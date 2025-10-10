Грибные крокеты: рецепт хрустящей испанской закуски

Грибные крокеты / © Credits

Содержание

Повар Eric Lahuerta поделился классическим рецептом идеальной закуски, которую готовят в лучших ресторанах Испании. Но теперь ее легко можно приготовить дома. Крокеты — это популярное блюдо испанской и французской кухни. Обычно их готовят с мягкой начинкой (бекон, курица, сыр или грибы), которую обертывают в панировку и обжаривают до золотистости.

В версии фудблогера главная роль принадлежит грибам — шампиньонам и лесным белым грибам, которые создают глубокий, почти мясной вкус. А добавление карамелизированного лука придает блюду аромат трюфеля и легких сладких нот.

Ингредиенты

Начинка

сливочное масло 100 г

пшеничная мука 100 г

молоко 1 л

лук 1 шт.

шампиньоны 400 г

белые грибы 200 г

карамелизированный лук 1 ст. л

трюфельная паста 1 ст. л

соль

черный перец

Панировка

мука

яйца 2 шт.

панировочные сухари

масло

Приготовление

Нарежьте шампиньоны и белые грибы крупными кусочками. В разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте их на сильном огне до румяности. Грибы должны поджариться, а не тушиться, тогда они сохранят аромат. Мелко нарежьте обжаренные грибы ножом, это сохранит текстуру. В той же сковороде растопите масло, добавьте муку и готовьте 5 мин, постоянно помешивая. Постепенно влейте горячее молоко, не прекращайте помешивание. Должна получиться густая, однородная, кремовая масса. К массе добавьте нарезанные грибы, карамелизированный лук, трюфельную пасту, соль и перец. Если используете замороженные белые грибы, влейте немного жидкости, которая осталась после их размораживания, для насыщенного вкуса. Готовьте еще 10 мин на медленном огне, постоянно помешивая. Выложите массу в форму или на противень, разровняйте слоем 2-3 см и оставьте в холодильнике на 10-12 часов. Из охлажденной массы сформируйте небольшие шарики или овальные «кирпичики». Обваляйте каждый в муке, затем во взбитом яйце, а дальше в сухарях. В разогретом до 170-180°C масле обжарьте крокеты до золотистой корочки, 2-3 мин. Выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подача

Подавайте горячими — снаружи хрустящие, а внутри нежные, сливочно-грибные. Идеально сочетаются с:

сливочным соусом с чесноком или белым вином;

бокалом сухого белого вина или сидра.

Если хотите ресторанный уровень — подайте крокеты на деревянной доске, посыпав тертым пармезаном и каплями трюфельного масла.

Грибные крокеты — это идеальная закуска к вечеринке или праздничному ужину, блюдо без мяса, которое понравится и вегетарианцам, а еще его можно заморозить и обжарить перед подачей.

Попробуйте приготовить и убедитесь, что хрустящая корочка и аромат грибов способны поднять настроение даже в самый пасмурный день.