Грибной крем-суп: рецепт ароматного блюда

Грибной крем-суп – идеальный выбор для обеда или ужина, который дарит ощущение уюта и тепла. Этот рецепт особенный не только своим насыщенным вкусом, но и пользой для здоровья.
На странице jennahopenutrition рассказали, что благодаря использованию смеси грибов он содержит витамины D и B3, поддерживающие иммунитет и энергетический баланс. А греческий йогурт, используемый вместо сливок, делает суп легким, но одновременно сытным блюдом.
Ингредиенты
- Оливковое масло
- 1 ст. л
- Белый лук
- 2 шт.
- Грибы
- 600 г
- Грибная смесь
- 1 ст. л
- Соль
- Перец
- Овощной бульон
- 1,5 стакана
- Греческий йогурт
- 2 ст. л
Приготовление:
- Очистите и нарежьте лук и грибы.
- В глубокой кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте лук и грибы и тушите на среднем огне, пока они не пустят сок и не начнут выдавать свой насыщенный аромат.
- К обжаренным ингредиентам добавьте грибную смесь. Этот ингредиент является секретом блюда, которое придает супу глубокий вкус и обеспечивает необходимые питательные вещества. Перемешайте все ингредиенты.
- Влейте в кастрюлю бульон, добавьте соль и перец по вкусу. Убавьте огонь до минимума и оставьте суп томиться 5–10 минут.
- После того, как суп настоится, снимите кастрюлю с огня. Добавьте греческий йогурт и кропотливо перемешайте. Йогурт обеспечивает нежную текстуру супа и создает сливочный вкус без калорийных сливок.
- Разлейте суп в порционные тарелки и по желанию украсьте свежайшей зеленью. Для дополнительного аромата можно добавить несколько капель оливкового масла или посыпать суп обжаренными грибами.
Советы:
- Используйте свежие грибы для максимального насыщенного вкуса.
- Если нет грибной смеси, ее можно заменить белыми сушеными грибами, предварительно смолотыми в порошок.
- Для более густой консистенции можно добавить в суп отварную картофелину или немного сливочного масла.
Грибной крем-суп – это символ домашнего тепла, которое особенно ценишь в холодное время. Приготовьте этот суп и наслаждайтесь нежной текстурой, богатством вкусов и лёгкостью приготовления.
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