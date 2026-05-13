Рецепты
163
1 мин

Гречаники с фаршем в томатном соусе: простой и полезный рецепт

Гречаники с фаршем в томатном соусе готовятся из гречки и мясного фарша.

Екатерина Труш
Гречаники с фаршем в томатном соусе

Гречаники с фаршем в томатном соусе

Это бюджетное, ароматное блюдо, которое не нуждается в гарнире, так как в нем есть и каша и мясо. Для этого сформируйте котлеты, обжарьте их, и протушите в томатном соусе с овощами.

Ингредиенты:

  • гречневая крупа — 1 стакан;

  • вода — 2 стакана;

  • фарш свиной — 500 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • мука пшеничная — 2 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Для соуса:

  • лук репчатый — 2 шт;

  • морковь — 1 шт;

  • томатный соус — 3 ст л;

  • сахар — 1 ст л;

  • вода — 400-500 мл;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Гречневую крупу промойте, выложите в сотейник, посолите, залейте водой и варите 20-25 минут до готовности, остудите.

  2. Лук очистите и измельчите.

  3. В миске соедините гречку, фарш, яйца, лук, перец черный молотый, посолите, перемешайте.

  4. Сформируйте котлеты и запанируйте их в муке.

  5. В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите котлеты и обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки, выложите в кастрюлю.

  6. Лук, морковь очистите.

  7. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупную терку. Обжарьте на растительном масле до мягкости, добавьте томатный соус, сахар, перец черный молотый, посолите, влейте воду и протушите пять минут.

  8. Залейте этим соусом гречаники, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20-25 минут.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

  • Томатный соус можно заменить кетчупом.

