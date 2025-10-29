- Дата публикации
-
Грибной суп с гречневой крупой: вкусный рецепт блюда без мяса
Для приготовления этого супа не нужно много времени, так как он готовится без мяса.
Для этого картофель отварите с гречкой, грибы обжарьте с луком, морковью и сладким перцем, затем все соедините и через несколько минут суп готов.
Ингредиенты
- вода
- 1, 5 л
- гречневая крупа
- 3 ст. л.
- шампиньоны
- 400 г
- картофель
- 250 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- ½ шт
- лавровый лист
- 1 шт.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Гречневую крупу промойте холодной водой.
Шампиньоны помойте и нарежьте на средние кусочки.
Картофель очистите, и нарежьте на небольшие кубики.
Лук репчатый, морковь, перец болгарский очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное и сливочное масло, выложите лук, морковь, обжарьте 2-3 минуты, затем добавьте грибы, перец болгарский и протушите 10 минут.
В кастрюлю влейте воду, доведите до кипения, опустите в нее картофель, гречку и варите с момента закипания 10 минут. Выложите в кастрюлю грибы с овощами, посолите, добавьте лавровый лист, перец черный молотый и варите три минуты. Дайте супу настояться 10-15 минут.
Советы:
Вместо воды можно использовать куриный или овощной бульон.