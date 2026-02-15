- Дата публикации
- Рецепты
- 160
- 1 мин
Гренки с яйцом и молоком на сковороде: рецепт для завтрака
Гренки с яйцом и молоком выручат, когда надо быстро приготовить что-нибудь к чаю или кофе.
Всего лишь три ингредиента, десять минут времени и вкусный завтрак из самых простых продуктов готов.
По желанию гренки можно приготовить без сахара — соленые, дополнив их медом, вареньем или джемом.
Ингредиенты
- батон
- 250 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 150 мл
- сахар
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 30 г
- соль
- щепотка
Нарежьте батон на ломтики около одного сантиметра.
В миске соедините яйцо, молоко, соль и взбейте слегка венчиком.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, каждый ломтик батона окуните с двух сторон в яично-молочную смесь, выложите на сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Горячие гренки сразу посыпьте небольшим количеством сахара.
Советы:
Для приготовления гренок можно использовать и вчерашний батон, багет или хлеб.
Молоко используйте любой жирности.