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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Говяжья печень в сливочном соусе: рецепт нежного горячего блюда

Чтобы печень получилась нежной и мягкой на вкус, желательно перед готовкой вымочить ее в молоке.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Комментарии
Говяжья печень в сливочном соусе

Говяжья печень в сливочном соусе / © Credits

Говяжья печень в сливочном соусе готовится очень просто и практически подойдет к любому гарниру: с макаронами, рисом или картофельным пюре.

Ингредиенты

печень говяжья
600 г
молоко
250 мл
сливки 10%
150 мл
соевый соус
130 мл
лук репчатый
1 шт.
сливочное масло
1 ст. л.
растительное масло
1 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Печень промойте, очистите от пленок, жира, желчных протоков и замочите на 30-60 минут в молоке, затем молоко слейте и обсушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кусочками.

  2. Лук очистите, натрите на мелкую терку, выложите к печени, перемешайте и оставьте мариноваться 30 минут.

  3. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное и сливочное масло, выложите печень и жарьте ее, помешивая около 10 минут.

  4. Влейте сливки, соевый соус, перемешайте, добавьте перец черный молотый, посолите по вкусу и тушите 3-5 минут.

Советы:

  • Сливки используйте любой жирности.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
142
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