Грибы под шубой: новый интересный рецепт классического блюда

На странице receptoria1 рассказали, что благодаря сочетанию ароматных шампиньонов, нежных овощей, маринованных огурцов и яиц, он обязательно станет «изюминкой» вашего стола.

Картошку, морковь и яйца отварите до готовности. Дайте полностью остыть, очистите от кожуры и скорлупы.

Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками.

На сковороде разогрейте масло и обжаривайте нарезанный лук до золотистого цвета.

Добавьте грибы и тушите до испарения лишней жидкости (примерно 10–15 мин). Добавьте соль и перец. Даем остыть.

Яйца натрите на среднюю терку.

Картофель и морковь натрите отдельно.

Огурцы нарежьте мелкими кубиками.

Укроп мелко порежьте.

Для идеальной формы салата используйте кулинарное кольцо. Если его нет — можно собирать салат в стеклянной миске слоями.

Первый слой: выложите натертый картофель, смешанный с морковью, щепоткой соли, перца, мелко порезанным укропом, добавьте к смеси 1 ст. л Дижонской горчицы и немного майонеза для сочности.

Второй слой: на овощное основание выложите нарезанные маринованные огурчики, слегка смажьте майонезом.

Третий слой: равномерно распределите обжаренные грибы с луком.

Четвертый (верхний) слой: натертые вареные яйца, которые тоже слегка промажьте майонезом, чтобы салат имел завершенный вид.

Украсьте салат мелко порезанным зеленым луком и укропом.