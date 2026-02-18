ТСН в социальных сетях

Грузинский салат с ореховым соусом — рецепт, в который влюбляются с первой ложки

Сочные овощи, ароматная зелень и глубокий ореховый соус — этот грузинский салат уже давно стал кулинарной классикой Кавказа. Простой в приготовлении, но с характером, он легко может стать звездой вашего стола.

Станислава Бондаренко
Грузинский салат с ореховым соусом

Грузинский салат с ореховым соусом / © Credits

Грузинская кухня — это не просто еда. Это щедрость, баланс вкусов и уважение к натуральным ингредиентам. Один из самых ярких примеров — грузинский овощной салат с ореховым соусом, который сочетает свежесть овощей с насыщенностью молотых грецких орехов.

Этот салат часто подают в традиционных грузинских домах как дополнение к мясу, хачапури или просто с теплым хлебом. И не зря, ведь он легкий, но одновременно питательный, пикантный и очень ароматный, а о рецепте его приготовления рассказали на странице Osman Cho.

Ингредиенты

Для салата

  • Огурцы 2 шт.

  • Крупные помидоры 2 шт.

  • Красный лук 1 шт.

  • Петрушка

Для орехового соуса

  • Грецкие орехи 100 г

  • Чеснок 2 зубчика

  • Молотый острый перец 1 ч. л

  • Яблочный уксус 2 ст. л

  • Вода 50 мл

  • Соль

  • Черный перец

  • Оливковое масло 1-2 ст. л

Приготовление

  1. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата, это усилит их вкус.

  2. Дайте немного остыть, после чего измельчите в блендере до пастообразного состояния.

  3. Добавьте чеснок, острый перец, яблочный уксус, соль, черный перец и воду.

  4. Взбейте еще раз до кремовой, однородной консистенции. При необходимости влейте немного оливкового масла.

  5. Огурцы и помидоры нарежьте крупными кусками, лук — тонкими полукольцами. Петрушку нашинкуйте, но не измельчайте слишком мелко.

  6. Смешайте овощи с ореховым соусом, аккуратно перемешайте и салат готов к подаче.

Подача

  • как самостоятельное легкое блюдо;

  • к жареному или запеченному мясу;

  • рядом с хачапури или лавашем;

  • как часть праздничного грузинского стола.

Этот салат особенно вкусный, когда немного настоится — 10-15 мин достаточно, чтобы вкусы «подружились».

Грузинский салат с ореховым соусом — это идеальный пример того, как простые ингредиенты могут создать сложный, глубокий вкус. Он не требует экзотических продуктов, но дарит ощущение путешествия — теплого, искреннего и очень вкусного.

