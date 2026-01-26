ТСН в социальных сетях

Рецепты
84
1 мин

Гречаники с куриной печенью: оригинальній рецепт

Такие гречаники, это не только вкусно, но еще и очень полезно, так как в состав блюда входит гречневая крупа и куриная печень.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
124 ккал
Гречаники с куриной печенью

Гречаники с куриной печенью / © Credits

Подайте как самостоятельное блюдо, или со сметаной, овощами, или просто с любым гарниром. Печень используйте любую: свиную, говяжью, но с куриной печенью, гречаники получаются более нежными.

Ингредиенты

печень куриная
600 г
крупа гречневая
0:5 ст.
яйца куриные
2 шт.
лук репчатый
2 шт.
мука пшеничная
2 ст. л.
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Гречку промойте, выложите в кастрюлю и залейте одним стаканом холодной воды. Варите 20 минут с момента закипания, затем остудите.

  2. Лук очистите, нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

  3. Куриную печень очистите от пленок, желчных протоков и нарежьте на средние кусочки.

  4. Гречневую кашу, яйца, куриную печень, чеснок, обжаренный лук перекрутите через мясорубку, добавьте перец черный молотый, муку, соль и хорошо перемешайте.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выкладывайте столовой ложкой печеночную массу и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Печеночная масса должна получиться чуть гуще, чем на оладьи.

84
