Рецепты
64
1 мин

Грибной суп с гречневой крупой: вкусный рецепт блюда без мяса

Для приготовления этого супа не нужно много времени, так как он готовится без мяса.

Екатерина Труш
50 минут
68 ккал
Грибной суп с гречневой крупой

Грибной суп с гречневой крупой / © Credits

Для этого картофель отварите с гречкой, грибы обжарьте с луком, морковью и сладким перцем, затем все соедините и через несколько минут суп готов.

Ингредиенты

вода
1, 5 л
гречневая крупа
3 ст. л.
шампиньоны
400 г
картофель
250 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский
½ шт
лавровый лист
1 шт.
растительное масло
2 ст. л.
сливочное масло
1 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Гречневую крупу промойте холодной водой.

  2. Шампиньоны помойте и нарежьте на средние кусочки.

  3. Картофель очистите, и нарежьте на небольшие кубики.

  4. Лук репчатый, морковь, перец болгарский очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  5. В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное и сливочное масло, выложите лук, морковь, обжарьте 2-3 минуты, затем добавьте грибы, перец болгарский и протушите 10 минут.

  6. В кастрюлю влейте воду, доведите до кипения, опустите в нее картофель, гречку и варите с момента закипания 10 минут. Выложите в кастрюлю грибы с овощами, посолите, добавьте лавровый лист, перец черный молотый и варите три минуты. Дайте супу настояться 10-15 минут.

Советы:

  • Вместо воды можно использовать куриный или овощной бульон.

