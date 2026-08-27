Грибные BBQ-бомбы с моцареллой: рецепт оригинальной закуски

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

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Если обычные шампиньоны на гриле уже немного надоели, самое время превратить их в настоящие BBQ-бомбы. Готовятся они просто, выглядят очень аппетитно, а внутри скрывают приятный сюрприз — шарик мини-моцареллы, который во время жарки превращается в нежную сырную начинку. О рецепте их приготовления рассказал фудблогер Александр Кубицкий.

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Ингредиенты

крупные шампиньоны

говяжий фарш

красный сладкий перец

синий лук

зелень

мини-моцарелла

бекон

соль

черный перец

паприка

Для заправки

масло

чеснок

острый перец

зелень

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Приготовление

У шампиньонов удалите ножки и аккуратно очистите середину. Фарш смешайте с мелко нарезанными сладким перцем, синим луком и зеленью. Добавьте соль, паприку, черный перец и хорошо перемешайте. Наполните грибы мясной начинкой, в центр каждого поместите шарик мини-моцареллы, а затем плотно оберните беконом. Выложите BBQ-бомбы на мангал и готовьте на медленном огне, переворачивая со всех сторон, пока мясо и грибы полностью не приготовятся, а бекон не станет аппетитно румяным. Готовые горячие бомбы щедро смажьте ароматной заправкой из масла, чеснока, острого перца и зелени и сразу подавайте.

Сочное мясо, расплавленная моцарелла, ароматные грибы и бекон создают ту самую комбинацию, которую хочется готовить на каждом летнем барбекю.

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