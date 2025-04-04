Грибная шаурма с овощами: оригинальный рецепт стритфуда

Грибная шаурма с овощами / © Credits

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Она пахнет специями Востока, у нее насыщенная текстура, а приготовить ее можно даже в будний вечер всего за пол часа. Этот рецепт показали на странице alfiecooks, где автор канала рассказал, как приготовить уличную классику из доступных ингредиентов. Без мяса — но с очень вкусную.

У грибов естественная мясистая структура и они отлично впитывают аромат специй. Благодаря этому становятся идеальной заменой традиционному шашлыку или кебабу. После обжаривания или запекания они становятся хрустящими снаружи и сочными внутри — как это должно быть в настоящем шаурме.

Ингредиенты

Для грибной начинки

Грибы 400 г

Оливковое масло 2 ст. л

Соль

Черный перец

Паприка 1 ч. л

Кумин ½ ч. л

Сухой чеснок 1 ч. л

Орегано ½ ч. л

Сок лимона 1 ст. л

Для соуса

Йогурт

Огурец

Чеснок

Лимон

Горчица

Другие составляющие

Тонкий лаваш или пита 2 шт.

Салат

Маринованная капуста или огурцы

Помидоры

Лук

Авокадо

Зелень (укроп, кинза или петрушка)

Приготовление

Промойте и обсушите грибы. Смешайте все специи с оливковым и лимонным соком, залейте этой смесью грибы. Оставьте мариноваться не менее 10–15 мин. На сковороде или духовке обжарьте грибы до румяной корочки. Если у вас гриль — будет еще вкуснее. Они должны подрумяниться и слегка подсушить. Быстрый соус можно сделать, натерев огурец, смешав с йогуртом, чесноком, лимоном и щепоткой соли. На разогретый лаваш или питу выложите листья салата, ломтики овощей, грибную начинку, ложку соуса, немного маринованной капусты. По желанию можно добавить еще хумус или йогуртовую заправку. Заверните лаваш в рулет, можно немного подрумянить его на сухой сковороде и подавать горячим.

Советы:

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В качестве соуса можно использовать смесь сметаны и горчицы — быстрый заменитель для кремовой структуры.

Если любите сладкую нотку — добавьте в соус немного меда.

Идеально подходит с фри или запеченным картофелем.

Грибная шаурма — это современный ответ на запрос «быстро, вкусно и без мяса». Она не уступает классическому варианту ни в аромате, ни в сытости. Так что если вы ищете, чем удивить семью или угостить друзей на пикнике — попробуйте этот рецепт.