ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

Гречаники без фарша — как приготовить легкую и вкусную альтернативу классическим котлетам

Этот рецепт сочетает в себе простоту, натуральные ингредиенты и невероятный вкус. Идеально для обеда или ужина, когда хочется домашнего уюта без лишних хлопот.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Гречаники без фарша tiktok.com_@receptoria_

Гречаники без фарша tiktok.com_@receptoria_

Классические гречаники обычно готовят с фаршем, но современная кухня любит эксперименты. Если вы хотите разнообразить свой рацион или уменьшить потребление мяса, попробуйте версию без фарша. Это блюдо сочетает гречку, колбасу и ароматный укроп, а добавление яйца делает котлеты нежными. Обжаренные до золотистого цвета, они идеально сочетаются с холодной сметаной. Обо всем этом рассказали на странице receptoria

Ингредиенты

Гречка (отваренная и охлажденная)
200 г
Колбаса
100 г
Укроп
1 пучок
Яйцо
1 шт.
Соль
Перец
Мука
Масло

Приготовление

  1. Отварите гречку до готовности и дайте ей остыть.

  2. Нарежьте колбасу маленькими кубиками, мелко порежьте укроп.

  3. В миске смешайте гречку, колбасу, укроп и яйцо.

  4. Добавьте соль и перец по своему вкусу и хорошо вымешайте.

  5. Сформируйте из массы небольшие котлеты.

  6. Затем обваляйте их в муке, чтобы они не распадались во время обжаривания.

  7. На разогретую сковородку добавьте немного масла.

  8. Выложите котлеты и обжарьте с обеих сторон примерно по 3 мин до золотистого цвета.

  9. Гречаники самые вкусные, когда их подать горячими с холодной сметаной. Можно добавить свежие овощи или зелень для яркого акцента.

Советы

  • Для большей нежности добавьте немного тертого сыра перед формированием котлет.

  • Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, колбасу можно заменить на обжаренные грибы.

Гречаники без фарша — это настоящая находка для тех, кто ценит быстрые, сытные и стильные блюда. Они не только выглядят аппетитно, но и радуют вкусом. Приготовить их легко, а результат — невероятно вкусный.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie