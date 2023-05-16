Грибной сливочный суп с плавленым сыром

Такой суп можно приготовить из любых грибов: замороженных, вешенок или шампиньонов. А подать к столу с сухариками вместо хлеба.
Сочетание плавленого сыра, грибов и сливок вас точно не оставит равнодушным.
Ингредиенты
- шампиньоны – 250 г
- картофель – 3 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- сливки – 100 г
- плавленый сыр – 200 г
- растительное масло – 30 г
- зелень (укроп, петрушка)
- соль, черный перец молотый
Приготовление
Очистите картофель и нарежьте кубиками. Закипятите два литра воды, опустите картофель в кипяток и варите 10 минут.
Лук и морковь очистите и помойте. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке.
Грибы помойте и нарежьте пластинами.
На разогретую сковороду с растительным маслом выложите овощи и грибы. Обжарьте на среднем огне пять минут, добавьте их в суп и варите семь минут.
Нарежьте кубиками плавленые сырки. Зелень помойте и мелко нарежьте.
В суп добавьте сливки и сыр. Посолите, поперчите. Дайте супу закипеть и снимите с огня.
Добавьте зелень и оставьте настояться десять минут под крышкой.
Советы
- Сливки берите любой жирности.
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