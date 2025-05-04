Грушево-шоколадный пирог: интересный рецепт десерта без муки / © Credits

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Этот рецепт, который опубликовали на кулинарной странице Baked by Laora, стал настоящим хитом среди тех, кто ценит десерты без глютена, но не готов уступать вкусовые впечатления. Идеальное сочетание — сочные груши, насыщенный темный шоколад и воздушное какао — создает гармонию, тающую в роте.

Ингредиенты Темный шоколад 200г Сливочное масло 180г Сахар 180г Яйца 7 шт. Какао-порошок 30г Спелые груши 4 шт. Лесные орехи Соль

Приготовление

В небольшой кастрюле на медленном огне растопите сливочное масло вместе с шоколадом. Перемешивайте до однородности, после чего снимите с огня и дайте немного остыть. В большой сухой миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до легкой пены. Затем постепенно в несколько этапов добавляйте сахар и продолжайте взбивать до состояния блестящей, густой массы (3–5 мин миксером на высокой скорости). В отдельной миске взбейте яичные желтки в кремовую текстуру. Осторожно введите в них теплую шоколадно-масляную смесь. Перемешайте лопаткой или венчиком. Аккуратно введите белковую массу в шоколадно-желтковую в несколько этапов. Работайте лопаткой и двигайтесь снизу вверх, сохраняйте воздушность. На половине смешивания просейте какао-порошок через сито и осторожно перемешайте до полного соединения. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Подготовьте форму: смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки. Вылейте 2/3 теста в форму и выпекайте первые 25 мин. Выньте пирог, добавьте остальное тесто сверху, выложите ломтики груш и посыпьте орехами. Поверните в духовку еще на 25–35 мин, пока серединка не схватится, а зубочистка будет выходить с несколькими влажными крошками. После остывания дайте пирогу «отдохнуть» еще как минимум 30 мин — это позволит ароматам раскрыться, а текстуре стабилизироваться. Подавайте с шариком ванильного мороженого, ложечкой греческого йогурта или просто так — с чашкой кофе.

Этот грушево-шоколадный пирог — доказательство того, что изысканность не требует сложности. Он о наслаждении, легкости и той магии, которая рождается на кухне, когда ингредиенты вдохновенно объединяются в сладкую симфонию.