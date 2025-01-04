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Грибной крем-суп с белым вином: необычный рецепт ароматного блюда

Грибной крем-суп с белым вином: необычный рецепт ароматного блюда

Грибной суп / Фото: Credits

Этот изысканный грибной крем-суп с хрустящей начинкой из вешенок станет великолепным дополнением к вашему столу. Вкусные нотки белого вина, сливок и нежных грибов делают это блюдо идеальным выбором для ужина.

Рецептом поделились на странице alfiecooks и подробно рассказали, как приготовить этот кулинарный шедевр. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты

Грибы
750 г
Вешенки
250 г
Чеснок
5 зубчиков
Лук
2 шт.
Свежие листья тимьяна
1 ст.л
Белое вино
250 мл
Мука
2 ст.л
кипяток
1 л
Овощной бульонный кубик
1 шт.
Сливки
250 мл
Грибная приправа
1 ч.л
Мисо поста
1 ч.л
Дижонская горчица
Копченая паприка
1 ст.л
Свежая петрушка
Сливочное масло
2 ст.л
Оливковое масло
2 ст.л
Соль
Перец

Приготовление

  1. В большой сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло на среднем огне.
  2. Мелко нарежьте лук и пассеруйте на сковороде примерно 5 минут, пока он не станет мягким и прозрачным.
  3. Нарежьте грибы и добавьте их в сковороду вместе с большой щепоткой соли. Готовьте в течение 10 минут, чтобы грибы потеряли излишнюю влагу.
  4. Измельчите чеснок и добавьте его вместе со свежим тимьяном или петрушкой. Обжаривайте до появления насыщенного аромата.
  5. Когда грибы карамелизуются, влейте белое вино в сковороду. Помешивайте, пока жидкость не улетучится и останется только ароматный осадок.
  6. Добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Готовьте в течение 2 минут постоянно помешивая.
  7. В кипящую воду добавьте овощной бульонный кубик и грибную приправу. Хорошо взбейте до однородности, затем постепенно вливайте бульон в сковороду, продолжая перемешивать.
  8. Оставьте суп томиться на среднем огне в течение 15-20 минут, пока он не загустеет.
  9. Влейте сливки, добавьте мисо пасту и дижонскую горчицу. Хорошо перемешайте и приправьте суп солью и перцем по вкусу.
  10. Нарежьте вешенки соломкой и обжарьте их на раскаленной сковороде с небольшим количеством масла до хрустящей корочки.
  11. Разлейте суп по мискам, украсьте хрустящими вешенками, свежей петрушкой, небольшим количеством сливок и щепоткой копченой паприки. Подавайте вместе с хрустящими тостами, намазанными сливочным маслом.

Советы:

  • Вы можете использовать шампиньоны или другие грибы по вашему вкусу.
  • Выбирайте сухое белое вино, ведь его кислинка гармонично подчеркнет вкус грибов.
  • Если хотите придать роскошный вид, посыпьте суп тертым пармезаном.

Наслаждайтесь этим ароматным грибным супом, который согреет в прохладный вечер и подарит настоящее наслаждение вкусом.

Приятного аппетита!

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