Гречаники с грибами и картофелем: рецепт без мяса и яиц

Блюдо готовится из простых продуктов без мяса и яиц, отлично подойдет для вегетарианцев или для тех, кто просто постится.
Гречневую крупу, картофель отварите, грибы обжарьте с луком, все перемешайте, сформируйте котлеты и обжарьте. Подавайте гречаники с грибами и картофелем с любым соусом или со сметаной.
Ингредиенты
- крупа гречневая
- 130 г
- вода
- 260 мл
- картофель
- 500 г
- шампиньоны
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- укроп свежий
- 1/2 пучка
- чеснок сушеный
- 0,5 ч.л.
- перец черный молотый
- растительное масло.
- соль
- мука овсяная – для панировки
- Гречневую крупу промойте. Выложите в кастрюлю, залейте 260 мл холодной воды и варите в течение 20 минут. Остудите.
- Картофель очистите, нарежьте на кусочки. Отправьте в кастрюлю, посолите, залейте водой и варите 15 минут с момента закипания. Слейте жидкость и разомните в пюре. Остудите.
- Лук очистите, помойте и нарежьте мелкими кубиками.
- Шампиньоны промойте и нарежьте также кубиками.
- Укроп мелко измельчите.
- На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, посолите и жарьте десять минут, до испарения влаги.
- В миску выложите гречку, картофель, грибы с луком, укроп, чеснок, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
- Овсяную муку насыпьте в тарелку.
- Мокрыми руками сформируйте небольшие котлеты, обваляйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- Грибы используйте любые.
- Вместо овсяной муки можно использовать пшеничную муку.
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