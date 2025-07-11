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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
146
Время на прочтение
2 мин

Грибной суп с вермишелью: рецепт любимого блюда

Это не просто первое блюдо, а суп, который дарит уют, тепло и гармонию. Особенно, когда хочется чего-то домашнего, легкого, но питательного.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
Грибной суп с вермишелью

Грибной суп с вермишелью / © www.credits

На странице foodblog_kristi рассказали об обновленной версии классического грибного супа, с добавлением вермишели. Это дает блюду легкий восточный оттенок и делает его еще интереснее. Этот суп идеально подходит как для семейного ужина, так и для быстрого обеда на работе. А главное — готовится просто, из доступных ингредиентов, без сложной техники. Блюдо подойдет и для вегетарианцев, и для тех, кто стремится к здоровому питанию.

Ингредиенты

Шампиньоны
250 г
Лук репчатый
1 шт.
Морковь
1 шт.
Сладкий перец
½ шт.
Картофель
2 шт.
Вермишель быстрого приготовления
1 порция
Вода
1,5 л
Растительное масло
1-2 ст. л
Соль
Перец
Приправа для супа
Свежая зелень

Приготовление

  1. Нарежьте шампиньоны пластинками или кусочками. Если грибы небольшие — можно пополам.

  2. Лук нарежьте мелкими кубиками.

  3. Морковь натрите на средней терке или нарежьте соломкой.

  4. Перец порежьте небольшими кубиками или полосками.

  5. Картофель очистите и нарежьте средними кубиками.

  6. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло.

  7. Обжарьте лук до прозрачности (2-3 мин).

  8. Добавьте морковь, перец и грибы. Жарьте все вместе 7-8 мин на среднем огне, периодически помешивайте. Грибы должны пустить сок и слегка подрумяниться.

  9. В кастрюле доведите до кипения 1,5 л воды.

  10. Добавьте нарезанный картофель, уменьшите огонь и варите до полуготовности (примерно 7-8 мин).

  11. Добавьте жареную овощно-грибную зажарку, осторожно перемешайте, варите еще 5 мин.

  12. Вермишель измельчите руками и добавьте в суп.

  13. Посолите, поперчите, добавьте любимую приправу. По желанию — немного соевого соуса для лучшего вкуса.

  14. Проварите еще 2-3 мин после закипания.

  15. Выключите огонь, добавьте измельченную зелень и дайте настояться под крышкой 10-15 мин.

Советы

  • Вместо шампиньонов можно использовать вешенки или смесь лесных грибов (замороженных или сушеных).

  • Если не любите вермишель быстрого приготовления, замените ее на обычную тонкую лапшу или булгур.

  • Для кремовой текстуры добавьте в конце ложку сметаны или кокосового молока.

Грибной суп с вермишелью — это идеальное сочетание простоты, скорости приготовления и глубокого вкуса. Его можно адаптировать к любым предпочтениям, сделать острее, нежнее, насыщеннее или легче. А благодаря грибам и специям он всегда будет иметь тот самый «умами-эффект» — вкус, к которому хочется возвращаться снова и снова.

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