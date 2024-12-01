Грибной крем-суп: рецепт ароматного блюда

Грибной крем-суп – идеальный выбор для обеда или ужина, который дарит ощущение уюта и тепла. Этот рецепт особенный не только своим насыщенным вкусом, но и пользой для здоровья.

На странице jennahopenutrition рассказали, что благодаря использованию смеси грибов он содержит витамины D и B3, поддерживающие иммунитет и энергетический баланс. А греческий йогурт, используемый вместо сливок, делает суп легким, но одновременно сытным блюдом.

Ингредиенты Оливковое масло 1 ст. л Белый лук 2 шт. Грибы 600 г Грибная смесь 1 ст. л Соль Перец Овощной бульон 1,5 стакана Греческий йогурт 2 ст. л

Приготовление:

Очистите и нарежьте лук и грибы. В глубокой кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте лук и грибы и тушите на среднем огне, пока они не пустят сок и не начнут выдавать свой насыщенный аромат. К обжаренным ингредиентам добавьте грибную смесь. Этот ингредиент является секретом блюда, которое придает супу глубокий вкус и обеспечивает необходимые питательные вещества. Перемешайте все ингредиенты. Влейте в кастрюлю бульон, добавьте соль и перец по вкусу. Убавьте огонь до минимума и оставьте суп томиться 5–10 минут. После того, как суп настоится, снимите кастрюлю с огня. Добавьте греческий йогурт и кропотливо перемешайте. Йогурт обеспечивает нежную текстуру супа и создает сливочный вкус без калорийных сливок. Разлейте суп в порционные тарелки и по желанию украсьте свежайшей зеленью. Для дополнительного аромата можно добавить несколько капель оливкового масла или посыпать суп обжаренными грибами.

Советы:

Используйте свежие грибы для максимального насыщенного вкуса.

Если нет грибной смеси, ее можно заменить белыми сушеными грибами, предварительно смолотыми в порошок.

Для более густой консистенции можно добавить в суп отварную картофелину или немного сливочного масла.

Грибной крем-суп – это символ домашнего тепла, которое особенно ценишь в холодное время. Приготовьте этот суп и наслаждайтесь нежной текстурой, богатством вкусов и лёгкостью приготовления.

Читайте также: