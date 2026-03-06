Гречаники без фарша tiktok.com_@receptoria_

Классические гречаники обычно готовят с фаршем, но современная кухня любит эксперименты. Если вы хотите разнообразить свой рацион или уменьшить потребление мяса, попробуйте версию без фарша. Это блюдо сочетает гречку, колбасу и ароматный укроп, а добавление яйца делает котлеты нежными. Обжаренные до золотистого цвета, они идеально сочетаются с холодной сметаной. Обо всем этом рассказали на странице receptoria

Ингредиенты Гречка (отваренная и охлажденная) 200 г Колбаса 100 г Укроп 1 пучок Яйцо 1 шт. Соль Перец Мука Масло

Приготовление

Отварите гречку до готовности и дайте ей остыть. Нарежьте колбасу маленькими кубиками, мелко порежьте укроп. В миске смешайте гречку, колбасу, укроп и яйцо. Добавьте соль и перец по своему вкусу и хорошо вымешайте. Сформируйте из массы небольшие котлеты. Затем обваляйте их в муке, чтобы они не распадались во время обжаривания. На разогретую сковородку добавьте немного масла. Выложите котлеты и обжарьте с обеих сторон примерно по 3 мин до золотистого цвета. Гречаники самые вкусные, когда их подать горячими с холодной сметаной. Можно добавить свежие овощи или зелень для яркого акцента.

Советы

Для большей нежности добавьте немного тертого сыра перед формированием котлет.

Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, колбасу можно заменить на обжаренные грибы.

Гречаники без фарша — это настоящая находка для тех, кто ценит быстрые, сытные и стильные блюда. Они не только выглядят аппетитно, но и радуют вкусом. Приготовить их легко, а результат — невероятно вкусный.