Грибной кремовый суп — рецепт вкусного блюда
Это не диетический бульон и не «быстрый суп из пакетика», а густой, бархатный вкус, с ароматом и текстурой, которые создают единую гастрономическую симфонию.
Есть блюда, которые не просто согревают, они будто перезагружают день. Именно таким является грибной крем-суп от автора страницы jujumaoo, это один из рецептов его серии «Вкусные супы, которые могут вылечить любую болезнь. Серия 20». Он превращает обычные ингредиенты в насыщенную, ароматную историю в кастрюле.
Ингредиенты
Суп
чеснок 10-12 зубчиков
белый лук 1 шт.
шампиньоны 2 упаковки
грибы шиитаке 1 упаковка
куриный или говяжий бульон
мука ½ стакана
сливочное масло ½ пачки
белое вино ⅓ стакана
тимьян 1 пучок
вустерский соус 2 ст. л
соевый соус 3 ст. л
сливки ⅓ стакана
соль
перец
Крутони
хлеб
оливковое масло 3 ст. л
пармезан
Приготовление
Перед началом приготовления мелко нарежьте лук, измельчите чеснок, нарежьте шампиньоны и шиитаке, подготовь бульон и отмерьте сливки, муку, соусы и вино.
В большой кастрюле растопите сливочное масло.
Затем добавьте лук и чеснок.
Обжаривайте на среднем огне, пока они не станут мягкими и ароматными.
Добавьте нарезанные шампиньоны и шиитаке.
Готовьте, пока грибы не уменьшатся в объеме и не выпустят жидкость.
Затем влей белое вино, хорошо перемешай, чтобы со дна кастрюли поднялись все поджаренные кусочки.
Добавь ½ стакана муки.
Тщательно перемешай и готовь 3-5 мин, чтобы убрать «сырой» вкус муки.
Постепенно влейте куриный или говяжий бульон до желаемой густоты.
Добавьте веточки тимьяна.
Накройте крышкой и оставьте тушиться примерно 30 мин на слабом огне.
После томления добавьте вустерский и соевый соус, сливки, соль и перец.
Хорошо перемешайте и доведите до нежной кремовой текстуры.
Пока суп доходит, нарежьте хлеб кубиками, обжарьте на оливковом масле до хрустящей корочки и посыпьте пармезаном.
Подавайте суп горячим, с крутонами, дополнительными грибами и каплей сливок сверху.
Грибной крем-суп — пример того, как интернет-кулинария создает новую классику. Здесь нет сложных техник приготовления, но есть глубина вкуса, продуманные сочетания и искреннее удовольствие от процесса.