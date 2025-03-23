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Грибная намазка с плавленым сыром: рецепт вкусной добавки к хлебу

Грибная намазка с плавленым сыром: рецепт вкусной добавки к хлебу

Грибная смазка / Фото: Credits

Если вы ищете простой, быстрый и вкусный рецепт для завтрака или перекуса, обратите внимание на этот вариант грибной смазки с плавленым сыром.

Оно прекрасно подходит к хлебу, тостам или крекерам и может стать любимым блюдом для всей семьи. О рецепте приготовления рассказали на странице receptoria1.

Ингредиенты

Шампиньоны
300 г
Репчатый лук
2 шт.
Сливочный плавленый сыр
2 шт.
Зеленый лук
1 пучок
Майонез
2 ст. л
Соль
Перец

Приготовление

  1. Мелко нарежьте грибы и лук.
  2. Разогрейте сковороду, поджарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте, пока жидкость полностью не выпарится, а грибы подрумянятся.
  3. Натрите плавленые сырки на мелкой терке.
  4. Мелко порежьте зеленый лук.
  5. Смешайте обжаренные грибы с луком, тертый сыр и измельченный зеленый лук.
  6. Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать.
  7. Готовую намазку можно сразу подавать на хлебе или охладить в холодильнике для более насыщенного вкуса.

Советы:

  • Для более нежного вкуса можно добавить ложку сметаны или натурального йогурта вместо майонеза.
  • Если хотите получить более пикантный вкус, добавьте зубчик измельченного чеснока.
  • Намазка идеально сочетается не только с хлебом, но и поджаренными багетами или тарталетками.

Наслаждайтесь ароматной грибной смазкой с нежным сливочным сыром всей семьей.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить смазку из свеклы и феты.

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