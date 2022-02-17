Гуляш: классический рецепт венгерского супа

Если, прочитав название рецепта, вы представляете себе мясное рагу в густой подливе, вы заблуждаетесь.
Гуляш – это густой и наваристый суп, подаренный миру венгерскими пастухами, которые варили его на костре из общедоступных продуктов. Позже он обрел популярность в других странах и по сей день его готовят почти во всей Европе.
Кстати, гуляш – отличное решение для пикника. Сварите его однажды в казанке на костре вместо привычной ухи и удивите всех.
Ингредиенты:
- 1 кг говядины
- 1 кг картофеля
- 500 г помидоров
- 3 луковицы
- 3 стручка болгарского перца
- 100 г сала
- 1 стручок перца чили
- 0,5 головки чеснока
- 2 столовые ложки молотой паприки
- 1 чайная ложка тмина
- 2 лавровых листа
- вода
- соль
Приготовление
Сало мелко нарезать и жарить до тех пор, пока из него вытопится весь жир, после чего добавить мелкорубленый лук и обжарить его до золотистого цвета.
В готовую поджарку ввести измельченные чеснок и перец чили, молотую паприку и тмин, перемешать и жарить 1-2 минуты.
Затем добавить нарезанную небольшими кусочками говядину, обжарить мясо до образования румяной корочки, подлить немного воды и тушить под крышкой около 1 часа.
Когда мясо будет почти готово, ввести нарезанный крупными кубиками картофель и кусочки болгарского перца, влить столько горячей воды, чтобы она слегка покрыла все продукты, довести до кипения и тушить до мягкости картофеля.
В последнюю очередь добавить нарезанные кубиками помидоры.
Почти готовый гуляш посолить, приправить лавровым листом и варить при слабом кипении еще 10 минут, после чего снять с огня и дать настояться около 15 минут.
На заметку
Для придания гуляшу особого аромата купите копченое сало и копченую паприку.
Чтобы готовое блюдо выглядело наряднее и вызывало больший аппетит, используйте болгарский перец разных цветов.
Остроту гуляша регулируйте по вкусу.
В Венгрии местные хозяйки часто готовят гуляш с чипетками – маленькими, величиной с ноготь клецками из крутого теста, в которое при замесе иногда добавляют чеснок, зелень или паприку.
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