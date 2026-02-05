ТСН в социальных сетях

Рецепты
99
2 мин

Грибочки из меренги — рецепт вкусных украшений для десертов, которые легко приготовить дома

Грибочки из меренги — легкие, воздушные и невероятно милые, они станут украшением любого стола и соблазном для гостей. А самое приятное, вам нужны только базовые ингредиенты и немного терпения.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
370 ккал
Грибочки из меренги instagram.com_tastystories.feed

Грибочки из меренги instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Меренга — классика в мире десертов, но в формате грибочков она выглядит как маленькие сладкие произведения искусства. Белые нежные шапочки с хрустящей текстурой внутри и шоколадная ножка с нутеллой или растопленным шоколадом — идеальное сочетание вкуса и эстетики. Кроме того, это прекрасная возможность попробовать что-то новое в кулинарии без сложных техник. Как их приготовить, рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты

белок из яйца комнатной температуры
2 шт.
соль
лимонный сок
1 ч. л
сахарная пудра
130 г
какао
1 ч. л
шоколад
1 кубик
нутела
1 ч. л

Приготовление

  1. Белки взбиваем на маленькой скорости, постепенно повышаем ее до максимальной.

  2. Когда образуется пена, добавляем щепотку соли и сахарную пудру по ложке, а затем — лимонный сок. Важно взбивать до так называемых «стоячих пиков», если перевернуть емкость, меренга не выпадет.

  3. Готовую меренгу выкладываем в кондитерский мешок и формируем ножки и шляпки на пергаменте.

  4. Шляпки можно немного посыпать какао для более глубокого вкуса и привлекательного вида.

  5. Духовку разогреваем до 90°C и выпекаем 1,5-2 часа. Терпение здесь ключевое, но результат того стоит.

  6. И на финальном этапе мы собираем грибочки: на низ шляпки наносим растопленный шоколад или нутеллу и аккуратно насаживаем на ножку. Получаются маленькие шедевры, которые не только красивые, но и вкусные.

Грибочки из меренги — это больше чем десерт. Это маленькое путешествие в мир кулинарной фантазии, где красота и вкус идут бок о бок. Они подходят для праздников, семейных вечеров или просто для того, чтобы порадовать себя в будничный день. И самое приятное — каждый шаг приготовления дарит удовольствие от процесса. Попробуйте и убедитесь сами, иногда самые простые ингредиенты создают самые волшебные моменты.

99
