Грибная намазка с плавленым сыром: рецепт вкусной добавки к хлебу

Если вы ищете простой, быстрый и вкусный рецепт для завтрака или перекуса, обратите внимание на этот вариант грибной смазки с плавленым сыром.

Оно прекрасно подходит к хлебу, тостам или крекерам и может стать любимым блюдом для всей семьи. О рецепте приготовления рассказали на странице receptoria1.

Ингредиенты Шампиньоны 300 г Репчатый лук 2 шт. Сливочный плавленый сыр 2 шт. Зеленый лук 1 пучок Майонез 2 ст. л Соль Перец

Приготовление

Мелко нарежьте грибы и лук. Разогрейте сковороду, поджарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте, пока жидкость полностью не выпарится, а грибы подрумянятся. Натрите плавленые сырки на мелкой терке. Мелко порежьте зеленый лук. Смешайте обжаренные грибы с луком, тертый сыр и измельченный зеленый лук. Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать. Готовую намазку можно сразу подавать на хлебе или охладить в холодильнике для более насыщенного вкуса.

Советы:

Для более нежного вкуса можно добавить ложку сметаны или натурального йогурта вместо майонеза.

Если хотите получить более пикантный вкус, добавьте зубчик измельченного чеснока.

Намазка идеально сочетается не только с хлебом, но и поджаренными багетами или тарталетками.

Наслаждайтесь ароматной грибной смазкой с нежным сливочным сыром всей семьей.

Приятного аппетита!

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