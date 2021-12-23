Греческий новогодний пирог василопита: рецепт от Евгения Клопотенко

Василопита – это вкусный пирог, который в Греции традиционно делают на Новый год.

Точнее сказать так: буквально на каждом столе есть этот пирог в новогоднюю ночь. Дело в том, что 1 января помимо Нового года греки отмечают еще один религиозный праздник – день святого Василия. И да, вот еще интересный факт, в Греции не Дед Мороз и не Санта-Клаус, а Святой Василий.

Василопита так бы и остался просто вкусным пирогом на праздник, если бы не одна традиция, которая делает его волшебным. При замешивании теста, каждый, кто это делает, берет монету, заворачивает в бумагу и кладет в пирог. Кому достанется кусочек пирога с монетой, у того будет самый удачный год во всех смыслах. Если придерживаться всех обычаев, то первые два куска отрезаются и ставятся под елку. И, если именно в них оказалась монета, значит, всех жителей дома ждет самый удачный год. Приготовьте и вы василопиту на Новый год, чтобы узнать, кто у вас в семье либо в компании самый везучий. Хотя, этот пирог не обязательно готовить для праздника, можно и в любой другой день, ведь, по сути, Василопита – это обычный ароматный кекс.

Что добавить в тесто василопиты?

Традиционно василопиту пекли на религиозный праздник, поэтому роскошь была не уместна. Готовили тесто из того, что всегда было в доме – пшеничная мука, яйца, сливочное масло, молоко и украшали сахарной пудрой. Сейчас очень популярно экспериментировать, и добавлять в пирог корицу, мускатный орех, имбирь, апельсиновый или вишневый сок, орехи, изюм, цукаты и сухофрукты. А также украшать не только сахарной пудрой, но и хлопьями миндаля и кокоса.

Мой рецепт приближен к классическому, с добавлением апельсиновой цедры и небольшого количества мускатного ореха, чтобы пирог получился еще более ароматным. И конечно же настоящая греческая мастика, которую греки очень часто добавляют в различную выпечку.

Что такое греческая мастика?

Мастика – это смола мастикового дерева. Ее традиционно производят на греческом острове Хиос. По сути, это жидкость, которая выделяется из стволов или крупных ветвей, а потом она высыхает и получается твердая пряность. Смола мастикового дерева используется в медицине, косметологии и, конечно, кулинарии, так как обладает дезинфицирующими и бактериальными свойствами. Мастику добавляют при изготовлении шоколада, конфет, вина, мороженого, макаронных изделий и различных соусов. Этот продукт очень ценный, но о нем почему-то мало кто знает.

Если взять кусочек и начать жевать, то сразу покажется, что вкус горьковатый, но после он изменится и станет приятным. Самое главное условие при использовании мастики в рецептах – знать меру. Вы можете не использовать мастику в рецепте, но все же как-нибудь поэкспериментируйте и с этим ингредиентом, чтобы было, с чем сравнить.

Ингредиенты:

400 г муки

300 г сливочного масла

4 яйца

10 разрыхлителя

75 мл молока

250 г сахарной пудры (+100 г для посыпки пирога)

2 г мастики

1 апельсин (цедра)

½ ч. л. мускатного ореха

1 ст. л. подсолнечного масла

Приготовление:

Сразу включите духовку разогреваться до 180 градусов и подготовьте все ингредиенты для василопиты. Сливочное масло достаньте из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.

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Возьмите 300 г сливочного масла, переложите в чашу кухонной машины и добавьте 250 г сахарной пудры. Взбейте ингредиенты до воздушной консистенции. Можно воспользоваться миксером. Теперь добавляйте по одному яйца и продолжайте взбивать. Всего используйте 4 яйца.

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Добавьте 75 мл молока и снова взбейте.

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Возьмите 1 апельсин, помойте и натрите цедру, не задевая белую часть цитруса, иначе пирог будет горчить. Добавьте цедру ко всем ингредиентам в чашу и взбейте.

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Теперь добавьте в чашу кухонной машины 300 г муки и 10 г разрыхлителя, а также ½ ч. л. мускатного ореха. Перемешайте все ингредиенты ни низких оборотах.

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Возьмите ступку и разомните пестиком 2 г мастики, добавьте ко всем ингредиентам и снова перемешайте на низких оборотах.

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Форму застелите пергаментной бумагой и смажьте 1 ст. л. подсолнечного масла. Выложите в нее тесто. Этого количества теста будет достаточно для формы, диаметром 24-26 см. ставьте выпекаться пирог на 50 минут при температуре 180 градусов.

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После того, как василопита будет готова, дайте полностью остыть, а только потом посыпьте сверху 100 г сахарной пудры. Если пудру добавите на горячий или теплый пирог, то она растает.

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