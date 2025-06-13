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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
158
Время на прочтение
2 мин

Грибы под шубой: новый интересный рецепт классического блюда

Классическая «шуба» давно стала любимицей многих хозяек. Но если вам хочется чего-то нового и оригинального, попробуйте приготовить «Грибы под шубой» — необычный, нежный и очень аппетитный салат, который украсит любой праздник.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 45 мин.
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Грибы под шубой

Грибы под шубой / © Credits

На странице receptoria1 рассказали, что благодаря сочетанию ароматных шампиньонов, нежных овощей, маринованных огурцов и яиц, он обязательно станет «изюминкой» вашего стола.

Ингредиенты

Картофель
4 шт.
Морковь
2 шт.
Укроп
Шампиньоны
500г
Лук репчатый
3 шт.
Маринованные огурцы
3 шт.
Яйца куриные
3 шт.
Зеленый лук
Майонез
Дижонская горчица
1 ст. л
Соль
Черный молотый перец
Масло

Приготовление

  1. Картошку, морковь и яйца отварите до готовности. Дайте полностью остыть, очистите от кожуры и скорлупы.

  2. Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками.

  3. На сковороде разогрейте масло и обжаривайте нарезанный лук до золотистого цвета.

  4. Добавьте грибы и тушите до испарения лишней жидкости (примерно 10–15 мин). Добавьте соль и перец. Даем остыть.

  5. Яйца натрите на среднюю терку.

  6. Картофель и морковь натрите отдельно.

  7. Огурцы нарежьте мелкими кубиками.

  8. Укроп мелко порежьте.

  9. Для идеальной формы салата используйте кулинарное кольцо. Если его нет — можно собирать салат в стеклянной миске слоями.

  10. Первый слой: выложите натертый картофель, смешанный с морковью, щепоткой соли, перца, мелко порезанным укропом, добавьте к смеси 1 ст. л Дижонской горчицы и немного майонеза для сочности.

  11. Второй слой: на овощное основание выложите нарезанные маринованные огурчики, слегка смажьте майонезом.

  12. Третий слой: равномерно распределите обжаренные грибы с луком.

  13. Четвертый (верхний) слой: натертые вареные яйца, которые тоже слегка промажьте майонезом, чтобы салат имел завершенный вид.

  14. Украсьте салат мелко порезанным зеленым луком и укропом.

  15. Поставьте в холодильник по меньшей мере на 30 мин для стабилизации слоев и лучшей пропитки.

Грибы под шубой — это современная вариация любимого блюда, которое приятно удивит ваших гостей и близких. Вкус — нежный, многогранный, текстура — воздушная, а вид — аппетитный. Стоит попробовать хоть раз — и этот рецепт займет достойное место в вашей кулинарной книге.

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