Грибной крем-суп с белым вином: необычный рецепт ароматного блюда

Этот изысканный грибной крем-суп с хрустящей начинкой из вешенок станет великолепным дополнением к вашему столу. Вкусные нотки белого вина, сливок и нежных грибов делают это блюдо идеальным выбором для ужина.
Рецептом поделились на странице alfiecooks и подробно рассказали, как приготовить этот кулинарный шедевр. Рецепт рассчитан на 4 порции.
Ингредиенты
- Грибы
- 750 г
- Вешенки
- 250 г
- Чеснок
- 5 зубчиков
- Лук
- 2 шт.
- Свежие листья тимьяна
- 1 ст.л
- Белое вино
- 250 мл
- Мука
- 2 ст.л
- кипяток
- 1 л
- Овощной бульонный кубик
- 1 шт.
- Сливки
- 250 мл
- Грибная приправа
- 1 ч.л
- Мисо поста
- 1 ч.л
- Дижонская горчица
- Копченая паприка
- 1 ст.л
- Свежая петрушка
- Сливочное масло
- 2 ст.л
- Оливковое масло
- 2 ст.л
- Соль
- Перец
Приготовление
- В большой сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло на среднем огне.
- Мелко нарежьте лук и пассеруйте на сковороде примерно 5 минут, пока он не станет мягким и прозрачным.
- Нарежьте грибы и добавьте их в сковороду вместе с большой щепоткой соли. Готовьте в течение 10 минут, чтобы грибы потеряли излишнюю влагу.
- Измельчите чеснок и добавьте его вместе со свежим тимьяном или петрушкой. Обжаривайте до появления насыщенного аромата.
- Когда грибы карамелизуются, влейте белое вино в сковороду. Помешивайте, пока жидкость не улетучится и останется только ароматный осадок.
- Добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Готовьте в течение 2 минут постоянно помешивая.
- В кипящую воду добавьте овощной бульонный кубик и грибную приправу. Хорошо взбейте до однородности, затем постепенно вливайте бульон в сковороду, продолжая перемешивать.
- Оставьте суп томиться на среднем огне в течение 15-20 минут, пока он не загустеет.
- Влейте сливки, добавьте мисо пасту и дижонскую горчицу. Хорошо перемешайте и приправьте суп солью и перцем по вкусу.
- Нарежьте вешенки соломкой и обжарьте их на раскаленной сковороде с небольшим количеством масла до хрустящей корочки.
- Разлейте суп по мискам, украсьте хрустящими вешенками, свежей петрушкой, небольшим количеством сливок и щепоткой копченой паприки. Подавайте вместе с хрустящими тостами, намазанными сливочным маслом.
Советы:
- Вы можете использовать шампиньоны или другие грибы по вашему вкусу.
- Выбирайте сухое белое вино, ведь его кислинка гармонично подчеркнет вкус грибов.
- Если хотите придать роскошный вид, посыпьте суп тертым пармезаном.
Наслаждайтесь этим ароматным грибным супом, который согреет в прохладный вечер и подарит настоящее наслаждение вкусом.
Приятного аппетита!
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