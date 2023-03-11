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Гречка с гуакамоле: вкусный рецепт от Дмитрия Кулебы

Гречка с гуакамоле: вкусный рецепт от Дмитрия Кулебы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
59
Время на прочтение
2 мин
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Гречка с гуакамоле: вкусный рецепт от Дмитрия Кулебы

Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Это блюдо можно приготовить на обед или ужин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в Instagram рецептом вкусной гречки с гуакамоле, которое можно сделать из продуктов, которые есть в вашем холодильнике.

"Если у меня на выходных есть свободное время, я готовлю. Это позволяет хоть на чуть-чуть переключиться. К тому же есть что-то все равно надо. Но поскольку я никогда не знаю, когда и сколько времени я буду иметь на выходных, и вообще ли буду иметь, то никогда не делаю закупки заранее. Моя работа научила, что единственные границы в кулинарии — это наше воображение и чувство вкуса", — написал дипломат в посте.

Ингредиенты:

  • гречка
  • желтый помидор
  • синий лук
  • чеснок
  • кинза
  • лимон или лайм
  • авокадо
  • соевый соус
  • бальзамико
  • масло
  • специи по вкусу

Для приготовления блюда министр использовал смесь мексиканских специй, но, по его словам, вместо нее можно взять соль, черный перец и перец чили, или грузинскую сванскую соль.

Приготовление:

Отварите гречку.

Готовим соус. Разрежьте авокадо, удалите косточку и очистите его от кожуры, переложите в ступку или миску. Выжмите к нему сок лимона или лайма и оставьте.

Очистите и мелко нашинкуйте синий лук, чеснок и перец чили. Добавьте эту смесь к авокадо и вилкой все разомните.

Добавьте сюда мелко нарезанные кинзу и помидор, соевый соус, бальзамико, растительное масло, специи и хорошо перемешайте.

"Вуаля — тихая гречка с бурным гуакамоле. Приятного аппетита. И, конечно, тихих вам выходных", — пожелал Дмитрий Кулеба своим подписчикам.

Напомним, в прошлый раз Дмитрий Кулеба поделился идеей вкусного постного супа.

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Дата публикации
Просмотры
59
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