Грибочки из меренги instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Меренга — классика в мире десертов, но в формате грибочков она выглядит как маленькие сладкие произведения искусства. Белые нежные шапочки с хрустящей текстурой внутри и шоколадная ножка с нутеллой или растопленным шоколадом — идеальное сочетание вкуса и эстетики. Кроме того, это прекрасная возможность попробовать что-то новое в кулинарии без сложных техник. Как их приготовить, рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты белок из яйца комнатной температуры 2 шт. соль лимонный сок 1 ч. л сахарная пудра 130 г какао 1 ч. л шоколад 1 кубик нутела 1 ч. л

Приготовление

Белки взбиваем на маленькой скорости, постепенно повышаем ее до максимальной. Когда образуется пена, добавляем щепотку соли и сахарную пудру по ложке, а затем — лимонный сок. Важно взбивать до так называемых «стоячих пиков», если перевернуть емкость, меренга не выпадет. Готовую меренгу выкладываем в кондитерский мешок и формируем ножки и шляпки на пергаменте. Шляпки можно немного посыпать какао для более глубокого вкуса и привлекательного вида. Духовку разогреваем до 90°C и выпекаем 1,5-2 часа. Терпение здесь ключевое, но результат того стоит. И на финальном этапе мы собираем грибочки: на низ шляпки наносим растопленный шоколад или нутеллу и аккуратно насаживаем на ножку. Получаются маленькие шедевры, которые не только красивые, но и вкусные.

Грибочки из меренги — это больше чем десерт. Это маленькое путешествие в мир кулинарной фантазии, где красота и вкус идут бок о бок. Они подходят для праздников, семейных вечеров или просто для того, чтобы порадовать себя в будничный день. И самое приятное — каждый шаг приготовления дарит удовольствие от процесса. Попробуйте и убедитесь сами, иногда самые простые ингредиенты создают самые волшебные моменты.