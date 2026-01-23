- Дата публикации
-
Рецепты
Гуляш из куриного филе: простой рецепт
Очень быстрый, простой рецепт на каждый день.
Мясо получается очень нежным, со сливочным вкусом, без лишнего жира, и отлично подойдет к любому гарниру.
Ингредиенты
- куриное филе
- 700 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- сметана 20%
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите ножом.
Куриное филе помойте, нарежьте на небольшие кусочки и выложите в кастрюлю.
Посолите, поперчите, залейте кипятком так, чтобы вода слегка покрывала мясо.
Доведите до кипения, выложите лук, чеснок, сметану, перемешайте.
Накройте крышкой и тушите 20-25 минут на медленном огне.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.