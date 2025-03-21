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Грибной суп с галушками: простой рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
82 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
15
Время на прочтение
1 мин
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Грибной суп с галушками: простой рецепт

Грибной суп / Фото: www.credits

Из простых продуктов, без мяса приготовьте постный, ароматный и сытный суп.

Этот грибной суп с галушками готовится на воде, но за счет грибов, моркови, лука получается ароматным и вкусным, а сытность блюду придадут галушки, замешанные на яйце и муке.

Ингредиенты

грибы шампиньоны
150 г
картофель
2 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
вода
120 мл.
масло растительное
3 ст. л.
перец черный молотый
лавровый лист
1 шт.
соль
зелень (укроп, петрушка)
мука пшеничная
2-3 ст. л.
яйца
2 шт.
соль
  1. Картофель, морковь и лук очистите. Картофель, лук нарежьте  на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
  2. Шампиньоны промойте и нарежьте на средние кусочки.
  3. Зелень мелко измельчите. 
  4. Картофель выложите в кастрюлю с кипящей водой и варите 10 минут.
  5. Яйца с солью взбейте венчиком, всыпьте муки столько, чтобы тесто получилось густоты сметаны.
  6. В сковороду выложите грибы и жарьте до выпаривания жидкости, затем влейте растительное масло, добавьте лук, морковь, обжарьте до слегка золотистого цвета и выложите в кастрюлю с картофелем.
  7. Тесто, чайной ложкой выложите в кипящий суп, добавьте соль, перец черный молотый, лавровый лист и варите пять минут. Добавьте зелень и снимите с плиты.

Советы:

  • Если вы не соблюдаете пост, суп можно приготовить на мясном бульоне.

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