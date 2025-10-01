- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- 105
- 1 мин
Грибной крем-суп: рецепт для вкусного ежедневного меню
Суп — это блюдо, которое многие недооценивают, считают его «скучным» или «необязательным». Но современные рецепты доказывают обратное, первые блюда могут быть не только полезными, но и удивительно изысканными.
Один из таких примеров — грибной крем-суп, который сочетает нежную текстуру, насыщенный аромат и сытность. Этот суп легко готовить даже в будни, он прекрасно подходит для семейного ужина, а в паре с ароматной грудинкой становится настоящим деликатесом, об этом рассказала фудблогер Valeriia Veligura.
Ингредиенты
- Репчатый лук
- 1 шт.
- Сливочное масло
- 15 г
- Шампиньоны
- 250 г
- Картофель
- 250 г
- Соль
-
- Черный перец
-
- Прованские травы (или другие специи себе по вкусу)
-
- Горячая вода (или овощной или мясной бульон)
- 250-350 мл
- Копченая грудинка
- 150-200 г
- Крем-сыр
- 100 г
- Сливки
- 100 мл
Приготовление
Нарежьте лук и обжарьте его на смеси масла и растительного масла 5 мин до золотистого цвета. Добавьте шампиньоны, жарьте еще 2-3 мин.
Переложите лук с грибами в кастрюлю, добавьте нарезанный картофель, специи, залейте горячей водой или бульоном. Варите 10-12 мин до мягкости картофеля.
Порежьте кубиками и обжарьте до хрустящей корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
К готовым овощам добавьте крем-сыр и взбейте блендером до однородности. Влейте горячие сливки, перемешайте, доведите до легкого кипения и сразу снимите с плиты.
Дайте настояться под крышкой 10 мин. Подайте с поджаренными ломтиками грибов и шкварочками грудинки.
Советы
Если хотите более легкий вариант — используйте молоко вместо сливок.
Добавьте в суп каплю трюфельного масла и получите ресторанный вкус.
Для украшения подойдет свежий укроп, петрушка или даже несколько капель оливкового масла.
Грибной крем-суп — это идеальное сочетание пользы, вкуса и простоты. Его можно подать как полноценное блюдо для ужина или как первое блюдо к праздничному столу.