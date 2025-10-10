- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 2 мин
Грибные крокеты: рецепт хрустящей испанской закуски
Золотистая корочка, нежная сливочная начинка и аромат лесных грибов — крокеты стали настоящим хитом современной гастрономии.
Повар Eric Lahuerta поделился классическим рецептом идеальной закуски, которую готовят в лучших ресторанах Испании. Но теперь ее легко можно приготовить дома. Крокеты — это популярное блюдо испанской и французской кухни. Обычно их готовят с мягкой начинкой (бекон, курица, сыр или грибы), которую обертывают в панировку и обжаривают до золотистости.
В версии фудблогера главная роль принадлежит грибам — шампиньонам и лесным белым грибам, которые создают глубокий, почти мясной вкус. А добавление карамелизированного лука придает блюду аромат трюфеля и легких сладких нот.
Ингредиенты
Начинка
сливочное масло 100 г
пшеничная мука 100 г
молоко 1 л
лук 1 шт.
шампиньоны 400 г
белые грибы 200 г
карамелизированный лук 1 ст. л
трюфельная паста 1 ст. л
соль
черный перец
Панировка
мука
яйца 2 шт.
панировочные сухари
масло
Приготовление
Нарежьте шампиньоны и белые грибы крупными кусочками.
В разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте их на сильном огне до румяности. Грибы должны поджариться, а не тушиться, тогда они сохранят аромат.
Мелко нарежьте обжаренные грибы ножом, это сохранит текстуру.
В той же сковороде растопите масло, добавьте муку и готовьте 5 мин, постоянно помешивая.
Постепенно влейте горячее молоко, не прекращайте помешивание. Должна получиться густая, однородная, кремовая масса.
К массе добавьте нарезанные грибы, карамелизированный лук, трюфельную пасту, соль и перец.
Если используете замороженные белые грибы, влейте немного жидкости, которая осталась после их размораживания, для насыщенного вкуса.
Готовьте еще 10 мин на медленном огне, постоянно помешивая.
Выложите массу в форму или на противень, разровняйте слоем 2-3 см и оставьте в холодильнике на 10-12 часов.
Из охлажденной массы сформируйте небольшие шарики или овальные «кирпичики». Обваляйте каждый в муке, затем во взбитом яйце, а дальше в сухарях.
В разогретом до 170-180°C масле обжарьте крокеты до золотистой корочки, 2-3 мин. Выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Подача
Подавайте горячими — снаружи хрустящие, а внутри нежные, сливочно-грибные. Идеально сочетаются с:
сливочным соусом с чесноком или белым вином;
бокалом сухого белого вина или сидра.
Если хотите ресторанный уровень — подайте крокеты на деревянной доске, посыпав тертым пармезаном и каплями трюфельного масла.
Грибные крокеты — это идеальная закуска к вечеринке или праздничному ужину, блюдо без мяса, которое понравится и вегетарианцам, а еще его можно заморозить и обжарить перед подачей.
Попробуйте приготовить и убедитесь, что хрустящая корочка и аромат грибов способны поднять настроение даже в самый пасмурный день.