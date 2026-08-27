ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
254
Время на прочтение
2 мин

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой: рецепт оригинальной закуски

Крупные шампиньоны, сочный говяжий фарш, расплавленная моцарелла и хрустящий бекон — все это ингредиенты рецепта закуски для барбекю, которая исчезает со стола за считанные минуты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Если обычные шампиньоны на гриле уже немного надоели, самое время превратить их в настоящие BBQ-бомбы. Готовятся они просто, выглядят очень аппетитно, а внутри скрывают приятный сюрприз — шарик мини-моцареллы, который во время жарки превращается в нежную сырную начинку. О рецепте их приготовления рассказал фудблогер Александр Кубицкий.

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Ингредиенты

  • крупные шампиньоны

  • говяжий фарш

  • красный сладкий перец

  • синий лук

  • зелень

  • мини-моцарелла

  • бекон

  • соль

  • черный перец

  • паприка

Для заправки

  • масло

  • чеснок

  • острый перец

  • зелень

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Грибные BBQ-бомбы с моцареллой tiktok.com/@kubfood

Приготовление

  1. У шампиньонов удалите ножки и аккуратно очистите середину.

  2. Фарш смешайте с мелко нарезанными сладким перцем, синим луком и зеленью.

  3. Добавьте соль, паприку, черный перец и хорошо перемешайте.

  4. Наполните грибы мясной начинкой, в центр каждого поместите шарик мини-моцареллы, а затем плотно оберните беконом.

  5. Выложите BBQ-бомбы на мангал и готовьте на медленном огне, переворачивая со всех сторон, пока мясо и грибы полностью не приготовятся, а бекон не станет аппетитно румяным.

  6. Готовые горячие бомбы щедро смажьте ароматной заправкой из масла, чеснока, острого перца и зелени и сразу подавайте.

Сочное мясо, расплавленная моцарелла, ароматные грибы и бекон создают ту самую комбинацию, которую хочется готовить на каждом летнем барбекю.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie