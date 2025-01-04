Грибной крем-суп с белым вином: необычный рецепт ароматного блюда

Этот изысканный грибной крем-суп с хрустящей начинкой из вешенок станет великолепным дополнением к вашему столу. Вкусные нотки белого вина, сливок и нежных грибов делают это блюдо идеальным выбором для ужина.

Рецептом поделились на странице alfiecooks и подробно рассказали, как приготовить этот кулинарный шедевр. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты Грибы 750 г Вешенки 250 г Чеснок 5 зубчиков Лук 2 шт. Свежие листья тимьяна 1 ст.л Белое вино 250 мл Мука 2 ст.л кипяток 1 л Овощной бульонный кубик 1 шт. Сливки 250 мл Грибная приправа 1 ч.л Мисо поста 1 ч.л Дижонская горчица Копченая паприка 1 ст.л Свежая петрушка Сливочное масло 2 ст.л Оливковое масло 2 ст.л Соль Перец

Приготовление

В большой сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло на среднем огне. Мелко нарежьте лук и пассеруйте на сковороде примерно 5 минут, пока он не станет мягким и прозрачным. Нарежьте грибы и добавьте их в сковороду вместе с большой щепоткой соли. Готовьте в течение 10 минут, чтобы грибы потеряли излишнюю влагу. Измельчите чеснок и добавьте его вместе со свежим тимьяном или петрушкой. Обжаривайте до появления насыщенного аромата. Когда грибы карамелизуются, влейте белое вино в сковороду. Помешивайте, пока жидкость не улетучится и останется только ароматный осадок. Добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Готовьте в течение 2 минут постоянно помешивая. В кипящую воду добавьте овощной бульонный кубик и грибную приправу. Хорошо взбейте до однородности, затем постепенно вливайте бульон в сковороду, продолжая перемешивать. Оставьте суп томиться на среднем огне в течение 15-20 минут, пока он не загустеет. Влейте сливки, добавьте мисо пасту и дижонскую горчицу. Хорошо перемешайте и приправьте суп солью и перцем по вкусу. Нарежьте вешенки соломкой и обжарьте их на раскаленной сковороде с небольшим количеством масла до хрустящей корочки. Разлейте суп по мискам, украсьте хрустящими вешенками, свежей петрушкой, небольшим количеством сливок и щепоткой копченой паприки. Подавайте вместе с хрустящими тостами, намазанными сливочным маслом.

Советы:

Вы можете использовать шампиньоны или другие грибы по вашему вкусу.

Выбирайте сухое белое вино, ведь его кислинка гармонично подчеркнет вкус грибов.

Если хотите придать роскошный вид, посыпьте суп тертым пармезаном.

Наслаждайтесь этим ароматным грибным супом, который согреет в прохладный вечер и подарит настоящее наслаждение вкусом.

Приятного аппетита!

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