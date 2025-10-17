- Дата публикации
Грузинский салат с ореховой заправкой: рецепт питательного блюда
Осень — отличное время, чтобы разнообразить собственное меню свежими и полезными блюдами.
Если вам хочется ярких вкусов и аромата специй, попробуйте приготовить грузинский салат с ореховой заправкой, о рецепте которого рассказали на странице Tasty Stories. Он легкий, насыщенный и действительно захватывает с первой ложки.
Ингредиенты
томаты красные и желтые 2 шт.
огурцы 2 шт.
красный перец 1 шт.
синий лук ½ шт.
свежая петрушка 4-5 веточек
Ореховая заправка
грецкие орехи 100 г
яблочный уксус 30 мл
соль
оливковое масло
Приготовление
Нарежьте овощи.
Орехи перебейте в блендере, добавьте уксус и еще раз взбиваем до однородной массы.
Смешайте с овощами и приправьте солью и оливковым маслом.
Совет: есть салат стоит сразу после приготовления — орехи могут начать горчить через несколько часов.
Подача: подавать салат можно как легкую закуску или дополнение к мясу.
Этот рецепт — маленькое путешествие в грузинскую кухню: просто, полезно и невероятно ароматно. Один раз попробовав, вы захотите готовить его снова и снова.