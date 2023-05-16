Грибной сливочный суп с плавленым сыром

Такой суп можно приготовить из любых грибов: замороженных, вешенок или шампиньонов. А подать к столу с сухариками вместо хлеба.

Сочетание плавленого сыра, грибов и сливок вас точно не оставит равнодушным.

Ингредиенты

шампиньоны – 250 г

картофель – 3 шт.

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

сливки – 100 г

плавленый сыр – 200 г

растительное масло – 30 г

зелень (укроп, петрушка)

соль, черный перец молотый

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте кубиками. Закипятите два литра воды, опустите картофель в кипяток и варите 10 минут.

Лук и морковь очистите и помойте. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке.

Грибы помойте и нарежьте пластинами.

На разогретую сковороду с растительным маслом выложите овощи и грибы. Обжарьте на среднем огне пять минут, добавьте их в суп и варите семь минут.

Нарежьте кубиками плавленые сырки. Зелень помойте и мелко нарежьте.

В суп добавьте сливки и сыр. Посолите, поперчите. Дайте супу закипеть и снимите с огня.

Добавьте зелень и оставьте настояться десять минут под крышкой.

Советы

Сливки берите любой жирности.

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