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Хачапури с моцареллой и зеленью: простой рецепт
Приготовьте вкусные сырные лепешки на завтрак, обед, ужин или просто для перекуса.
Готовятся очень быстро, без дрожжей, на сковороде за 15 минут. Для теста понадобятся простые продукты: мука, кефир, сода и соль, а для начинки — любой сыр и зелень.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 530 — 550 гр;
кефир 2,5% — 350 гр;
сода пищевая — 8 гр;
соль — 0,5 ч л.
Для начинки:
сыр « Моцарелла» — 200 гр;
сыр « Сулугуни» — 100 гр;
зелень (укроп, петрушка, зеленый лук, листья шпината);
сливочное масло — 50 гр;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Сыр натрите на крупную терку.
В миске соедините сыр, зелень, мягкое сливочное масло, добавьте перец черный молотый, посолите и перемешайте.
В кефир добавьте соль, перемешайте.
Всыпьте постепенно просеянную муку с содой и замесите эластичное тесто, накройте пленкой и оставьте на 20-30 минут.
Тесто разделите на восемь равных частей.
Каждую часть раскатайте в круг, в середину выложите сырную начинку, защипните края, переверните швом вниз и аккуратно раскатайте в лепешку, таким образом, сделайте все заготовки.
Обжарьте хачапури на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
По желанию горячие хачапури смажьте обильно сливочным маслом.