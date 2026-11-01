- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 203
- Время на прочтение
- 1 мин
Гречка с грибами и овощами: рецепт блюда? которое готовится в одной сковороде
Сытное, ароматное блюдо, которое готовится в одной сковороде, что упрощает процесс приготовления.
Это отличный вариант гарнира, где гречка пропитывается соками овощей и ароматом грибов и специй.
Ингредиенты
- гречневая крупа
- 1 ст.
- шампиньоны
- 300 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- 1 ст. л.
- вода
- 2 ст.
- тимьян
- 1/3 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами.
Лук, морковь, очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку.
Гречневую крупу промойте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук, морковь до мягкости.
Добавьте грибы, тимьян и жарьте 5-7 минут до испарения влаги, поперчите и посолите.
Всыпьте гречневую крупу, перемешайте, залейте кипятком, еще раз посолите, доведите до кипения, накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте 15-20 минут, пока вся вода не впитается в крупу.
Снимите с огня, добавьте сливочное масло, накройте крышкой и дайте настояться 5-10 минут.
Советы:
Перед подачей, блюдо можно посыпать зеленью.