- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 2 мин
Гуцульская грибная юшка — рецепт украинского блюда, которое пахнет Карпатами
Есть блюда, которые согревают не только тело, но и душу, и гуцульская грибная юшка — именно такая. Аромат сушеных грибов, нежная текстура и насыщенный вкус создают тот самый эффект «как у бабушки», когда хочется еще.
Фудблогер Myroslava Pekariuk рассказала о рецепте традиционной гуцульской юшки. Ее основу составляют сушеные грибы — один из самых ценных продуктов карпатской гастрономии. Именно они придают блюду тот характерный аромат, который невозможно перепутать ни с чем другим. Это не просто суп, а настоящий кулинарный опыт, который стоит воспроизвести дома.
Ингредиенты
Для юшки
белые сушеные грибы 50 г
черные сушеные грибы 50 г
лук 2 шт.
морковь 1 шт.
картофель 3 шт.
паприка
соль
перец
лавровый лист
приправа
вода 4 л
Для клецок
яйца 3 шт.
приправа
манная крупа 6-7 ст. л
Для заливки
сметана 5 ст. л
мука 2 ст. л
холодная вода 300 мл
Приготовление
Подготовка грибов Залейте сушеные грибы кипятком и оставьте на 30 мин. Они станут мягкими и максимально раскроют свой аромат.
Нарежьте лук и морковь и обжарьте на хорошо разогретом масле до золотистого цвета.
Добавляем грибы. Нарежьте грибы, а вот воду после замачивания обязательно сохраните, и добавьте их к зажарке вместе с паприкой, солью, перцем и приправой.
Варим уху, залейте все грибной водой, добавьте еще обычной воды, а затем картофель и лавровый лист.
Готовим клецки. Взбейте яйца со щепоткой приправы, добавьте манку и перемешайте.
Дайте массе постоять 5-10 мин, чтобы манка набухла.
Чайной ложкой набирайте тесто и опускайте галушки сразу в кипящую похлебку.
Делаем заливку. Смешайте сметану, муку и холодную воду до однородности, чтобы не было комочков.
Вливайте смесь тонкой струйкой в уху и постоянно помешивайте.
Финальный этапю Доведите до кипения и варите еще примерно 5 мин, уха станет нежной, слегка кремовой и очень ароматной.
Подавайте юшку горячей и посыпьте мелко нарезанной зеленью. Это именно тот случай, когда блюдо не требует сложного декорирования, потому что его аромат и вкус говорят сами за себя.
Гуцульская грибная юшка — больше, чем просто блюдо, это часть украинского кулинарного наследия, которое передается из поколения в поколение. Она учит нас простоте, медлительности и наслаждению процессом, а еще напоминает, что лучшие рецепты часто рождаются из доступных ингредиентов и любви к собственной кухне.