Грибной суп с вермишелью: рецепт любимого блюда

Грибной суп с вермишелью / © www.credits

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На странице foodblog_kristi рассказали об обновленной версии классического грибного супа, с добавлением вермишели. Это дает блюду легкий восточный оттенок и делает его еще интереснее. Этот суп идеально подходит как для семейного ужина, так и для быстрого обеда на работе. А главное — готовится просто, из доступных ингредиентов, без сложной техники. Блюдо подойдет и для вегетарианцев, и для тех, кто стремится к здоровому питанию.

Ингредиенты Шампиньоны 250 г Лук репчатый 1 шт. Морковь 1 шт. Сладкий перец ½ шт. Картофель 2 шт. Вермишель быстрого приготовления 1 порция Вода 1,5 л Растительное масло 1-2 ст. л Соль Перец Приправа для супа Свежая зелень

Приготовление

Нарежьте шампиньоны пластинками или кусочками. Если грибы небольшие — можно пополам. Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковь натрите на средней терке или нарежьте соломкой. Перец порежьте небольшими кубиками или полосками. Картофель очистите и нарежьте средними кубиками. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности (2-3 мин). Добавьте морковь, перец и грибы. Жарьте все вместе 7-8 мин на среднем огне, периодически помешивайте. Грибы должны пустить сок и слегка подрумяниться. В кастрюле доведите до кипения 1,5 л воды. Добавьте нарезанный картофель, уменьшите огонь и варите до полуготовности (примерно 7-8 мин). Добавьте жареную овощно-грибную зажарку, осторожно перемешайте, варите еще 5 мин. Вермишель измельчите руками и добавьте в суп. Посолите, поперчите, добавьте любимую приправу. По желанию — немного соевого соуса для лучшего вкуса. Проварите еще 2-3 мин после закипания. Выключите огонь, добавьте измельченную зелень и дайте настояться под крышкой 10-15 мин.

Советы

Вместо шампиньонов можно использовать вешенки или смесь лесных грибов (замороженных или сушеных).

Если не любите вермишель быстрого приготовления, замените ее на обычную тонкую лапшу или булгур.

Для кремовой текстуры добавьте в конце ложку сметаны или кокосового молока.

Грибной суп с вермишелью — это идеальное сочетание простоты, скорости приготовления и глубокого вкуса. Его можно адаптировать к любым предпочтениям, сделать острее, нежнее, насыщеннее или легче. А благодаря грибам и специям он всегда будет иметь тот самый «умами-эффект» — вкус, к которому хочется возвращаться снова и снова.