Рецепты
222
2 мин

Гуцульская грибная юшка — рецепт украинского блюда, которое пахнет Карпатами

Есть блюда, которые согревают не только тело, но и душу, и гуцульская грибная юшка — именно такая. Аромат сушеных грибов, нежная текстура и насыщенный вкус создают тот самый эффект «как у бабушки», когда хочется еще.

Станислава Бондаренко
Гуцульская грибная похлебка instagram.com/myroslava_pekariuk / © Instagram

Фудблогер Myroslava Pekariuk рассказала о рецепте традиционной гуцульской юшки. Ее основу составляют сушеные грибы — один из самых ценных продуктов карпатской гастрономии. Именно они придают блюду тот характерный аромат, который невозможно перепутать ни с чем другим. Это не просто суп, а настоящий кулинарный опыт, который стоит воспроизвести дома.

Ингредиенты

Для юшки

  • белые сушеные грибы 50 г

  • черные сушеные грибы 50 г

  • лук 2 шт.

  • морковь 1 шт.

  • картофель 3 шт.

  • паприка

  • соль

  • перец

  • лавровый лист

  • приправа

  • вода 4 л

Для клецок

  • яйца 3 шт.

  • приправа

  • манная крупа 6-7 ст. л

Для заливки

  • сметана 5 ст. л

  • мука 2 ст. л

  • холодная вода 300 мл

Гуцульская грибная похлебка instagram.com/myroslava_pekariuk / © Instagram

Приготовление

  1. Подготовка грибов Залейте сушеные грибы кипятком и оставьте на 30 мин. Они станут мягкими и максимально раскроют свой аромат.

  2. Нарежьте лук и морковь и обжарьте на хорошо разогретом масле до золотистого цвета.

  3. Добавляем грибы. Нарежьте грибы, а вот воду после замачивания обязательно сохраните, и добавьте их к зажарке вместе с паприкой, солью, перцем и приправой.

  4. Варим уху, залейте все грибной водой, добавьте еще обычной воды, а затем картофель и лавровый лист.

  5. Готовим клецки. Взбейте яйца со щепоткой приправы, добавьте манку и перемешайте.

  6. Дайте массе постоять 5-10 мин, чтобы манка набухла.

  7. Чайной ложкой набирайте тесто и опускайте галушки сразу в кипящую похлебку.

  8. Делаем заливку. Смешайте сметану, муку и холодную воду до однородности, чтобы не было комочков.

  9. Вливайте смесь тонкой струйкой в уху и постоянно помешивайте.

  10. Финальный этапю Доведите до кипения и варите еще примерно 5 мин, уха станет нежной, слегка кремовой и очень ароматной.

Подавайте юшку горячей и посыпьте мелко нарезанной зеленью. Это именно тот случай, когда блюдо не требует сложного декорирования, потому что его аромат и вкус говорят сами за себя.

Гуцульская грибная юшка — больше, чем просто блюдо, это часть украинского кулинарного наследия, которое передается из поколения в поколение. Она учит нас простоте, медлительности и наслаждению процессом, а еще напоминает, что лучшие рецепты часто рождаются из доступных ингредиентов и любви к собственной кухне.

