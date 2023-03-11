Гречка с гуакамоле: вкусный рецепт от Дмитрия Кулебы

Это блюдо можно приготовить на обед или ужин.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в Instagram рецептом вкусной гречки с гуакамоле, которое можно сделать из продуктов, которые есть в вашем холодильнике.
"Если у меня на выходных есть свободное время, я готовлю. Это позволяет хоть на чуть-чуть переключиться. К тому же есть что-то все равно надо. Но поскольку я никогда не знаю, когда и сколько времени я буду иметь на выходных, и вообще ли буду иметь, то никогда не делаю закупки заранее. Моя работа научила, что единственные границы в кулинарии — это наше воображение и чувство вкуса", — написал дипломат в посте.
Ингредиенты:
- гречка
- желтый помидор
- синий лук
- чеснок
- кинза
- лимон или лайм
- авокадо
- соевый соус
- бальзамико
- масло
- специи по вкусу
Для приготовления блюда министр использовал смесь мексиканских специй, но, по его словам, вместо нее можно взять соль, черный перец и перец чили, или грузинскую сванскую соль.
Приготовление:
Отварите гречку.
Готовим соус. Разрежьте авокадо, удалите косточку и очистите его от кожуры, переложите в ступку или миску. Выжмите к нему сок лимона или лайма и оставьте.
Очистите и мелко нашинкуйте синий лук, чеснок и перец чили. Добавьте эту смесь к авокадо и вилкой все разомните.
Добавьте сюда мелко нарезанные кинзу и помидор, соевый соус, бальзамико, растительное масло, специи и хорошо перемешайте.
"Вуаля — тихая гречка с бурным гуакамоле. Приятного аппетита. И, конечно, тихих вам выходных", — пожелал Дмитрий Кулеба своим подписчикам.
Напомним, в прошлый раз Дмитрий Кулеба поделился идеей вкусного постного супа.
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