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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
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Греческий салат: классический рецепт средиземноморского блюда

Среди всех овощных салатов греческий по праву считается одним из самых популярных.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Греческий салат

Греческий салат / © Credits

Легкий, свежий, красочный — он идеально подходит для летнего перекуса или как гарнир к мясным и рыбным блюдам. А главное, готовится за считанные минуты и требует всего несколько базовых ингредиентов. Сегодня рассказываем вам о рецепте со страницы foodblog_kristi, а также, как приготовить классический греческий салат, который принесет на вашу кухню аромат и вкус солнечной Греции.

Ингредиенты

Для салата

  • Огурец 150 г

  • Помидор 150 г

  • Болгарский перец (любого цвета) 150 г

  • Красный лук 50 г

  • Оливки без косточек 50 г

  • Сыр фета 100 г

Для заправки

  • Оливковое масло 2-3 ст. л

  • Сок лимона 1 ст. л

  • Соль

  • Смесь итальянских или прованских трав ½ ч. л

Приготовление

  1. Огурцы, помидоры и болгарский перец нарежьте крупными кубиками, а красный лук — тонкими полукольцами. Оливки оставьте целыми или разрежьте пополам, если большие.

  2. В глубокой миске смешайте нарезанные овощи и оливки.

  3. В небольшой емкости смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и итальянские травы. Хорошо взбейте вилкой или венчиком до однородности.

  4. Полейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте.
    Сверху выложите крупные кубики сыра фета (не перемешивайте, чтобы он сохранил форму).

  5. Подавайте сразу после приготовления. салат самый вкусный свежим. можно украсить листьями базилика или орегано.

Советы

  • Если хотите сделать салат более питательным, добавьте вареное яйцо или немного киноа.

  • Вместо лимонного сока можно использовать винный уксус или бальзамик.

  • Не добавляйте зелень в большом количестве, она может «заглушить» аутентичный вкус салата.

Попробуйте приготовить греческий салат по этому рецепту и пусть каждый хрустящий кусочек напомнит вам о Средиземноморье, море и лете.

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