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Груши, запеченные с творогом и орехами: рецепт изысканного рецепта
Это изысканный, низкокалорийный и очень простой в приготовлении десерт.
Получается вкусным как в теплом, так и в горячем виде.
Ингредиенты
- груши
- 3 шт. (крупные)
- творог
- 180 г
- мед
- 2 ст. л.
- грецкие орехи
- 2 ст. л.
- корица молотая
- 0,5 ч. л.
- вода
- 2-3 ст. л.
Творог протрите через сито или разомните вилкой.
Грецкие орехи подсушите на сухой сковороде и мелко порубите ножом.
Смешайте в миске творог, мед (одну столовую ложку), корицу и большую часть орехов.
Вымойте груши, разрежьте вдоль пополам, аккуратно, с помощью чайной ложки, удалите сердцевину с семенами, сделав в грушах углубление лодочки.
Наполните груши творожной массой с небольшой горкой.
Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, влейте на дно 2-3 столовые ложки воды и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.
Достаньте груши из духовки, полейте оставшимся медом и посыпьте орехами.
Советы:
Срежьте тонкий слой кожицы груши с обратной стороны, каждой половинки, чтобы они устойчиво лежали на противне.
Творог используйте любой жирности, но желательно мягкий.