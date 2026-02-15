ТСН в социальных сетях

Рецепты
160
1 мин

Гренки с яйцом и молоком на сковороде: рецепт для завтрака

Гренки с яйцом и молоком выручат, когда надо быстро приготовить что-нибудь к чаю или кофе.

Екатерина Труш
35 минут
243 ккал
Гренки с яйцом и молоком на сковороде

Гренки с яйцом и молоком на сковороде / © Credits

Всего лишь три ингредиента, десять минут времени и вкусный завтрак из самых простых продуктов готов.

По желанию гренки можно приготовить без сахара — соленые, дополнив их медом, вареньем или джемом.

Ингредиенты

батон
250 г
яйца куриные
2 шт.
молоко
150 мл
сахар
2 ст. л.
растительное масло
30 г
соль
щепотка

  1. Нарежьте батон на ломтики около одного сантиметра.

  2. В миске соедините яйцо, молоко, соль и взбейте слегка венчиком.

  3. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, каждый ломтик батона окуните с двух сторон в яично-молочную смесь, выложите на сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

  4. Горячие гренки сразу посыпьте небольшим количеством сахара.

Советы:

  • Для приготовления гренок можно использовать и вчерашний батон, багет или хлеб.

  • Молоко используйте любой жирности.

160
