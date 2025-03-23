Грибная намазка с плавленым сыром: рецепт вкусной добавки к хлебу

Если вы ищете простой, быстрый и вкусный рецепт для завтрака или перекуса, обратите внимание на этот вариант грибной смазки с плавленым сыром.
Оно прекрасно подходит к хлебу, тостам или крекерам и может стать любимым блюдом для всей семьи. О рецепте приготовления рассказали на странице receptoria1.
Ингредиенты
- Шампиньоны
- 300 г
- Репчатый лук
- 2 шт.
- Сливочный плавленый сыр
- 2 шт.
- Зеленый лук
- 1 пучок
- Майонез
- 2 ст. л
- Соль
- Перец
Приготовление
- Мелко нарежьте грибы и лук.
- Разогрейте сковороду, поджарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте, пока жидкость полностью не выпарится, а грибы подрумянятся.
- Натрите плавленые сырки на мелкой терке.
- Мелко порежьте зеленый лук.
- Смешайте обжаренные грибы с луком, тертый сыр и измельченный зеленый лук.
- Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать.
- Готовую намазку можно сразу подавать на хлебе или охладить в холодильнике для более насыщенного вкуса.
Советы:
- Для более нежного вкуса можно добавить ложку сметаны или натурального йогурта вместо майонеза.
- Если хотите получить более пикантный вкус, добавьте зубчик измельченного чеснока.
- Намазка идеально сочетается не только с хлебом, но и поджаренными багетами или тарталетками.
Наслаждайтесь ароматной грибной смазкой с нежным сливочным сыром всей семьей.
Приятного аппетита!
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