Гренки с яйцом и молоком на сковороде: рецепт для завтрака

Гренки с яйцом и молоком на сковороде / © Credits

Всего лишь три ингредиента, десять минут времени и вкусный завтрак из самых простых продуктов готов.

По желанию гренки можно приготовить без сахара — соленые, дополнив их медом, вареньем или джемом.

Ингредиенты батон 250 г яйца куриные 2 шт. молоко 150 мл сахар 2 ст. л. растительное масло 30 г соль щепотка

Нарежьте батон на ломтики около одного сантиметра. В миске соедините яйцо, молоко, соль и взбейте слегка венчиком. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, каждый ломтик батона окуните с двух сторон в яично-молочную смесь, выложите на сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Горячие гренки сразу посыпьте небольшим количеством сахара.

Советы:

