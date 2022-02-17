Гуляш: классический рецепт венгерского супа

Если, прочитав название рецепта, вы представляете себе мясное рагу в густой подливе, вы заблуждаетесь.

Гуляш – это густой и наваристый суп, подаренный миру венгерскими пастухами, которые варили его на костре из общедоступных продуктов. Позже он обрел популярность в других странах и по сей день его готовят почти во всей Европе.

Кстати, гуляш – отличное решение для пикника. Сварите его однажды в казанке на костре вместо привычной ухи и удивите всех.

Ингредиенты:

1 кг говядины

1 кг картофеля

500 г помидоров

3 луковицы

3 стручка болгарского перца

100 г сала

1 стручок перца чили

0,5 головки чеснока

2 столовые ложки молотой паприки

1 чайная ложка тмина

2 лавровых листа

вода

соль

Приготовление

Сало мелко нарезать и жарить до тех пор, пока из него вытопится весь жир, после чего добавить мелкорубленый лук и обжарить его до золотистого цвета.

В готовую поджарку ввести измельченные чеснок и перец чили, молотую паприку и тмин, перемешать и жарить 1-2 минуты.

Затем добавить нарезанную небольшими кусочками говядину, обжарить мясо до образования румяной корочки, подлить немного воды и тушить под крышкой около 1 часа.

Когда мясо будет почти готово, ввести нарезанный крупными кубиками картофель и кусочки болгарского перца, влить столько горячей воды, чтобы она слегка покрыла все продукты, довести до кипения и тушить до мягкости картофеля.

В последнюю очередь добавить нарезанные кубиками помидоры.

Почти готовый гуляш посолить, приправить лавровым листом и варить при слабом кипении еще 10 минут, после чего снять с огня и дать настояться около 15 минут.

На заметку

Для придания гуляшу особого аромата купите копченое сало и копченую паприку.

Чтобы готовое блюдо выглядело наряднее и вызывало больший аппетит, используйте болгарский перец разных цветов.

Остроту гуляша регулируйте по вкусу.

В Венгрии местные хозяйки часто готовят гуляш с чипетками – маленькими, величиной с ноготь клецками из крутого теста, в которое при замесе иногда добавляют чеснок, зелень или паприку.

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