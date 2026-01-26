- Дата публикации
Рецепты
Гречаники с куриной печенью: оригинальній рецепт
Такие гречаники, это не только вкусно, но еще и очень полезно, так как в состав блюда входит гречневая крупа и куриная печень.
Подайте как самостоятельное блюдо, или со сметаной, овощами, или просто с любым гарниром. Печень используйте любую: свиную, говяжью, но с куриной печенью, гречаники получаются более нежными.
Ингредиенты
- печень куриная
- 600 г
- крупа гречневая
- 0:5 ст.
- яйца куриные
- 2 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
Гречку промойте, выложите в кастрюлю и залейте одним стаканом холодной воды. Варите 20 минут с момента закипания, затем остудите.
Лук очистите, нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Куриную печень очистите от пленок, желчных протоков и нарежьте на средние кусочки.
Гречневую кашу, яйца, куриную печень, чеснок, обжаренный лук перекрутите через мясорубку, добавьте перец черный молотый, муку, соль и хорошо перемешайте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выкладывайте столовой ложкой печеночную массу и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Печеночная масса должна получиться чуть гуще, чем на оладьи.