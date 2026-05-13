- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Гречаники с фаршем в томатном соусе: простой и полезный рецепт
Гречаники с фаршем в томатном соусе готовятся из гречки и мясного фарша.
Это бюджетное, ароматное блюдо, которое не нуждается в гарнире, так как в нем есть и каша и мясо. Для этого сформируйте котлеты, обжарьте их, и протушите в томатном соусе с овощами.
Ингредиенты:
гречневая крупа — 1 стакан;
вода — 2 стакана;
фарш свиной — 500 гр;
яйца куриные — 2 шт;
лук репчатый — 1 шт;
мука пшеничная — 2 ст л;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Для соуса:
лук репчатый — 2 шт;
морковь — 1 шт;
томатный соус — 3 ст л;
сахар — 1 ст л;
вода — 400-500 мл;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Приготовление:
Гречневую крупу промойте, выложите в сотейник, посолите, залейте водой и варите 20-25 минут до готовности, остудите.
Лук очистите и измельчите.
В миске соедините гречку, фарш, яйца, лук, перец черный молотый, посолите, перемешайте.
Сформируйте котлеты и запанируйте их в муке.
В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите котлеты и обжарьте их с двух сторон до золотистой корочки, выложите в кастрюлю.
Лук, морковь очистите.
Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупную терку. Обжарьте на растительном масле до мягкости, добавьте томатный соус, сахар, перец черный молотый, посолите, влейте воду и протушите пять минут.
Залейте этим соусом гречаники, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20-25 минут.
Советы:
Фарш используйте любой.
Томатный соус можно заменить кетчупом.