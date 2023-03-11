Гречка с гуакамоле: вкусный рецепт от Дмитрия Кулебы

Это блюдо можно приготовить на обед или ужин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в Instagram рецептом вкусной гречки с гуакамоле, которое можно сделать из продуктов, которые есть в вашем холодильнике.

"Если у меня на выходных есть свободное время, я готовлю. Это позволяет хоть на чуть-чуть переключиться. К тому же есть что-то все равно надо. Но поскольку я никогда не знаю, когда и сколько времени я буду иметь на выходных, и вообще ли буду иметь, то никогда не делаю закупки заранее. Моя работа научила, что единственные границы в кулинарии — это наше воображение и чувство вкуса", — написал дипломат в посте.

Ингредиенты:

гречка

желтый помидор

синий лук

чеснок

кинза

лимон или лайм

авокадо

соевый соус

бальзамико

масло

специи по вкусу

Для приготовления блюда министр использовал смесь мексиканских специй, но, по его словам, вместо нее можно взять соль, черный перец и перец чили, или грузинскую сванскую соль.

Приготовление:

Отварите гречку.

Готовим соус. Разрежьте авокадо, удалите косточку и очистите его от кожуры, переложите в ступку или миску. Выжмите к нему сок лимона или лайма и оставьте.

Очистите и мелко нашинкуйте синий лук, чеснок и перец чили. Добавьте эту смесь к авокадо и вилкой все разомните.

Добавьте сюда мелко нарезанные кинзу и помидор, соевый соус, бальзамико, растительное масло, специи и хорошо перемешайте.

"Вуаля — тихая гречка с бурным гуакамоле. Приятного аппетита. И, конечно, тихих вам выходных", — пожелал Дмитрий Кулеба своим подписчикам.

Напомним, в прошлый раз Дмитрий Кулеба поделился идеей вкусного постного супа.

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