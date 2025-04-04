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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
31
Время на прочтение
2 мин

Грибная шаурма с овощами: оригинальный рецепт стритфуда

В мире, где уличная еда все чаще пересекается со здоровым питанием и вегетарианскими трендами, на авансцену выходит грибная шаурма – яркая, сочная альтернатива мясному донер-кебабу.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Грибная шаурма с овощами

Грибная шаурма с овощами / © Credits

Она пахнет специями Востока, у нее насыщенная текстура, а приготовить ее можно даже в будний вечер всего за пол часа. Этот рецепт показали на странице alfiecooks, где автор канала рассказал, как приготовить уличную классику из доступных ингредиентов. Без мяса — но с очень вкусную.

У грибов естественная мясистая структура и они отлично впитывают аромат специй. Благодаря этому становятся идеальной заменой традиционному шашлыку или кебабу. После обжаривания или запекания они становятся хрустящими снаружи и сочными внутри — как это должно быть в настоящем шаурме.

Ингредиенты

Для грибной начинки

  • Грибы 400 г

  • Оливковое масло 2 ст. л

  • Соль

  • Черный перец

  • Паприка 1 ч. л

  • Кумин ½ ч. л

  • Сухой чеснок 1 ч. л

  • Орегано ½ ч. л

  • Сок лимона 1 ст. л

Для соуса

  • Йогурт

  • Огурец

  • Чеснок

  • Лимон

  • Горчица

Другие составляющие

  • Тонкий лаваш или пита 2 шт.

  • Салат

  • Маринованная капуста или огурцы

  • Помидоры

  • Лук

  • Авокадо

  • Зелень (укроп, кинза или петрушка)

Приготовление

  1. Промойте и обсушите грибы.

  2. Смешайте все специи с оливковым и лимонным соком, залейте этой смесью грибы. Оставьте мариноваться не менее 10–15 мин.

  3. На сковороде или духовке обжарьте грибы до румяной корочки. Если у вас гриль — будет еще вкуснее. Они должны подрумяниться и слегка подсушить.

  4. Быстрый соус можно сделать, натерев огурец, смешав с йогуртом, чесноком, лимоном и щепоткой соли.

  5. На разогретый лаваш или питу выложите листья салата, ломтики овощей, грибную начинку, ложку соуса, немного маринованной капусты. По желанию можно добавить еще хумус или йогуртовую заправку.

  6. Заверните лаваш в рулет, можно немного подрумянить его на сухой сковороде и подавать горячим.

Советы:

  • В качестве соуса можно использовать смесь сметаны и горчицы — быстрый заменитель для кремовой структуры.

  • Если любите сладкую нотку — добавьте в соус немного меда.

  • Идеально подходит с фри или запеченным картофелем.

Грибная шаурма — это современный ответ на запрос «быстро, вкусно и без мяса». Она не уступает классическому варианту ни в аромате, ни в сытости. Так что если вы ищете, чем удивить семью или угостить друзей на пикнике — попробуйте этот рецепт.

Дата публикации
Количество просмотров
31
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