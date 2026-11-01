Гречка с грибами и овощами: рецепт блюда? которое готовится в одной сковороде

В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук, морковь до мягкости.

Добавьте грибы, тимьян и жарьте 5-7 минут до испарения влаги, поперчите и посолите.

Всыпьте гречневую крупу, перемешайте, залейте кипятком, еще раз посолите, доведите до кипения, накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте 15-20 минут, пока вся вода не впитается в крупу.