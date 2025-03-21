Грибной суп с галушками: простой рецепт

Из простых продуктов, без мяса приготовьте постный, ароматный и сытный суп.
Этот грибной суп с галушками готовится на воде, но за счет грибов, моркови, лука получается ароматным и вкусным, а сытность блюду придадут галушки, замешанные на яйце и муке.
Ингредиенты
- грибы шампиньоны
- 150 г
- картофель
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- вода
- 120 мл.
- масло растительное
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
- лавровый лист
- 1 шт.
- соль
- зелень (укроп, петрушка)
- мука пшеничная
- 2-3 ст. л.
- яйца
- 2 шт.
- соль
- Картофель, морковь и лук очистите. Картофель, лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
- Шампиньоны промойте и нарежьте на средние кусочки.
- Зелень мелко измельчите.
- Картофель выложите в кастрюлю с кипящей водой и варите 10 минут.
- Яйца с солью взбейте венчиком, всыпьте муки столько, чтобы тесто получилось густоты сметаны.
- В сковороду выложите грибы и жарьте до выпаривания жидкости, затем влейте растительное масло, добавьте лук, морковь, обжарьте до слегка золотистого цвета и выложите в кастрюлю с картофелем.
- Тесто, чайной ложкой выложите в кипящий суп, добавьте соль, перец черный молотый, лавровый лист и варите пять минут. Добавьте зелень и снимите с плиты.
Советы:
- Если вы не соблюдаете пост, суп можно приготовить на мясном бульоне.
Читайте также: