Грибной суп tiktok.com/@jujumaoo

Есть блюда, которые не просто согревают, они будто перезагружают день. Именно таким является грибной крем-суп от автора страницы jujumaoo, это один из рецептов его серии «Вкусные супы, которые могут вылечить любую болезнь. Серия 20». Он превращает обычные ингредиенты в насыщенную, ароматную историю в кастрюле.

Ингредиенты

Суп

чеснок 10-12 зубчиков

белый лук 1 шт.

шампиньоны 2 упаковки

грибы шиитаке 1 упаковка

куриный или говяжий бульон

мука ½ стакана

сливочное масло ½ пачки

белое вино ⅓ стакана

тимьян 1 пучок

вустерский соус 2 ст. л

соевый соус 3 ст. л

сливки ⅓ стакана

соль

перец

Крутони

хлеб

оливковое масло 3 ст. л

пармезан

Приготовление

Перед началом приготовления мелко нарежьте лук, измельчите чеснок, нарежьте шампиньоны и шиитаке, подготовь бульон и отмерьте сливки, муку, соусы и вино. В большой кастрюле растопите сливочное масло. Затем добавьте лук и чеснок. Обжаривайте на среднем огне, пока они не станут мягкими и ароматными. Добавьте нарезанные шампиньоны и шиитаке. Готовьте, пока грибы не уменьшатся в объеме и не выпустят жидкость. Затем влей белое вино, хорошо перемешай, чтобы со дна кастрюли поднялись все поджаренные кусочки. Добавь ½ стакана муки. Тщательно перемешай и готовь 3-5 мин, чтобы убрать «сырой» вкус муки. Постепенно влейте куриный или говяжий бульон до желаемой густоты. Добавьте веточки тимьяна. Накройте крышкой и оставьте тушиться примерно 30 мин на слабом огне. После томления добавьте вустерский и соевый соус, сливки, соль и перец. Хорошо перемешайте и доведите до нежной кремовой текстуры. Пока суп доходит, нарежьте хлеб кубиками, обжарьте на оливковом масле до хрустящей корочки и посыпьте пармезаном. Подавайте суп горячим, с крутонами, дополнительными грибами и каплей сливок сверху.

Грибной крем-суп — пример того, как интернет-кулинария создает новую классику. Здесь нет сложных техник приготовления, но есть глубина вкуса, продуманные сочетания и искреннее удовольствие от процесса.

