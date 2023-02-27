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Гуляш из свинины: идеальное блюдо для любого гарнира

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
838
Время на прочтение
2 мин
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Гуляш из свинины: идеальное блюдо для любого гарнира

Фото: Credits

Тушеное мясо и густая подлива идеально подходят для подачи практически к любому гарниру: к рису, картофельному пюре, макаронам или к тушеным овощам.

Гуляш готовится из свежего мяса с добавлением лука, моркови и специй. Такое мясо никогда не надоедает, поэтому, если у вас мало времени, готовьте его на два, три дня, меняя только гарниры.

Ингредиенты

  • мясо свинины – 800 г
  • вода – 800 мл
  • лук репчатый  – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 1,5 ст. л.
  • мука – 1,5 ст. л.
  • сливочное масло – 40 г
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль
  • лавровый лист – 2 шт.
  • паприка – 1 ч. л.
  • перец черный молотый – 0,5 ч. л.
  • растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление

Мясо промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки. 

Нарежьте мелко лук, натрите на крупной терке морковь. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь, томатную пасту и слегка все обжарьте. Выложите овощи к мясу, добавьте горячую воду, сахар, соль, паприку, лавровый лист, перец. Закройте крышкой, доведите до кипения и тушите мясо с овощами на медленном огне 30 минут.

На разогретую сковороду выложите сливочное масло и всыпьте муку, обжарьте до золотистого цвета, постоянно помешивая. Влейте 100 мл воды, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, выложите в сковороду с мясом и овощами. Тушите гуляш 30 минут. Подлива должна загустеть, а мясо - стать мягким.

Советы

  • Такую подливу можно приготовить на мясном или курином бульоне.
  • Мясо используйте любое.

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Дата публикации
Просмотры
838
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