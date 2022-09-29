Гратен из брокколи и цветной капусты: рецепт вкусного и полезного блюда

Цветная капуста и брокколи отлично сочетаются с сыром.
Цветная капуста, как и брокколи, - это один из самых полезных продуктов в рационе. Гратен из этих овощей может быть прекрасным самостоятельным блюдом или гарниром. А при красивой подаче может даже украсить праздничный стол.
Ингредиенты
- брокколи - 1 головка
- цветная капуста - 1 головка
- сливочное масло - 5 ст. л.
- лук - 1 шт.
- чеснок - 1 зубчик
- мука - четверть стакана
- молоко - полтора стакана
- сливки - полстакана
- мускатный орех - четверть ч. л.
- соль и перец
- сыр твердый тертый - 1 стакан
- сыр пармезан - неполный стакан
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для запекания 1 столовой ложкой сливочного масла.
Мелко нарежьте лук и чеснок, разберите цветную капусту и брокколи на небольшие соцветия.
В кастрюле пассеруйте лук в одной ложке сливочного масла до прозрачности, от 4 до 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще 1 минуту.
Добавьте оставшиеся 3 столовые ложки масла в кастрюлю и полностью растопите. Вмешайте муку. Готовьте, периодически помешивая, пока смесь не станет светло-золотистого цвета, от 2 до 3 минут.
Постепенно добавляйте молоко в кастрюлю, перемешивая венчиком. Добавьте сливки, доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока соус не станет достаточно густым, 5-7 минут.
Приправить соус мускатным орехом, солью и перцем. Добавьте брокколи и цветную капусту в кастрюлю и хорошо перемешайте, чтобы они полностью покрылись. Вылейте овощно-соевую смесь в подготовленную форму для запекания. Равномерно посыпьте поверхность двумя видами сыров. Запекайте, пока сыр не станет золотистым, от 35 до 40 минут.
Достаньте гратен из духовки и дайте ему постоять от 5 до 10 минут перед подачей.
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