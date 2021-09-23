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Греческий салат: рецепт, который покорил мир

Греческий салат: рецепт, который покорил мир

Credits

Греческий салат давно вышел далеко за пределы Эллады и покорил мир.

В силу своей простоты и доступности продуктов изначально он был пищей крестьян и на родине называется "хориатики", что в переводе с греческого означает "деревенский". Сегодня этот салат любим всеми и входит в меню многих ресторанов.

Ингредиенты:

  • 250 г феты
  • 3 помидора
  • 2 огурца
  • 1 стручок болгарского перца
  • 1 красная луковица
  • 100 г маслин без косточек
  • 3-4 столовые ложки оливкового масла
  • винный уксус
  • сушеный орегано
  • соль

Приготовление

Болгарский перец очистить от плодоножки и семян и нарезать широкой соломкой. Луковицу нашинковать полукольцами. Помидоры нарезать дольками, а очищенные огурцы – кружочками толщиной около 1 см.

Подготовленные овощи выложить в салатник, слегка присолить, сверху положить маслины, полить оливковым маслом и сбрызнуть винным уксусом.

Поверх салата разложить нарезанную крупными кубиками фету и притрусить сушеным орегано.

На заметку

Овощи покупайте на рынке. Домашние помидоры гораздо ароматнее, что обуславливает вкус блюда.

Чтобы салат выглядел ярко и презентабельно, выбирайте красные помидоры и желтый болгарский перец.

Огурцы для греческого салата принято очищать от кожицы.

Избегайте мелкой нарезки, для греческого салата овощи и фета нарезаются достаточно крупно.

В Греции этот салат не принято перемешивать, а фету выкладывают сверху цельным куском.

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