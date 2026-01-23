ТСН в социальных сетях

Рецепты
23
1 мин

Гуляш из куриного филе: простой рецепт

Очень быстрый, простой рецепт на каждый день.

Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
139 ккал
Гуляш из куриного филе

Гуляш из куриного филе / © Credits

Мясо получается очень нежным, со сливочным вкусом, без лишнего жира, и отлично подойдет к любому гарниру.

Ингредиенты

куриное филе
700 г
лук репчатый
2 шт.
чеснок
3 зубчика
сметана 20%
3 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите ножом.

  2. Куриное филе помойте, нарежьте на небольшие кусочки и выложите в кастрюлю.

  3. Посолите, поперчите, залейте кипятком так, чтобы вода слегка покрывала мясо.

  4. Доведите до кипения, выложите лук, чеснок, сметану, перемешайте.

  5. Накройте крышкой и тушите 20-25 минут на медленном огне.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

