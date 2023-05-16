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Грибной сливочный суп с плавленым сыром

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
187
Время на прочтение
1 мин
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Грибной сливочный суп с плавленым сыром

Грибной сливочный суп с плавленым сыром / Фото: Credits

Такой суп можно приготовить из любых грибов:  замороженных, вешенок или шампиньонов. А подать к столу с сухариками вместо хлеба.

Сочетание плавленого сыра, грибов и сливок вас точно не оставит равнодушным.

Ингредиенты

  • шампиньоны – 250 г
  • картофель – 3 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • сливки – 100 г
  • плавленый сыр  – 200 г
  • растительное масло – 30 г
  • зелень (укроп, петрушка)
  • соль, черный перец молотый

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте кубиками. Закипятите два литра воды, опустите картофель в кипяток и варите 10 минут.

Лук и морковь очистите и помойте. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке.

Грибы помойте и нарежьте пластинами.

На разогретую сковороду с растительным маслом выложите овощи и грибы. Обжарьте на среднем огне пять минут, добавьте их в суп и варите семь минут.

Нарежьте кубиками плавленые сырки. Зелень помойте и мелко нарежьте.

В суп добавьте сливки и сыр. Посолите, поперчите. Дайте супу закипеть и снимите с огня.

Добавьте зелень и оставьте настояться десять минут под крышкой.

Советы

  • Сливки берите любой жирности.

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Дата публикации
Просмотры
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