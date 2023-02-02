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Грибной соус: рецепт, который поможет украсить любой гарнир

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1110
Время на прочтение
1 мин
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Грибной соус: рецепт, который поможет украсить любой гарнир

Фото: Credits

Грибной соус из шампиньонов со сливками станет прекрасным дополнением к любому гарниру.

Сливочный соус имеет нежный, мягкий вкус, а также приятный грибной аромат.

Ингредиенты

  • грибы шампиньоны – 250 г
  • лук репчатый – 2 шт.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • сливки – 120 г
  • вода – 150 мл
  • мускатный орех – щепотка
  • соль
  • перец черный молотый

Приготовление

Лук и чеснок нарежьте мелким кубикам. Шампиньоны промойте и обсушите, нарежьте полукольцами. На растительном масле обжарьте лук с чесноком до мягкости, добавьте грибы и жарьте до готовности грибов. Влейте сливки, воду, добавьте соль, перец, мускатный орех. Перемешайте до однородности. Протушите пять минут и снимите с плиты.

Советы

  • Сливки берите любой жирности.
  • Для приготовления соуса подойдут любые грибы – белые, маслята или лисички.

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Дата публикации
Просмотры
1110
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