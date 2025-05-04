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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
12
Время на прочтение
2 мин

Грушево-шоколадный пирог: интересный рецепт десерта без муки

Если вы в поиске изысканного, но простого в исполнении десерта, обратите внимание на этот грушево-шоколадный пирог без муки, который покоряет нежностью, глубиной вкуса и влажной текстурой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 45 мин.
Пищевая ценность на 100 г
375 ккал
Грушево-шоколадный пирог: интересный рецепт десерта без муки

Грушево-шоколадный пирог: интересный рецепт десерта без муки / © Credits

Этот рецепт, который опубликовали на кулинарной странице Baked by Laora, стал настоящим хитом среди тех, кто ценит десерты без глютена, но не готов уступать вкусовые впечатления. Идеальное сочетание — сочные груши, насыщенный темный шоколад и воздушное какао — создает гармонию, тающую в роте.

Ингредиенты

Темный шоколад
200г
Сливочное масло
180г
Сахар
180г
Яйца
7 шт.
Какао-порошок
30г
Спелые груши
4 шт.
Лесные орехи
Соль

Приготовление

  1. В небольшой кастрюле на медленном огне растопите сливочное масло вместе с шоколадом. Перемешивайте до однородности, после чего снимите с огня и дайте немного остыть.

  2. В большой сухой миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до легкой пены. Затем постепенно в несколько этапов добавляйте сахар и продолжайте взбивать до состояния блестящей, густой массы (3–5 мин миксером на высокой скорости).

  3. В отдельной миске взбейте яичные желтки в кремовую текстуру. Осторожно введите в них теплую шоколадно-масляную смесь. Перемешайте лопаткой или венчиком.

  4. Аккуратно введите белковую массу в шоколадно-желтковую в несколько этапов. Работайте лопаткой и двигайтесь снизу вверх, сохраняйте воздушность.

  5. На половине смешивания просейте какао-порошок через сито и осторожно перемешайте до полного соединения.

  6. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.

  7. Подготовьте форму: смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки.

  8. Вылейте 2/3 теста в форму и выпекайте первые 25 мин.

  9. Выньте пирог, добавьте остальное тесто сверху, выложите ломтики груш и посыпьте орехами.

  10. Поверните в духовку еще на 25–35 мин, пока серединка не схватится, а зубочистка будет выходить с несколькими влажными крошками.

  11. После остывания дайте пирогу «отдохнуть» еще как минимум 30 мин — это позволит ароматам раскрыться, а текстуре стабилизироваться.

  12. Подавайте с шариком ванильного мороженого, ложечкой греческого йогурта или просто так — с чашкой кофе.

Этот грушево-шоколадный пирог — доказательство того, что изысканность не требует сложности. Он о наслаждении, легкости и той магии, которая рождается на кухне, когда ингредиенты вдохновенно объединяются в сладкую симфонию.

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