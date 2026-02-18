Грузинский салат с ореховым соусом / © Credits

Грузинская кухня — это не просто еда. Это щедрость, баланс вкусов и уважение к натуральным ингредиентам. Один из самых ярких примеров — грузинский овощной салат с ореховым соусом, который сочетает свежесть овощей с насыщенностью молотых грецких орехов.

Этот салат часто подают в традиционных грузинских домах как дополнение к мясу, хачапури или просто с теплым хлебом. И не зря, ведь он легкий, но одновременно питательный, пикантный и очень ароматный, а о рецепте его приготовления рассказали на странице Osman Cho.

Ингредиенты

Для салата

Огурцы 2 шт.

Крупные помидоры 2 шт.

Красный лук 1 шт.

Петрушка

Для орехового соуса

Грецкие орехи 100 г

Чеснок 2 зубчика

Молотый острый перец 1 ч. л

Яблочный уксус 2 ст. л

Вода 50 мл

Соль

Черный перец

Оливковое масло 1-2 ст. л

Приготовление

Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата, это усилит их вкус. Дайте немного остыть, после чего измельчите в блендере до пастообразного состояния. Добавьте чеснок, острый перец, яблочный уксус, соль, черный перец и воду. Взбейте еще раз до кремовой, однородной консистенции. При необходимости влейте немного оливкового масла. Огурцы и помидоры нарежьте крупными кусками, лук — тонкими полукольцами. Петрушку нашинкуйте, но не измельчайте слишком мелко. Смешайте овощи с ореховым соусом, аккуратно перемешайте и салат готов к подаче.

Подача

как самостоятельное легкое блюдо;

к жареному или запеченному мясу;

рядом с хачапури или лавашем;

как часть праздничного грузинского стола.

Этот салат особенно вкусный, когда немного настоится — 10-15 мин достаточно, чтобы вкусы «подружились».

Грузинский салат с ореховым соусом — это идеальный пример того, как простые ингредиенты могут создать сложный, глубокий вкус. Он не требует экзотических продуктов, но дарит ощущение путешествия — теплого, искреннего и очень вкусного.