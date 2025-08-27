- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 2 мин
Греческая мусака: рецепт класического блюда с баклажанами
Мусака — настоящая кулинарная визитная карточка Греции. Это блюдо сочетает нежность запеченных баклажанов, сочность мяса и сливочный соус бешамель.
Традиционно мусаку готовят в большой форме, нарезают порционными кусочками, как лазанью. Ее готовят не только в Греции, разновидности этого блюда можно найти в Болгарии, Турции, на Балканах. Но именно греческая версия считается классической и покоряет сердца сочетанием простоты и богатого вкуса. Как все правильно сделать, чтобы вы имели вкусное и ароматное блюдо рассказали на странице mil_alexx_pp
Ингредиенты
Основа
Фарш (традиционно говяжий или телячий, но можно взять и куриный для) 500 г
Лук 130 г
Баклажаны 400 г
Масло 50 г
Помидорное пюре 300 г
Томатная паста 2 ч. л
Чеснок 3 зубчика
Соль
Черный перец
Прованские травы
Соус бешамель
Молоко 300 мл
Мука 2 ст. л
Сливочное масло 30 г
Соль
Перец
Мускатный орех
Твердый сыр 20 г
Моцарелла 80 г
Приготовление
Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками (примерно 0,5 см).
Положите в подсоленную воду на 5 мин, так они избавятся от горечи.
Обжарьте на растительном масле до золотистости с обеих сторон.
Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
В сковороде разогрейте масло, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, обжарьте около 3 мин.
Добавьте фарш и готовьте 7-10 мин, разбейте комочки.
Влейте помидорное пюре, добавьте томатную пасту и специи.
Тушите еще 7-10 мин.
В кастрюле растопите сливочное масло, всыпьте муку и перемешайте.
Понемногу вливайте молоко, постоянно работайте венчиком, чтобы не образовались комочки.
Добавьте специи и щепотку мускатного ореха, варите до легкого загустения.
Выложите в форму для запекания слои: баклажаны, мясная начинка и соус бешамель. Повторите.
Сверху посыпьте тертым твердым сыром и моцареллой.
Отправьте в духовку, разогретую до 200°C, на 20 мин.
Советы
Если хотите сделать мусаку менее калорийной, обжарку баклажанов можно заменить запеканием в духовке с минимальным количеством масла.
Мясо можно комбинировать, например, говядину с бараниной, так блюдо получит более выразительный вкус.
Соус бешамель можно сделать более диетическим, если заменить часть молока нежирным.
В Греции мусаку подают на праздники, семейные ужины и даже в тавернах у моря. Это символ домашнего уюта, который олицетворяет любовь к жизни и кулинарным традициям. А еще, это прекрасный пример средиземноморской кухни, которую врачи считают одной из самых полезных в мире.
Греческая мусака — это идеальное сочетание нежных баклажанов, ароматного мяса и сливочной нежности соуса. Она подарит атмосферу Средиземноморья даже в холодный осенний вечер.