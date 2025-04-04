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Грибная шаурма с овощами: оригинальный рецепт стритфуда
В мире, где уличная еда все чаще пересекается со здоровым питанием и вегетарианскими трендами, на авансцену выходит грибная шаурма – яркая, сочная альтернатива мясному донер-кебабу.
Она пахнет специями Востока, у нее насыщенная текстура, а приготовить ее можно даже в будний вечер всего за пол часа. Этот рецепт показали на странице alfiecooks, где автор канала рассказал, как приготовить уличную классику из доступных ингредиентов. Без мяса — но с очень вкусную.
У грибов естественная мясистая структура и они отлично впитывают аромат специй. Благодаря этому становятся идеальной заменой традиционному шашлыку или кебабу. После обжаривания или запекания они становятся хрустящими снаружи и сочными внутри — как это должно быть в настоящем шаурме.
Ингредиенты
Для грибной начинки
Грибы 400 г
Оливковое масло 2 ст. л
Соль
Черный перец
Паприка 1 ч. л
Кумин ½ ч. л
Сухой чеснок 1 ч. л
Орегано ½ ч. л
Сок лимона 1 ст. л
Для соуса
Йогурт
Огурец
Чеснок
Лимон
Горчица
Другие составляющие
Тонкий лаваш или пита 2 шт.
Салат
Маринованная капуста или огурцы
Помидоры
Лук
Авокадо
Зелень (укроп, кинза или петрушка)
Приготовление
Промойте и обсушите грибы.
Смешайте все специи с оливковым и лимонным соком, залейте этой смесью грибы. Оставьте мариноваться не менее 10–15 мин.
На сковороде или духовке обжарьте грибы до румяной корочки. Если у вас гриль — будет еще вкуснее. Они должны подрумяниться и слегка подсушить.
Быстрый соус можно сделать, натерев огурец, смешав с йогуртом, чесноком, лимоном и щепоткой соли.
На разогретый лаваш или питу выложите листья салата, ломтики овощей, грибную начинку, ложку соуса, немного маринованной капусты. По желанию можно добавить еще хумус или йогуртовую заправку.
Заверните лаваш в рулет, можно немного подрумянить его на сухой сковороде и подавать горячим.
Советы:
В качестве соуса можно использовать смесь сметаны и горчицы — быстрый заменитель для кремовой структуры.
Если любите сладкую нотку — добавьте в соус немного меда.
Идеально подходит с фри или запеченным картофелем.
Грибная шаурма — это современный ответ на запрос «быстро, вкусно и без мяса». Она не уступает классическому варианту ни в аромате, ни в сытости. Так что если вы ищете, чем удивить семью или угостить друзей на пикнике — попробуйте этот рецепт.