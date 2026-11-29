Греческий салат с хрустящей фетой instagram.com_tablebymax / © Instagram

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Греческий салат — настоящая классика, которая никогда не надоедает. Однако что, если немного переосмыслить знакомый рецепт и добавить в него что-то особенное, например, фету с золотистой хрустящей корочкой, которая контрастирует с нежными овощами и кремовой заправкой на основе греческого йогурта.

Именно такую версию предложили на странице TableByMax. Здесь есть всё, что мы любим в средиземноморской кухне: свежие овощи, ароматные травы, оливки, фасоль и пикантный сыр.

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Ингредиенты

Для салата

Листья салата

Свежий огурец

Помидоры черри

Красный лук или маринованный красный лук

Белая фасоль

Оливки

Свежая петрушка

Укроп или мята

Для хрустящей феты

Фета — 200 г

Мука

Яйцо — 1 шт.

Панировочные сухари

Кунжут

Орегано

Паприка

Черный перец

Оливковое масло

Для заправки

Греческий йогурт

Оливковое масло

Сок половины лимона

Чеснок — 1 зубчик

Горчица

Мед

Орегано

Соль

Черный перец

Приготовление

Нарежьте фету крупными кубиками. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в взбитое яйцо, а после этого в смесь панировочных сухарей, кунжута, орегано, паприки и черного перца. Слегка сбрызните оливковым маслом. Выложите сыр в аэрофритюрницу и готовьте при температуре 180 °C примерно 8–10 минут, пока панировка не станет золотистой и хрустящей. По желанию фету можно обжарить на сковороде до аппетитной корочки. Салат, огурец, помидоры черри и красный лук нарежьте на кусочки желаемого размера. Белую фасоль промойте и слейте лишнюю жидкость. Добавьте оливки, измельченную петрушку и укроп или мяту. Всё перемешайте в большой салатнице. Смешайте греческий йогурт с оливковым маслом, лимонным соком, измельченным чесноком, горчицей, медом и орегано. Приправьте солью и перцем. Заправка должна получиться нежной, кремообразной и с легкой цитрусовой кислинкой. Полейте овощи йогуртовой заправкой и аккуратно перемешайте. Непосредственно перед подачей выложите сверху хрустящие кусочки феты. Дополните блюдо свежей зеленью, чёрным перцем, каплей оливкового масла и, по желанию, лимонной цедрой.

Этот греческий салат — отличный способ разнообразить привычное меню и добавить немного средиземноморского настроения к повседневному обеду или ужину. Его главная изюминка — сочетание свежих овощей, нежной йогуртовой заправки и горячей феты в хрустящей панировке. Подавайте салат сразу после приготовления сыра, пока фета ещё тёплая и аппетитно хрустит.

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