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Грибные BBQ-бомбы с моцареллой: рецепт оригинальной закуски
Крупные шампиньоны, сочный говяжий фарш, расплавленная моцарелла и хрустящий бекон — все это ингредиенты рецепта закуски для барбекю, которая исчезает со стола за считанные минуты.
Если обычные шампиньоны на гриле уже немного надоели, самое время превратить их в настоящие BBQ-бомбы. Готовятся они просто, выглядят очень аппетитно, а внутри скрывают приятный сюрприз — шарик мини-моцареллы, который во время жарки превращается в нежную сырную начинку. О рецепте их приготовления рассказал фудблогер Александр Кубицкий.
Ингредиенты
крупные шампиньоны
говяжий фарш
красный сладкий перец
синий лук
зелень
мини-моцарелла
бекон
соль
черный перец
паприка
Для заправки
масло
чеснок
острый перец
зелень
Приготовление
У шампиньонов удалите ножки и аккуратно очистите середину.
Фарш смешайте с мелко нарезанными сладким перцем, синим луком и зеленью.
Добавьте соль, паприку, черный перец и хорошо перемешайте.
Наполните грибы мясной начинкой, в центр каждого поместите шарик мини-моцареллы, а затем плотно оберните беконом.
Выложите BBQ-бомбы на мангал и готовьте на медленном огне, переворачивая со всех сторон, пока мясо и грибы полностью не приготовятся, а бекон не станет аппетитно румяным.
Готовые горячие бомбы щедро смажьте ароматной заправкой из масла, чеснока, острого перца и зелени и сразу подавайте.
Сочное мясо, расплавленная моцарелла, ароматные грибы и бекон создают ту самую комбинацию, которую хочется готовить на каждом летнем барбекю.