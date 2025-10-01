Грибной крем-суп: рецепт для вкусного ежедневного меню

Грибной крем-суп / © Credits

Один из таких примеров — грибной крем-суп, который сочетает нежную текстуру, насыщенный аромат и сытность. Этот суп легко готовить даже в будни, он прекрасно подходит для семейного ужина, а в паре с ароматной грудинкой становится настоящим деликатесом, об этом рассказала фудблогер Valeriia Veligura.

Ингредиенты Репчатый лук 1 шт. Сливочное масло 15 г Шампиньоны 250 г Картофель 250 г Соль Черный перец Прованские травы (или другие специи себе по вкусу) Горячая вода (или овощной или мясной бульон) 250-350 мл Копченая грудинка 150-200 г Крем-сыр 100 г Сливки 100 мл

Приготовление

Нарежьте лук и обжарьте его на смеси масла и растительного масла 5 мин до золотистого цвета. Добавьте шампиньоны, жарьте еще 2-3 мин.

Переложите лук с грибами в кастрюлю, добавьте нарезанный картофель, специи, залейте горячей водой или бульоном. Варите 10-12 мин до мягкости картофеля.

Порежьте кубиками и обжарьте до хрустящей корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

К готовым овощам добавьте крем-сыр и взбейте блендером до однородности. Влейте горячие сливки, перемешайте, доведите до легкого кипения и сразу снимите с плиты.

Дайте настояться под крышкой 10 мин. Подайте с поджаренными ломтиками грибов и шкварочками грудинки.

Советы

Если хотите более легкий вариант — используйте молоко вместо сливок.

Добавьте в суп каплю трюфельного масла и получите ресторанный вкус.

Для украшения подойдет свежий укроп, петрушка или даже несколько капель оливкового масла.

Грибной крем-суп — это идеальное сочетание пользы, вкуса и простоты. Его можно подать как полноценное блюдо для ужина или как первое блюдо к праздничному столу.