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Гречаники с грибами и картофелем: рецепт без мяса и яиц

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
157 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
117
Время на прочтение
2 мин
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Гречаники с грибами и картофелем: рецепт без мяса и яиц

Гречаники с грибами и картофелем / Фото: Credits

Блюдо готовится из простых продуктов  без мяса и яиц, отлично подойдет для вегетарианцев или для тех, кто просто постится.

Гречневую крупу, картофель отварите, грибы обжарьте с луком, все перемешайте, сформируйте котлеты и обжарьте. Подавайте гречаники с грибами и картофелем с любым соусом или со сметаной.

Ингредиенты

крупа гречневая
130 г
вода
260 мл
картофель
500 г
шампиньоны
200 г
лук репчатый
1 шт.
укроп свежий
1/2 пучка
чеснок сушеный
0,5 ч.л.
перец черный молотый
растительное масло.
соль
мука овсяная – для панировки
  1. Гречневую крупу промойте. Выложите в кастрюлю, залейте 260 мл холодной воды и варите в течение 20 минут. Остудите.
  2. Картофель очистите, нарежьте на кусочки. Отправьте в кастрюлю, посолите, залейте водой и варите 15 минут с момента закипания. Слейте жидкость и разомните в пюре. Остудите.
  3. Лук очистите, помойте и нарежьте мелкими кубиками.
  4. Шампиньоны промойте и нарежьте также кубиками.
  5. Укроп мелко измельчите.
  6. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, посолите и жарьте десять минут, до испарения влаги.
  7. В миску выложите гречку, картофель, грибы с луком, укроп, чеснок, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
  8. Овсяную муку насыпьте в тарелку.
  9. Мокрыми руками сформируйте небольшие котлеты, обваляйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Грибы используйте любые.
  • Вместо овсяной муки можно использовать пшеничную муку.

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