Грибной кремовый суп — рецепт вкусного блюда

Это не диетический бульон и не «быстрый суп из пакетика», а густой, бархатный вкус, с ароматом и текстурой, которые создают единую гастрономическую симфонию.

Грибной суп tiktok.com/@jujumaoo

Грибной суп tiktok.com/@jujumaoo

Есть блюда, которые не просто согревают, они будто перезагружают день. Именно таким является грибной крем-суп от автора страницы jujumaoo, это один из рецептов его серии «Вкусные супы, которые могут вылечить любую болезнь. Серия 20». Он превращает обычные ингредиенты в насыщенную, ароматную историю в кастрюле.

Ингредиенты

Суп

  • чеснок 10-12 зубчиков

  • белый лук 1 шт.

  • шампиньоны 2 упаковки

  • грибы шиитаке 1 упаковка

  • куриный или говяжий бульон

  • мука ½ стакана

  • сливочное масло ½ пачки

  • белое вино ⅓ стакана

  • тимьян 1 пучок

  • вустерский соус 2 ст. л

  • соевый соус 3 ст. л

  • сливки ⅓ стакана

  • соль

  • перец

Крутони

  • хлеб

  • оливковое масло 3 ст. л

  • пармезан

Приготовление

  1. Перед началом приготовления мелко нарежьте лук, измельчите чеснок, нарежьте шампиньоны и шиитаке, подготовь бульон и отмерьте сливки, муку, соусы и вино.

  2. В большой кастрюле растопите сливочное масло.

  3. Затем добавьте лук и чеснок.

  4. Обжаривайте на среднем огне, пока они не станут мягкими и ароматными.

  5. Добавьте нарезанные шампиньоны и шиитаке.

  6. Готовьте, пока грибы не уменьшатся в объеме и не выпустят жидкость.

  7. Затем влей белое вино, хорошо перемешай, чтобы со дна кастрюли поднялись все поджаренные кусочки.

  8. Добавь ½ стакана муки.

  9. Тщательно перемешай и готовь 3-5 мин, чтобы убрать «сырой» вкус муки.

  10. Постепенно влейте куриный или говяжий бульон до желаемой густоты.

  11. Добавьте веточки тимьяна.

  12. Накройте крышкой и оставьте тушиться примерно 30 мин на слабом огне.

  13. После томления добавьте вустерский и соевый соус, сливки, соль и перец.

  14. Хорошо перемешайте и доведите до нежной кремовой текстуры.

  15. Пока суп доходит, нарежьте хлеб кубиками, обжарьте на оливковом масле до хрустящей корочки и посыпьте пармезаном.

  16. Подавайте суп горячим, с крутонами, дополнительными грибами и каплей сливок сверху.

Грибной крем-суп — пример того, как интернет-кулинария создает новую классику. Здесь нет сложных техник приготовления, но есть глубина вкуса, продуманные сочетания и искреннее удовольствие от процесса.

