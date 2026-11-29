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Греческий салат с хрустящей фетой: рецепт, который превратит обычные овощи в ресторанное блюдо
Сочные помидоры, свежий огурец, оливки, нежная белая фасоль и золотистая фета в хрустящей панировке — у этого салата есть все шансы стать вашим фаворитом на праздничном столе.
Греческий салат — настоящая классика, которая никогда не надоедает. Однако что, если немного переосмыслить знакомый рецепт и добавить в него что-то особенное, например, фету с золотистой хрустящей корочкой, которая контрастирует с нежными овощами и кремовой заправкой на основе греческого йогурта.
Именно такую версию предложили на странице TableByMax. Здесь есть всё, что мы любим в средиземноморской кухне: свежие овощи, ароматные травы, оливки, фасоль и пикантный сыр.
Ингредиенты
Для салата
Листья салата
Свежий огурец
Помидоры черри
Красный лук или маринованный красный лук
Белая фасоль
Оливки
Свежая петрушка
Укроп или мята
Для хрустящей феты
Фета — 200 г
Мука
Яйцо — 1 шт.
Панировочные сухари
Кунжут
Орегано
Паприка
Черный перец
Оливковое масло
Для заправки
Греческий йогурт
Оливковое масло
Сок половины лимона
Чеснок — 1 зубчик
Горчица
Мед
Орегано
Соль
Черный перец
Приготовление
Нарежьте фету крупными кубиками.
Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в взбитое яйцо, а после этого в смесь панировочных сухарей, кунжута, орегано, паприки и черного перца.
Слегка сбрызните оливковым маслом.
Выложите сыр в аэрофритюрницу и готовьте при температуре 180 °C примерно 8–10 минут, пока панировка не станет золотистой и хрустящей.
По желанию фету можно обжарить на сковороде до аппетитной корочки.
Салат, огурец, помидоры черри и красный лук нарежьте на кусочки желаемого размера.
Белую фасоль промойте и слейте лишнюю жидкость.
Добавьте оливки, измельченную петрушку и укроп или мяту.
Всё перемешайте в большой салатнице.
Смешайте греческий йогурт с оливковым маслом, лимонным соком, измельченным чесноком, горчицей, медом и орегано.
Приправьте солью и перцем. Заправка должна получиться нежной, кремообразной и с легкой цитрусовой кислинкой.
Полейте овощи йогуртовой заправкой и аккуратно перемешайте.
Непосредственно перед подачей выложите сверху хрустящие кусочки феты.
Дополните блюдо свежей зеленью, чёрным перцем, каплей оливкового масла и, по желанию, лимонной цедрой.
Этот греческий салат — отличный способ разнообразить привычное меню и добавить немного средиземноморского настроения к повседневному обеду или ужину. Его главная изюминка — сочетание свежих овощей, нежной йогуртовой заправки и горячей феты в хрустящей панировке. Подавайте салат сразу после приготовления сыра, пока фета ещё тёплая и аппетитно хрустит.