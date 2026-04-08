Гуцульская грибная похлебка instagram.com/myroslava_pekariuk / © Instagram

Фудблогер Myroslava Pekariuk рассказала о рецепте традиционной гуцульской юшки. Ее основу составляют сушеные грибы — один из самых ценных продуктов карпатской гастрономии. Именно они придают блюду тот характерный аромат, который невозможно перепутать ни с чем другим. Это не просто суп, а настоящий кулинарный опыт, который стоит воспроизвести дома.

Ингредиенты

Для юшки

белые сушеные грибы 50 г

черные сушеные грибы 50 г

лук 2 шт.

морковь 1 шт.

картофель 3 шт.

паприка

соль

перец

лавровый лист

приправа

вода 4 л

Для клецок

яйца 3 шт.

приправа

манная крупа 6-7 ст. л

Для заливки

сметана 5 ст. л

мука 2 ст. л

холодная вода 300 мл

Приготовление

Подготовка грибов Залейте сушеные грибы кипятком и оставьте на 30 мин. Они станут мягкими и максимально раскроют свой аромат. Нарежьте лук и морковь и обжарьте на хорошо разогретом масле до золотистого цвета. Добавляем грибы. Нарежьте грибы, а вот воду после замачивания обязательно сохраните, и добавьте их к зажарке вместе с паприкой, солью, перцем и приправой. Варим уху, залейте все грибной водой, добавьте еще обычной воды, а затем картофель и лавровый лист. Готовим клецки. Взбейте яйца со щепоткой приправы, добавьте манку и перемешайте. Дайте массе постоять 5-10 мин, чтобы манка набухла. Чайной ложкой набирайте тесто и опускайте галушки сразу в кипящую похлебку. Делаем заливку. Смешайте сметану, муку и холодную воду до однородности, чтобы не было комочков. Вливайте смесь тонкой струйкой в уху и постоянно помешивайте. Финальный этапю Доведите до кипения и варите еще примерно 5 мин, уха станет нежной, слегка кремовой и очень ароматной.

Подавайте юшку горячей и посыпьте мелко нарезанной зеленью. Это именно тот случай, когда блюдо не требует сложного декорирования, потому что его аромат и вкус говорят сами за себя.

Гуцульская грибная юшка — больше, чем просто блюдо, это часть украинского кулинарного наследия, которое передается из поколения в поколение. Она учит нас простоте, медлительности и наслаждению процессом, а еще напоминает, что лучшие рецепты часто рождаются из доступных ингредиентов и любви к собственной кухне.