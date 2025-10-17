Грузинский салат с ореховой заправкой: рецепт питательного блюда

Грузинский салат с ореховой заправкой instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Если вам хочется ярких вкусов и аромата специй, попробуйте приготовить грузинский салат с ореховой заправкой, о рецепте которого рассказали на странице Tasty Stories. Он легкий, насыщенный и действительно захватывает с первой ложки.

Ингредиенты

томаты красные и желтые 2 шт.

огурцы 2 шт.

красный перец 1 шт.

синий лук ½ шт.

свежая петрушка 4-5 веточек

Ореховая заправка

грецкие орехи 100 г

яблочный уксус 30 мл

соль

оливковое масло

Приготовление

Нарежьте овощи. Орехи перебейте в блендере, добавьте уксус и еще раз взбиваем до однородной массы. Смешайте с овощами и приправьте солью и оливковым маслом.

Совет: есть салат стоит сразу после приготовления — орехи могут начать горчить через несколько часов.

Подача: подавать салат можно как легкую закуску или дополнение к мясу.

Этот рецепт — маленькое путешествие в грузинскую кухню: просто, полезно и невероятно ароматно. Один раз попробовав, вы захотите готовить его снова и снова.