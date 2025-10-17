ТСН в социальных сетях

Рецепты
113
1 мин

Грузинский салат с ореховой заправкой: рецепт питательного блюда

Осень — отличное время, чтобы разнообразить собственное меню свежими и полезными блюдами.

Станислава Бондаренко
Грузинский салат с ореховой заправкой instagram.com_tastystories.feed

Грузинский салат с ореховой заправкой instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Если вам хочется ярких вкусов и аромата специй, попробуйте приготовить грузинский салат с ореховой заправкой, о рецепте которого рассказали на странице Tasty Stories. Он легкий, насыщенный и действительно захватывает с первой ложки.

Ингредиенты

  • томаты красные и желтые 2 шт.

  • огурцы 2 шт.

  • красный перец 1 шт.

  • синий лук ½ шт.

  • свежая петрушка 4-5 веточек

Ореховая заправка

  • грецкие орехи 100 г

  • яблочный уксус 30 мл

  • соль

  • оливковое масло

Приготовление

  1. Нарежьте овощи.

  2. Орехи перебейте в блендере, добавьте уксус и еще раз взбиваем до однородной массы.

  3. Смешайте с овощами и приправьте солью и оливковым маслом.

Совет: есть салат стоит сразу после приготовления — орехи могут начать горчить через несколько часов.

Подача: подавать салат можно как легкую закуску или дополнение к мясу.

Этот рецепт — маленькое путешествие в грузинскую кухню: просто, полезно и невероятно ароматно. Один раз попробовав, вы захотите готовить его снова и снова.

