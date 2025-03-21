Грибной суп с галушками: простой рецепт

Из простых продуктов, без мяса приготовьте постный, ароматный и сытный суп.

Этот грибной суп с галушками готовится на воде, но за счет грибов, моркови, лука получается ароматным и вкусным, а сытность блюду придадут галушки, замешанные на яйце и муке.

Ингредиенты грибы шампиньоны 150 г картофель 2 шт. морковь 1 шт. лук репчатый 1 шт. вода 120 мл. масло растительное 3 ст. л. перец черный молотый лавровый лист 1 шт. соль зелень (укроп, петрушка) мука пшеничная 2-3 ст. л. яйца 2 шт. соль

Картофель, морковь и лук очистите. Картофель, лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку. Шампиньоны промойте и нарежьте на средние кусочки. Зелень мелко измельчите. Картофель выложите в кастрюлю с кипящей водой и варите 10 минут. Яйца с солью взбейте венчиком, всыпьте муки столько, чтобы тесто получилось густоты сметаны. В сковороду выложите грибы и жарьте до выпаривания жидкости, затем влейте растительное масло, добавьте лук, морковь, обжарьте до слегка золотистого цвета и выложите в кастрюлю с картофелем. Тесто, чайной ложкой выложите в кипящий суп, добавьте соль, перец черный молотый, лавровый лист и варите пять минут. Добавьте зелень и снимите с плиты.

Советы:

Если вы не соблюдаете пост, суп можно приготовить на мясном бульоне.

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