Гречка по-купечески с мясным фаршем: быстрый рецепт

Рецепт хорош тем, что готовится все на одной сковороде – очень удобно, просто и главное получается очень вкусно. Для приготовления блюда нам понадобится: крупа гречневая, фарш, морковь и лук. Крупа пропитывается соком из овощей и фарша и получается рассыпчатой и сочной.
Ингредиенты
- гречка
- 2 стакана
- вода
- 4 стакана
- фарш
- 400 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- грибы шампиньоны
- 100 г
- томатная паста
- 1 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- масло растительное
- 50 г
- масло сливочное
- 25 г
- перец черный молотый
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- Лук и чеснок очистите и нарежьте мелкими кубиками.
- Морковь нарежьте полукольцами, грибы кубиками.
- На сковороде с растительным и сливочным маслом, обжарьте чеснок до появления аромата.
- Добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости.
- Добавьте морковь и обжарьте до мягкости, а затем фарш, перец и соль.
- Все перемешайте, обжарьте на большом огне до полуготовности.
- Добавьте томатную пасту и сахар и также перемешайте.
- Добавьте промытую гречку и налейте воду.
- Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на медленном огне до готовности около 30 минут.
Советы:
- Фарш используйте любой.
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