Грибы, тушенные со сметаной: классический рецепт

Осень вносит свои коррективы в наш рацион, даря не только великое множество свежих овощей и фруктов, но и большое разнообразие грибов.

Умеренное употребление грибов положительно влияет на организм, особенно на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также оказывает противоопухолевое действие. Очень важным является и тот факт, что грибы не содержат холестерина.

Высокое содержание белка при низкой калорийности позволяет включать грибы в рацион желающих избавиться от лишнего веса. Существует даже грибная диета, которой придерживается американская певица Кэти Перри. Согласно ее утверждению, именно эта диета помогает ей сохранить стройность.

Ингредиенты:

1 кг грибов

200 г сметаны

2 луковицы

50 г сливочного масла

черный молотый перец

соль.

Приготовление

Грибы очистить, промыть и нарезать небольшими кусочками или тонкими пластинками.

Мелкорубленый лук обжарить в растопленном сливочном масле до легкого золотистого оттенка, добавить подготовленные грибы и жарить, помешивая, на среднем огне до полного выпаривания жидкости.

Когда грибы зарумянятся, посолить их, поперчить, влить сметану и тушить на медленном огне под крышкой 10-15 минут.

На заметку

Тушить в сметане можно любые грибы, в том числе шампиньоны и вешенки, но блюдо, приготовленное из лесных грибов, получается гораздо вкуснее и ароматнее.

Грибы сами по себе обладают насыщенным выраженным вкусом, но, если вы хотите привнести в блюдо новую нотку, добавьте во время пассерования лука раздавленный зубок чеснока, а в конце приготовления – измельченный укроп.

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