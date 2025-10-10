ТСН в социальных сетях

Грибные крокеты: рецепт хрустящей испанской закуски

Золотистая корочка, нежная сливочная начинка и аромат лесных грибов — крокеты стали настоящим хитом современной гастрономии.

Грибные крокеты

Грибные крокеты / © Credits

Повар Eric Lahuerta поделился классическим рецептом идеальной закуски, которую готовят в лучших ресторанах Испании. Но теперь ее легко можно приготовить дома. Крокеты — это популярное блюдо испанской и французской кухни. Обычно их готовят с мягкой начинкой (бекон, курица, сыр или грибы), которую обертывают в панировку и обжаривают до золотистости.

В версии фудблогера главная роль принадлежит грибам — шампиньонам и лесным белым грибам, которые создают глубокий, почти мясной вкус. А добавление карамелизированного лука придает блюду аромат трюфеля и легких сладких нот.

Ингредиенты

Начинка

  • сливочное масло 100 г

  • пшеничная мука 100 г

  • молоко 1 л

  • лук 1 шт.

  • шампиньоны 400 г

  • белые грибы 200 г

  • карамелизированный лук 1 ст. л

  • трюфельная паста 1 ст. л

  • соль

  • черный перец

Панировка

  • мука

  • яйца 2 шт.

  • панировочные сухари

  • масло

Приготовление

  1. Нарежьте шампиньоны и белые грибы крупными кусочками.

  2. В разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте их на сильном огне до румяности. Грибы должны поджариться, а не тушиться, тогда они сохранят аромат.

  3. Мелко нарежьте обжаренные грибы ножом, это сохранит текстуру.

  4. В той же сковороде растопите масло, добавьте муку и готовьте 5 мин, постоянно помешивая.

  5. Постепенно влейте горячее молоко, не прекращайте помешивание. Должна получиться густая, однородная, кремовая масса.

  6. К массе добавьте нарезанные грибы, карамелизированный лук, трюфельную пасту, соль и перец.

  7. Если используете замороженные белые грибы, влейте немного жидкости, которая осталась после их размораживания, для насыщенного вкуса.

  8. Готовьте еще 10 мин на медленном огне, постоянно помешивая.

  9. Выложите массу в форму или на противень, разровняйте слоем 2-3 см и оставьте в холодильнике на 10-12 часов.

  10. Из охлажденной массы сформируйте небольшие шарики или овальные «кирпичики». Обваляйте каждый в муке, затем во взбитом яйце, а дальше в сухарях.

  11. В разогретом до 170-180°C масле обжарьте крокеты до золотистой корочки, 2-3 мин. Выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подача

Подавайте горячими — снаружи хрустящие, а внутри нежные, сливочно-грибные. Идеально сочетаются с:

  • сливочным соусом с чесноком или белым вином;

  • бокалом сухого белого вина или сидра.

Если хотите ресторанный уровень — подайте крокеты на деревянной доске, посыпав тертым пармезаном и каплями трюфельного масла.

Грибные крокеты — это идеальная закуска к вечеринке или праздничному ужину, блюдо без мяса, которое понравится и вегетарианцам, а еще его можно заморозить и обжарить перед подачей.

Попробуйте приготовить и убедитесь, что хрустящая корочка и аромат грибов способны поднять настроение даже в самый пасмурный день.

