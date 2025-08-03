Греческий салат: классический рецепт средиземноморского блюда

Греческий салат / © Credits

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Легкий, свежий, красочный — он идеально подходит для летнего перекуса или как гарнир к мясным и рыбным блюдам. А главное, готовится за считанные минуты и требует всего несколько базовых ингредиентов. Сегодня рассказываем вам о рецепте со страницы foodblog_kristi, а также, как приготовить классический греческий салат, который принесет на вашу кухню аромат и вкус солнечной Греции.

Ингредиенты

Для салата

Огурец 150 г

Помидор 150 г

Болгарский перец (любого цвета) 150 г

Красный лук 50 г

Оливки без косточек 50 г

Сыр фета 100 г

Для заправки

Оливковое масло 2-3 ст. л

Сок лимона 1 ст. л

Соль

Смесь итальянских или прованских трав ½ ч. л

Приготовление

Огурцы, помидоры и болгарский перец нарежьте крупными кубиками, а красный лук — тонкими полукольцами. Оливки оставьте целыми или разрежьте пополам, если большие. В глубокой миске смешайте нарезанные овощи и оливки. В небольшой емкости смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и итальянские травы. Хорошо взбейте вилкой или венчиком до однородности. Полейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте.

Сверху выложите крупные кубики сыра фета (не перемешивайте, чтобы он сохранил форму). Подавайте сразу после приготовления. салат самый вкусный свежим. можно украсить листьями базилика или орегано.

Советы

Если хотите сделать салат более питательным, добавьте вареное яйцо или немного киноа.

Вместо лимонного сока можно использовать винный уксус или бальзамик.

Не добавляйте зелень в большом количестве, она может «заглушить» аутентичный вкус салата.

Попробуйте приготовить греческий салат по этому рецепту и пусть каждый хрустящий кусочек напомнит вам о Средиземноморье, море и лете.