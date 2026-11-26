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Грибной суп с лапшой и картофелем: быстрый рецепт
На приготовление этого легкого, полезного супа уйдет не более 30 минут.
Вам понадобятся шампиньоны, лапша и овощи, благодаря сочетанию этих ингредиентов суп получается наваристым и ароматным.
Ингредиенты
- шампиньоны
- 300 г
- лапша
- 90 г
- картофель
- 3 шт.
- репчатый лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- вода
- 1,8 л
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка).
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Промойте шампиньоны и нарежьте тонкими пластинами.
Картофель, лук, морковь очистите. Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук нарежьте мелкими кусочками, морковь натрите на средней терке.
Зелень измельчите.
В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения, выложите картофель и варите на среднем огне 10 минут.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте грибы и готовьте до легкой золотистости овощей.
Переложите в кастрюлю к картофелю, доведите суп до кипения, посолите, добавьте лапшу, перец черный молотый, лавровый лист, накройте крышкой и варите 3 минуты, периодически помешивая, затем добавьте зелень, снимите с огня и дайте супу настояться 10 минут.
Советы:
Лапшу варите по инструкции, которая написана на упаковке.