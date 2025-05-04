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Грушево-шоколадный пирог: интересный рецепт десерта без муки
Если вы в поиске изысканного, но простого в исполнении десерта, обратите внимание на этот грушево-шоколадный пирог без муки, который покоряет нежностью, глубиной вкуса и влажной текстурой.
Этот рецепт, который опубликовали на кулинарной странице Baked by Laora, стал настоящим хитом среди тех, кто ценит десерты без глютена, но не готов уступать вкусовые впечатления. Идеальное сочетание — сочные груши, насыщенный темный шоколад и воздушное какао — создает гармонию, тающую в роте.
Ингредиенты
- Темный шоколад
- 200г
- Сливочное масло
- 180г
- Сахар
- 180г
- Яйца
- 7 шт.
- Какао-порошок
- 30г
- Спелые груши
- 4 шт.
- Лесные орехи
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- Соль
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Приготовление
В небольшой кастрюле на медленном огне растопите сливочное масло вместе с шоколадом. Перемешивайте до однородности, после чего снимите с огня и дайте немного остыть.
В большой сухой миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до легкой пены. Затем постепенно в несколько этапов добавляйте сахар и продолжайте взбивать до состояния блестящей, густой массы (3–5 мин миксером на высокой скорости).
В отдельной миске взбейте яичные желтки в кремовую текстуру. Осторожно введите в них теплую шоколадно-масляную смесь. Перемешайте лопаткой или венчиком.
Аккуратно введите белковую массу в шоколадно-желтковую в несколько этапов. Работайте лопаткой и двигайтесь снизу вверх, сохраняйте воздушность.
На половине смешивания просейте какао-порошок через сито и осторожно перемешайте до полного соединения.
Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
Подготовьте форму: смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки.
Вылейте 2/3 теста в форму и выпекайте первые 25 мин.
Выньте пирог, добавьте остальное тесто сверху, выложите ломтики груш и посыпьте орехами.
Поверните в духовку еще на 25–35 мин, пока серединка не схватится, а зубочистка будет выходить с несколькими влажными крошками.
После остывания дайте пирогу «отдохнуть» еще как минимум 30 мин — это позволит ароматам раскрыться, а текстуре стабилизироваться.
Подавайте с шариком ванильного мороженого, ложечкой греческого йогурта или просто так — с чашкой кофе.
Этот грушево-шоколадный пирог — доказательство того, что изысканность не требует сложности. Он о наслаждении, легкости и той магии, которая рождается на кухне, когда ингредиенты вдохновенно объединяются в сладкую симфонию.