко
- 250 мл
- сливки 10%
- 150 мл
- соевый соус
- 130 мл
- лук репчатый
- 1 шт.
- сливочное масло
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Печень промойте, очистите от пленок, жира, желчных протоков и замочите на 30-60 минут в молоке, затем молоко слейте и обсушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кусочками.
Лук очистите, натрите на мелкую терку, выложите к печени, перемешайте и оставьте мариноваться 30 минут.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное и сливочное масло, выложите печень и жарьте ее, помешивая около 10 минут.
Влейте сливки, соевый соус, перемешайте, добавьте перец черный молотый, посолите по вкусу и тушите 3-5 минут.
Советы:
Сливки используйте любой жирности.