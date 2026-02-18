- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 2 мин
Грузинский салат с ореховым соусом — рецепт, в который влюбляются с первой ложки
Сочные овощи, ароматная зелень и глубокий ореховый соус — этот грузинский салат уже давно стал кулинарной классикой Кавказа. Простой в приготовлении, но с характером, он легко может стать звездой вашего стола.
Грузинская кухня — это не просто еда. Это щедрость, баланс вкусов и уважение к натуральным ингредиентам. Один из самых ярких примеров — грузинский овощной салат с ореховым соусом, который сочетает свежесть овощей с насыщенностью молотых грецких орехов.
Этот салат часто подают в традиционных грузинских домах как дополнение к мясу, хачапури или просто с теплым хлебом. И не зря, ведь он легкий, но одновременно питательный, пикантный и очень ароматный, а о рецепте его приготовления рассказали на странице Osman Cho.
Ингредиенты
Для салата
Огурцы 2 шт.
Крупные помидоры 2 шт.
Красный лук 1 шт.
Петрушка
Для орехового соуса
Грецкие орехи 100 г
Чеснок 2 зубчика
Молотый острый перец 1 ч. л
Яблочный уксус 2 ст. л
Вода 50 мл
Соль
Черный перец
Оливковое масло 1-2 ст. л
Приготовление
Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата, это усилит их вкус.
Дайте немного остыть, после чего измельчите в блендере до пастообразного состояния.
Добавьте чеснок, острый перец, яблочный уксус, соль, черный перец и воду.
Взбейте еще раз до кремовой, однородной консистенции. При необходимости влейте немного оливкового масла.
Огурцы и помидоры нарежьте крупными кусками, лук — тонкими полукольцами. Петрушку нашинкуйте, но не измельчайте слишком мелко.
Смешайте овощи с ореховым соусом, аккуратно перемешайте и салат готов к подаче.
Подача
как самостоятельное легкое блюдо;
к жареному или запеченному мясу;
рядом с хачапури или лавашем;
как часть праздничного грузинского стола.
Этот салат особенно вкусный, когда немного настоится — 10-15 мин достаточно, чтобы вкусы «подружились».
Грузинский салат с ореховым соусом — это идеальный пример того, как простые ингредиенты могут создать сложный, глубокий вкус. Он не требует экзотических продуктов, но дарит ощущение путешествия — теплого, искреннего и очень вкусного.