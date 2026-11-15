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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Груши, запеченные с творогом и орехами: рецепт изысканного рецепта

Это изысканный, низкокалорийный и очень простой в приготовлении десерт.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
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Груши, запеченные с творогом и орехами

Груши, запеченные с творогом и орехами / © Credits

Получается вкусным как в теплом, так и в горячем виде.

Ингредиенты

груши
3 шт. (крупные)
творог
180 г
мед
2 ст. л.
грецкие орехи
2 ст. л.
корица молотая
0,5 ч. л.
вода
2-3 ст. л.

  1. Творог протрите через сито или разомните вилкой.

  2. Грецкие орехи подсушите на сухой сковороде и мелко порубите ножом.

  3. Смешайте в миске творог, мед (одну столовую ложку), корицу и большую часть орехов.

  4. Вымойте груши, разрежьте вдоль пополам, аккуратно, с помощью чайной ложки, удалите сердцевину с семенами, сделав в грушах углубление лодочки.

  5. Наполните груши творожной массой с небольшой горкой.

  6. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, влейте на дно 2-3 столовые ложки воды и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.

  7. Достаньте груши из духовки, полейте оставшимся медом и посыпьте орехами.

Советы:

  • Срежьте тонкий слой кожицы груши с обратной стороны, каждой половинки, чтобы они устойчиво лежали на противне.

  • Творог используйте любой жирности, но желательно мягкий.

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