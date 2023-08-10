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Гречка по-купечески с мясным фаршем: быстрый рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
141 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
123
Время на прочтение
1 мин
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Гречка по-купечески с мясным фаршем: быстрый рецепт

Гречка по-купечески с мясным фаршем / Фото: Credits

Рецепт хорош тем, что готовится все на одной сковороде – очень удобно, просто и главное получается очень вкусно. Для приготовления блюда нам понадобится: крупа гречневая, фарш, морковь и лук. Крупа пропитывается соком из овощей и фарша и получается рассыпчатой и сочной.

Ингредиенты

гречка
2 стакана
вода
4 стакана
фарш
400 г
лук репчатый
2 шт.
морковь
2 шт.
грибы шампиньоны
100 г
томатная паста
1 ст. л.
чеснок
2 зубчика
масло растительное
50 г
масло сливочное
25 г
перец черный молотый
сахар
1 ч. л.
соль
  1. Лук и чеснок очистите и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Морковь нарежьте полукольцами, грибы кубиками.
  3. На сковороде с растительным и сливочным маслом, обжарьте чеснок до появления аромата.
  4. Добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости.
  5. Добавьте морковь и обжарьте до мягкости, а затем фарш, перец и соль.
  6. Все перемешайте, обжарьте на большом огне до полуготовности.
  7. Добавьте томатную пасту и сахар и также перемешайте.
  8. Добавьте промытую гречку и налейте воду.
  9. Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на медленном огне до готовности около 30 минут.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

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Дата публикации
Просмотры
123
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