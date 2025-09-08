- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 2 мин
Грушево-банановый джем: интересный рецепт
Осень — идеальное время для домашней заготовки. Именно сейчас созревают груши, появляются ароматные яблоки, а бананы добавляют нашим десертам нежной кремовой текстуры.
Если вы любите экспериментировать, попробуйте приготовить грушево-банановый джем — сладкий, нежный и одновременно немного карамельный на вкус. Этот джем станет прекрасным дополнением к утренним тостам, блинам или сырникам, а еще его можно использовать в выпечке. Рецептом его приготовления поделились на странице Буде смачно разом.
Ингредиенты
- Груши
- 500 г
- Яблоко
- 1 шт.
- Бананы
- 3 шт.
- Сахар
- 400 г
- Лимонный сок
- 1 ст. л
Приготовление
Груши и яблоко помойте, очистите и нарежьте небольшими кубиками.
Переложите их в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на 1 час. Это поможет сократить время варки и сделает джем более сочным.
Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, затем добавьте кусочки банана.
Уменьшите огонь и варите еще 40-50 мин, периодически помешивайте, чтобы масса не пригорела.
По желанию, перебейте горячую смесь погружным блендером, так джем станет нежным и однородным.
За 10 мин до завершения варки добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте.
Горячий джем разлейте в стерилизованные банки, закрутите крышками и переверните вверх дном до полного остывания.
Советы
Если любите более натуральный вкус, уменьшите количество сахара до 300 г.
Добавьте щепотку корицы или ванильный сахар и джем заиграет новыми нотками.
Если хотите, чтобы кусочки фруктов остались целыми, не используйте блендер и сократите время варки на 5-7 мин.
В темном прохладном месте банки хранятся до 12 месяцев. Открытую банку держите в холодильнике не дольше 2-3 недель.
Подача
намазывайте на тосты, круассаны или блины;
подавайте как начинку к блинам или вареникам;
добавляйте в йогурт или кашу вместо сахара;
используйте как прослойку в бисквитных тортах или рулетах.
Грушево-банановый джем — это не только вкусный десерт, но и уютная кулинарная магия, которая сделает ваши утра теплее, а вечера слаще.