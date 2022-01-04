Гусь с яблоками: традиционный рецепт в эко-стиле

Уже традиционно мое центральное блюдо на Рождество и Новый год – запеченная птица. Это может быть не только гусь, но и утка, индейка, курица, дичь.
Экоактивистка, основательница компании Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасия Цыбуляк поделилась рецептом традиционного рождественского блюда.
Ингредиенты (на 6 порций):
- 2-3 кг гуся
- 6 шт. кисло-сладких зеленых яблок
- 250 мл меда
- 2 ч. л. толченого тмина
- молотый черный перец
- соль
Способ приготовления
1. У яблок удалить сердцевину с семенами, но кожуру не очищать.
2. Гуся обильно натереть солью, перцем и тмином изнутри и снаружи.
3. Подготовленные яблоки уложить в гуся, зашить брюшину.
4. Гуся обмазать медом, уложить на смазанный маслом лист спинкой вниз и запекать двадцать минут в разогретой до 180 градусов духовке, пока не зарумянится.
5. Уменьшить температуру в духовке до 120 градусов и запекать еще два часа, периодически поливая гуся выделившимся соком.
6. Подавать гуся полностью, удалив нити и обложив яблоками, или нарезать порционными кусочками и к каждому положить яблоко из начинки.
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