Рецепты
143
Греческая мусака: рецепт класического блюда с баклажанами

Мусака — настоящая кулинарная визитная карточка Греции. Это блюдо сочетает нежность запеченных баклажанов, сочность мяса и сливочный соус бешамель.

Станислава Бондаренко
Греческая мусака

Греческая мусака / © Credits

Традиционно мусаку готовят в большой форме, нарезают порционными кусочками, как лазанью. Ее готовят не только в Греции, разновидности этого блюда можно найти в Болгарии, Турции, на Балканах. Но именно греческая версия считается классической и покоряет сердца сочетанием простоты и богатого вкуса. Как все правильно сделать, чтобы вы имели вкусное и ароматное блюдо рассказали на странице mil_alexx_pp

Ингредиенты

Основа

  • Фарш (традиционно говяжий или телячий, но можно взять и куриный для) 500 г

  • Лук 130 г

  • Баклажаны 400 г

  • Масло 50 г

  • Помидорное пюре 300 г

  • Томатная паста 2 ч. л

  • Чеснок 3 зубчика

  • Соль

  • Черный перец

  • Прованские травы

Соус бешамель

  • Молоко 300 мл

  • Мука 2 ст. л

  • Сливочное масло 30 г

  • Соль

  • Перец

  • Мускатный орех

  • Твердый сыр 20 г

  • Моцарелла 80 г

Приготовление

  1. Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками (примерно 0,5 см).

  2. Положите в подсоленную воду на 5 мин, так они избавятся от горечи.

  3. Обжарьте на растительном масле до золотистости с обеих сторон.

  4. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  5. В сковороде разогрейте масло, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, обжарьте около 3 мин.

  6. Добавьте фарш и готовьте 7-10 мин, разбейте комочки.

  7. Влейте помидорное пюре, добавьте томатную пасту и специи.

  8. Тушите еще 7-10 мин.

  9. В кастрюле растопите сливочное масло, всыпьте муку и перемешайте.

  10. Понемногу вливайте молоко, постоянно работайте венчиком, чтобы не образовались комочки.

  11. Добавьте специи и щепотку мускатного ореха, варите до легкого загустения.

  12. Выложите в форму для запекания слои: баклажаны, мясная начинка и соус бешамель. Повторите.

  13. Сверху посыпьте тертым твердым сыром и моцареллой.

  14. Отправьте в духовку, разогретую до 200°C, на 20 мин.

Советы

  • Если хотите сделать мусаку менее калорийной, обжарку баклажанов можно заменить запеканием в духовке с минимальным количеством масла.

  • Мясо можно комбинировать, например, говядину с бараниной, так блюдо получит более выразительный вкус.

  • Соус бешамель можно сделать более диетическим, если заменить часть молока нежирным.

В Греции мусаку подают на праздники, семейные ужины и даже в тавернах у моря. Это символ домашнего уюта, который олицетворяет любовь к жизни и кулинарным традициям. А еще, это прекрасный пример средиземноморской кухни, которую врачи считают одной из самых полезных в мире.

Греческая мусака — это идеальное сочетание нежных баклажанов, ароматного мяса и сливочной нежности соуса. Она подарит атмосферу Средиземноморья даже в холодный осенний вечер.

143
