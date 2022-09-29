Гратен из брокколи и цветной капусты: рецепт вкусного и полезного блюда

Цветная капуста, как и брокколи, - это один из самых полезных продуктов в рационе. Гратен из этих овощей может быть прекрасным самостоятельным блюдом или гарниром. А при красивой подаче может даже украсить праздничный стол.

Ингредиенты

брокколи - 1 головка

цветная капуста - 1 головка

сливочное масло - 5 ст. л.

лук - 1 шт.

чеснок - 1 зубчик

мука - четверть стакана

молоко - полтора стакана

сливки - полстакана

мускатный орех - четверть ч. л.

соль и перец

сыр твердый тертый - 1 стакан

сыр пармезан - неполный стакан

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для запекания 1 столовой ложкой сливочного масла.

Мелко нарежьте лук и чеснок, разберите цветную капусту и брокколи на небольшие соцветия.

В кастрюле пассеруйте лук в одной ложке сливочного масла до прозрачности, от 4 до 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще 1 минуту.

Добавьте оставшиеся 3 столовые ложки масла в кастрюлю и полностью растопите. Вмешайте муку. Готовьте, периодически помешивая, пока смесь не станет светло-золотистого цвета, от 2 до 3 минут.

Постепенно добавляйте молоко в кастрюлю, перемешивая венчиком. Добавьте сливки, доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока соус не станет достаточно густым, 5-7 минут.

Приправить соус мускатным орехом, солью и перцем. Добавьте брокколи и цветную капусту в кастрюлю и хорошо перемешайте, чтобы они полностью покрылись. Вылейте овощно-соевую смесь в подготовленную форму для запекания. Равномерно посыпьте поверхность двумя видами сыров. Запекайте, пока сыр не станет золотистым, от 35 до 40 минут.

Достаньте гратен из духовки и дайте ему постоять от 5 до 10 минут перед подачей.

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