Грушево-банановый джем: интересный рецепт

Осень — идеальное время для домашней заготовки. Именно сейчас созревают груши, появляются ароматные яблоки, а бананы добавляют нашим десертам нежной кремовой текстуры.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Если вы любите экспериментировать, попробуйте приготовить грушево-банановый джем — сладкий, нежный и одновременно немного карамельный на вкус. Этот джем станет прекрасным дополнением к утренним тостам, блинам или сырникам, а еще его можно использовать в выпечке. Рецептом его приготовления поделились на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты

Груши
500 г
Яблоко
1 шт.
Бананы
3 шт.
Сахар
400 г
Лимонный сок
1 ст. л

Приготовление

  1. Груши и яблоко помойте, очистите и нарежьте небольшими кубиками.

  2. Переложите их в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на 1 час. Это поможет сократить время варки и сделает джем более сочным.

  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, затем добавьте кусочки банана.

  4. Уменьшите огонь и варите еще 40-50 мин, периодически помешивайте, чтобы масса не пригорела.

  5. По желанию, перебейте горячую смесь погружным блендером, так джем станет нежным и однородным.

  6. За 10 мин до завершения варки добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте.

  7. Горячий джем разлейте в стерилизованные банки, закрутите крышками и переверните вверх дном до полного остывания.

Советы

  • Если любите более натуральный вкус, уменьшите количество сахара до 300 г.

  • Добавьте щепотку корицы или ванильный сахар и джем заиграет новыми нотками.

  • Если хотите, чтобы кусочки фруктов остались целыми, не используйте блендер и сократите время варки на 5-7 мин.

  • В темном прохладном месте банки хранятся до 12 месяцев. Открытую банку держите в холодильнике не дольше 2-3 недель.

Подача

  • намазывайте на тосты, круассаны или блины;

  • подавайте как начинку к блинам или вареникам;

  • добавляйте в йогурт или кашу вместо сахара;

  • используйте как прослойку в бисквитных тортах или рулетах.

Грушево-банановый джем — это не только вкусный десерт, но и уютная кулинарная магия, которая сделает ваши утра теплее, а вечера слаще.

