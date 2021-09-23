Греческий салат: рецепт, который покорил мир

Греческий салат давно вышел далеко за пределы Эллады и покорил мир.
В силу своей простоты и доступности продуктов изначально он был пищей крестьян и на родине называется "хориатики", что в переводе с греческого означает "деревенский". Сегодня этот салат любим всеми и входит в меню многих ресторанов.
Ингредиенты:
- 250 г феты
- 3 помидора
- 2 огурца
- 1 стручок болгарского перца
- 1 красная луковица
- 100 г маслин без косточек
- 3-4 столовые ложки оливкового масла
- винный уксус
- сушеный орегано
- соль
Приготовление
Болгарский перец очистить от плодоножки и семян и нарезать широкой соломкой. Луковицу нашинковать полукольцами. Помидоры нарезать дольками, а очищенные огурцы – кружочками толщиной около 1 см.
Подготовленные овощи выложить в салатник, слегка присолить, сверху положить маслины, полить оливковым маслом и сбрызнуть винным уксусом.
Поверх салата разложить нарезанную крупными кубиками фету и притрусить сушеным орегано.
На заметку
Овощи покупайте на рынке. Домашние помидоры гораздо ароматнее, что обуславливает вкус блюда.
Чтобы салат выглядел ярко и презентабельно, выбирайте красные помидоры и желтый болгарский перец.
Огурцы для греческого салата принято очищать от кожицы.
Избегайте мелкой нарезки, для греческого салата овощи и фета нарезаются достаточно крупно.
В Греции этот салат не принято перемешивать, а фету выкладывают сверху цельным куском.
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