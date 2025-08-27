Греческая мусака: рецепт класического блюда с баклажанами

Греческая мусака / © Credits

Реклама

Традиционно мусаку готовят в большой форме, нарезают порционными кусочками, как лазанью. Ее готовят не только в Греции, разновидности этого блюда можно найти в Болгарии, Турции, на Балканах. Но именно греческая версия считается классической и покоряет сердца сочетанием простоты и богатого вкуса. Как все правильно сделать, чтобы вы имели вкусное и ароматное блюдо рассказали на странице mil_alexx_pp

Ингредиенты

Основа

Фарш (традиционно говяжий или телячий, но можно взять и куриный для) 500 г

Лук 130 г

Баклажаны 400 г

Масло 50 г

Помидорное пюре 300 г

Томатная паста 2 ч. л

Чеснок 3 зубчика

Соль

Черный перец

Прованские травы

Соус бешамель

Молоко 300 мл

Мука 2 ст. л

Сливочное масло 30 г

Соль

Перец

Мускатный орех

Твердый сыр 20 г

Моцарелла 80 г

Приготовление

Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками (примерно 0,5 см). Положите в подсоленную воду на 5 мин, так они избавятся от горечи. Обжарьте на растительном масле до золотистости с обеих сторон. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. В сковороде разогрейте масло, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, обжарьте около 3 мин. Добавьте фарш и готовьте 7-10 мин, разбейте комочки. Влейте помидорное пюре, добавьте томатную пасту и специи. Тушите еще 7-10 мин. В кастрюле растопите сливочное масло, всыпьте муку и перемешайте. Понемногу вливайте молоко, постоянно работайте венчиком, чтобы не образовались комочки. Добавьте специи и щепотку мускатного ореха, варите до легкого загустения. Выложите в форму для запекания слои: баклажаны, мясная начинка и соус бешамель. Повторите. Сверху посыпьте тертым твердым сыром и моцареллой. Отправьте в духовку, разогретую до 200°C, на 20 мин.

Советы



Если хотите сделать мусаку менее калорийной, обжарку баклажанов можно заменить запеканием в духовке с минимальным количеством масла.

Мясо можно комбинировать, например, говядину с бараниной, так блюдо получит более выразительный вкус.

Соус бешамель можно сделать более диетическим, если заменить часть молока нежирным.

В Греции мусаку подают на праздники, семейные ужины и даже в тавернах у моря. Это символ домашнего уюта, который олицетворяет любовь к жизни и кулинарным традициям. А еще, это прекрасный пример средиземноморской кухни, которую врачи считают одной из самых полезных в мире.

Греческая мусака — это идеальное сочетание нежных баклажанов, ароматного мяса и сливочной нежности соуса. Она подарит атмосферу Средиземноморья даже в холодный осенний вечер.