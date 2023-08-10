Гречка по-купечески с мясным фаршем: быстрый рецепт

Рецепт хорош тем, что готовится все на одной сковороде – очень удобно, просто и главное получается очень вкусно. Для приготовления блюда нам понадобится: крупа гречневая, фарш, морковь и лук. Крупа пропитывается соком из овощей и фарша и получается рассыпчатой и сочной.