Гусь с яблоками: традиционный рецепт в эко-стиле

Гусь с яблоками: традиционный рецепт в эко-стиле

Уже традиционно мое центральное блюдо на Рождество и Новый год – запеченная птица. Это может быть не только гусь, но и утка, индейка, курица, дичь.

Экоактивистка, основательница компании Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасия Цыбуляк поделилась рецептом традиционного рождественского блюда.

Ингредиенты (на 6 порций):

2-3 кг гуся

6 шт. кисло-сладких зеленых яблок

250 мл меда

2 ч. л. толченого тмина

молотый черный перец

соль

Способ приготовления

1. У яблок удалить сердцевину с семенами, но кожуру не очищать.

2. Гуся обильно натереть солью, перцем и тмином изнутри и снаружи.

3. Подготовленные яблоки уложить в гуся, зашить брюшину.

4. Гуся обмазать медом, уложить на смазанный маслом лист спинкой вниз и запекать двадцать минут в разогретой до 180 градусов духовке, пока не зарумянится.

5. Уменьшить температуру в духовке до 120 градусов и запекать еще два часа, периодически поливая гуся выделившимся соком.

6. Подавать гуся полностью, удалив нити и обложив яблоками, или нарезать порционными кусочками и к каждому положить яблоко из начинки.

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