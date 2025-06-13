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Грибы под шубой: новый интересный рецепт классического блюда
Классическая «шуба» давно стала любимицей многих хозяек. Но если вам хочется чего-то нового и оригинального, попробуйте приготовить «Грибы под шубой» — необычный, нежный и очень аппетитный салат, который украсит любой праздник.
На странице receptoria1 рассказали, что благодаря сочетанию ароматных шампиньонов, нежных овощей, маринованных огурцов и яиц, он обязательно станет «изюминкой» вашего стола.
Ингредиенты
- Картофель
- 4 шт.
- Морковь
- 2 шт.
- Укроп
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- Шампиньоны
- 500г
- Лук репчатый
- 3 шт.
- Маринованные огурцы
- 3 шт.
- Яйца куриные
- 3 шт.
- Зеленый лук
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- Майонез
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- Дижонская горчица
- 1 ст. л
- Соль
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- Черный молотый перец
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- Масло
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Приготовление
Картошку, морковь и яйца отварите до готовности. Дайте полностью остыть, очистите от кожуры и скорлупы.
Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками.
На сковороде разогрейте масло и обжаривайте нарезанный лук до золотистого цвета.
Добавьте грибы и тушите до испарения лишней жидкости (примерно 10–15 мин). Добавьте соль и перец. Даем остыть.
Яйца натрите на среднюю терку.
Картофель и морковь натрите отдельно.
Огурцы нарежьте мелкими кубиками.
Укроп мелко порежьте.
Для идеальной формы салата используйте кулинарное кольцо. Если его нет — можно собирать салат в стеклянной миске слоями.
Первый слой: выложите натертый картофель, смешанный с морковью, щепоткой соли, перца, мелко порезанным укропом, добавьте к смеси 1 ст. л Дижонской горчицы и немного майонеза для сочности.
Второй слой: на овощное основание выложите нарезанные маринованные огурчики, слегка смажьте майонезом.
Третий слой: равномерно распределите обжаренные грибы с луком.
Четвертый (верхний) слой: натертые вареные яйца, которые тоже слегка промажьте майонезом, чтобы салат имел завершенный вид.
Украсьте салат мелко порезанным зеленым луком и укропом.
Поставьте в холодильник по меньшей мере на 30 мин для стабилизации слоев и лучшей пропитки.
Грибы под шубой — это современная вариация любимого блюда, которое приятно удивит ваших гостей и близких. Вкус — нежный, многогранный, текстура — воздушная, а вид — аппетитный. Стоит попробовать хоть раз — и этот рецепт займет достойное место в вашей кулинарной книге.