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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
203
Время на прочтение
1 мин

Гречка с грибами и овощами: рецепт блюда? которое готовится в одной сковороде

Сытное, ароматное блюдо, которое готовится в одной сковороде, что упрощает процесс приготовления.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
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Гречка с грибами и овощами

Гречка с грибами и овощами / © Credits

Это отличный вариант гарнира, где гречка пропитывается соками овощей и ароматом грибов и специй.

Ингредиенты

гречневая крупа
1 ст.
шампиньоны
300 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
растительное масло
2 ст. л.
сливочное масло
1 ст. л.
вода
2 ст.
тимьян
1/3 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами.

  2. Лук, морковь, очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку.

  3. Гречневую крупу промойте.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук, морковь до мягкости.

  5. Добавьте грибы, тимьян и жарьте 5-7 минут до испарения влаги, поперчите и посолите.

  6. Всыпьте гречневую крупу, перемешайте, залейте кипятком, еще раз посолите, доведите до кипения, накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте 15-20 минут, пока вся вода не впитается в крупу.

  7. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, накройте крышкой и дайте настояться 5-10 минут.

Советы:

  • Перед подачей, блюдо можно посыпать зеленью.

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