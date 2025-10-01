ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Грибной крем-суп: рецепт для вкусного ежедневного меню

Суп — это блюдо, которое многие недооценивают, считают его «скучным» или «необязательным». Но современные рецепты доказывают обратное, первые блюда могут быть не только полезными, но и удивительно изысканными.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
90 ккал
Грибной крем-суп

Грибной крем-суп / © Credits

Один из таких примеров — грибной крем-суп, который сочетает нежную текстуру, насыщенный аромат и сытность. Этот суп легко готовить даже в будни, он прекрасно подходит для семейного ужина, а в паре с ароматной грудинкой становится настоящим деликатесом, об этом рассказала фудблогер Valeriia Veligura.

Ингредиенты

Репчатый лук
1 шт.
Сливочное масло
15 г
Шампиньоны
250 г
Картофель
250 г
Соль
Черный перец
Прованские травы (или другие специи себе по вкусу)
Горячая вода (или овощной или мясной бульон)
250-350 мл
Копченая грудинка
150-200 г
Крем-сыр
100 г
Сливки
100 мл

Приготовление

  • Нарежьте лук и обжарьте его на смеси масла и растительного масла 5 мин до золотистого цвета. Добавьте шампиньоны, жарьте еще 2-3 мин.

  • Переложите лук с грибами в кастрюлю, добавьте нарезанный картофель, специи, залейте горячей водой или бульоном. Варите 10-12 мин до мягкости картофеля.

  • Порежьте кубиками и обжарьте до хрустящей корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  • К готовым овощам добавьте крем-сыр и взбейте блендером до однородности. Влейте горячие сливки, перемешайте, доведите до легкого кипения и сразу снимите с плиты.

  • Дайте настояться под крышкой 10 мин. Подайте с поджаренными ломтиками грибов и шкварочками грудинки.

Советы

  • Если хотите более легкий вариант — используйте молоко вместо сливок.

  • Добавьте в суп каплю трюфельного масла и получите ресторанный вкус.

  • Для украшения подойдет свежий укроп, петрушка или даже несколько капель оливкового масла.

Грибной крем-суп — это идеальное сочетание пользы, вкуса и простоты. Его можно подать как полноценное блюдо для ужина или как первое блюдо к праздничному столу.

Дата публикации
Количество просмотров
105
