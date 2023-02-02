Грибной соус: рецепт, который поможет украсить любой гарнир

Сливочный соус имеет нежный, мягкий вкус, а также приятный грибной аромат.

Ингредиенты

грибы шампиньоны – 250 г

лук репчатый – 2 шт.

чеснок – 5 зубчиков

сливки – 120 г

вода – 150 мл

мускатный орех – щепотка

соль

перец черный молотый

Приготовление

Лук и чеснок нарежьте мелким кубикам. Шампиньоны промойте и обсушите, нарежьте полукольцами. На растительном масле обжарьте лук с чесноком до мягкости, добавьте грибы и жарьте до готовности грибов. Влейте сливки, воду, добавьте соль, перец, мускатный орех. Перемешайте до однородности. Протушите пять минут и снимите с плиты.

Советы

Сливки берите любой жирности.

Для приготовления соуса подойдут любые грибы – белые, маслята или лисички.

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