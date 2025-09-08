Грушево-банановый джем: интересный рецепт

Грушево-банановый джем tiktok.com_@bude_smachno_razom

Если вы любите экспериментировать, попробуйте приготовить грушево-банановый джем — сладкий, нежный и одновременно немного карамельный на вкус. Этот джем станет прекрасным дополнением к утренним тостам, блинам или сырникам, а еще его можно использовать в выпечке. Рецептом его приготовления поделились на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты Груши 500 г Яблоко 1 шт. Бананы 3 шт. Сахар 400 г Лимонный сок 1 ст. л

Приготовление

Груши и яблоко помойте, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Переложите их в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на 1 час. Это поможет сократить время варки и сделает джем более сочным. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, затем добавьте кусочки банана. Уменьшите огонь и варите еще 40-50 мин, периодически помешивайте, чтобы масса не пригорела. По желанию, перебейте горячую смесь погружным блендером, так джем станет нежным и однородным. За 10 мин до завершения варки добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте. Горячий джем разлейте в стерилизованные банки, закрутите крышками и переверните вверх дном до полного остывания.

Советы

Если любите более натуральный вкус, уменьшите количество сахара до 300 г.

Добавьте щепотку корицы или ванильный сахар и джем заиграет новыми нотками.

Если хотите, чтобы кусочки фруктов остались целыми, не используйте блендер и сократите время варки на 5-7 мин.

В темном прохладном месте банки хранятся до 12 месяцев. Открытую банку держите в холодильнике не дольше 2-3 недель.

Подача

намазывайте на тосты, круассаны или блины;

подавайте как начинку к блинам или вареникам;

добавляйте в йогурт или кашу вместо сахара;

используйте как прослойку в бисквитных тортах или рулетах.

Грушево-банановый джем — это не только вкусный десерт, но и уютная кулинарная магия, которая сделает ваши утра теплее, а вечера слаще.