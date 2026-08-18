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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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439
Время на прочтение
1 мин

Хачапури с моцареллой и зеленью: простой рецепт

Приготовьте вкусные сырные лепешки на завтрак, обед, ужин или просто для перекуса.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Хачапури с моцареллой и зеленью

Хачапури с моцареллой и зеленью / © Credits

Готовятся очень быстро, без дрожжей, на сковороде за 15 минут. Для теста понадобятся простые продукты: мука, кефир, сода и соль, а для начинки — любой сыр и зелень.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 530 — 550 гр;

  • кефир 2,5% — 350 гр;

  • сода пищевая — 8 гр;

  • соль — 0,5 ч л.

Для начинки:

  • сыр « Моцарелла» — 200 гр;

  • сыр « Сулугуни» — 100 гр;

  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук, листья шпината);

  • сливочное масло — 50 гр;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  2. Сыр натрите на крупную терку.

  3. В миске соедините сыр, зелень, мягкое сливочное масло, добавьте перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  4. В кефир добавьте соль, перемешайте.

  5. Всыпьте постепенно просеянную муку с содой и замесите эластичное тесто, накройте пленкой и оставьте на 20-30 минут.

  6. Тесто разделите на восемь равных частей.

  7. Каждую часть раскатайте в круг, в середину выложите сырную начинку, защипните края, переверните швом вниз и аккуратно раскатайте в лепешку, таким образом, сделайте все заготовки.

  8. Обжарьте хачапури на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • По желанию горячие хачапури смажьте обильно сливочным маслом.

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