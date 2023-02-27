Гуляш из свинины: идеальное блюдо для любого гарнира

Тушеное мясо и густая подлива идеально подходят для подачи практически к любому гарниру: к рису, картофельному пюре, макаронам или к тушеным овощам.
Гуляш готовится из свежего мяса с добавлением лука, моркови и специй. Такое мясо никогда не надоедает, поэтому, если у вас мало времени, готовьте его на два, три дня, меняя только гарниры.
Ингредиенты
- мясо свинины – 800 г
- вода – 800 мл
- лук репчатый – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 1,5 ст. л.
- мука – 1,5 ст. л.
- сливочное масло – 40 г
- сахар – 1 ч. л.
- соль
- лавровый лист – 2 шт.
- паприка – 1 ч. л.
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
- растительное масло – 3 ст. л.
Приготовление
Мясо промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки.
Нарежьте мелко лук, натрите на крупной терке морковь. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь, томатную пасту и слегка все обжарьте. Выложите овощи к мясу, добавьте горячую воду, сахар, соль, паприку, лавровый лист, перец. Закройте крышкой, доведите до кипения и тушите мясо с овощами на медленном огне 30 минут.
На разогретую сковороду выложите сливочное масло и всыпьте муку, обжарьте до золотистого цвета, постоянно помешивая. Влейте 100 мл воды, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, выложите в сковороду с мясом и овощами. Тушите гуляш 30 минут. Подлива должна загустеть, а мясо - стать мягким.
Советы
- Такую подливу можно приготовить на мясном или курином бульоне.
- Мясо используйте любое.
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