Греческий салат: рецепт, который покорил мир

Греческий салат давно вышел далеко за пределы Эллады и покорил мир.

В силу своей простоты и доступности продуктов изначально он был пищей крестьян и на родине называется "хориатики", что в переводе с греческого означает "деревенский". Сегодня этот салат любим всеми и входит в меню многих ресторанов.

Ингредиенты:

250 г феты

3 помидора

2 огурца

1 стручок болгарского перца

1 красная луковица

100 г маслин без косточек

3-4 столовые ложки оливкового масла

винный уксус

сушеный орегано

соль

Приготовление

Болгарский перец очистить от плодоножки и семян и нарезать широкой соломкой. Луковицу нашинковать полукольцами. Помидоры нарезать дольками, а очищенные огурцы – кружочками толщиной около 1 см.

Подготовленные овощи выложить в салатник, слегка присолить, сверху положить маслины, полить оливковым маслом и сбрызнуть винным уксусом.

Поверх салата разложить нарезанную крупными кубиками фету и притрусить сушеным орегано.

На заметку

Овощи покупайте на рынке. Домашние помидоры гораздо ароматнее, что обуславливает вкус блюда.

Чтобы салат выглядел ярко и презентабельно, выбирайте красные помидоры и желтый болгарский перец.

Огурцы для греческого салата принято очищать от кожицы.

Избегайте мелкой нарезки, для греческого салата овощи и фета нарезаются достаточно крупно.

В Греции этот салат не принято перемешивать, а фету выкладывают сверху цельным куском.

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