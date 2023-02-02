Грибной соус: рецепт, который поможет украсить любой гарнир

Грибной соус из шампиньонов со сливками станет прекрасным дополнением к любому гарниру.
Сливочный соус имеет нежный, мягкий вкус, а также приятный грибной аромат.
Ингредиенты
- грибы шампиньоны – 250 г
- лук репчатый – 2 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- сливки – 120 г
- вода – 150 мл
- мускатный орех – щепотка
- соль
- перец черный молотый
Приготовление
Лук и чеснок нарежьте мелким кубикам. Шампиньоны промойте и обсушите, нарежьте полукольцами. На растительном масле обжарьте лук с чесноком до мягкости, добавьте грибы и жарьте до готовности грибов. Влейте сливки, воду, добавьте соль, перец, мускатный орех. Перемешайте до однородности. Протушите пять минут и снимите с плиты.
Советы
- Сливки берите любой жирности.
- Для приготовления соуса подойдут любые грибы – белые, маслята или лисички.
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