Гуляш из свинины: идеальное блюдо для любого гарнира

Тушеное мясо и густая подлива идеально подходят для подачи практически к любому гарниру: к рису, картофельному пюре, макаронам или к тушеным овощам.

Гуляш готовится из свежего мяса с добавлением лука, моркови и специй. Такое мясо никогда не надоедает, поэтому, если у вас мало времени, готовьте его на два, три дня, меняя только гарниры.

Ингредиенты

мясо свинины – 800 г

вода – 800 мл

лук репчатый – 2 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 1,5 ст. л.

мука – 1,5 ст. л.

сливочное масло – 40 г

сахар – 1 ч. л.

соль

лавровый лист – 2 шт.

паприка – 1 ч. л.

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление

Мясо промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки.

Нарежьте мелко лук, натрите на крупной терке морковь. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь, томатную пасту и слегка все обжарьте. Выложите овощи к мясу, добавьте горячую воду, сахар, соль, паприку, лавровый лист, перец. Закройте крышкой, доведите до кипения и тушите мясо с овощами на медленном огне 30 минут.

На разогретую сковороду выложите сливочное масло и всыпьте муку, обжарьте до золотистого цвета, постоянно помешивая. Влейте 100 мл воды, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, выложите в сковороду с мясом и овощами. Тушите гуляш 30 минут. Подлива должна загустеть, а мясо - стать мягким.

Советы

Такую подливу можно приготовить на мясном или курином бульоне.

Мясо используйте любое.

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