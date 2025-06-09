Халва из кунжута: рецепт сладости, которую можно приготовить за 15 минут

Халва из кунжута: рецепт сладости, который можно приготовить за 15 минут / © Credits

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На странице hanna_vorobei автор канала рассказала, как приготовить домашнюю кунжутную халву всего за 15 минут. Без сахара и лишних добавок только натуральные ингредиенты, максимум пользы и потрясающий вкус.

Магазинные варианты часто содержат пальмовое масло, лишний сахар, ароматизаторы и эмульгаторы. А вот домашняя халва — это 100% натуральный продукт, который вы создаете своими руками и контролируете каждый ингредиент.

Ингредиенты Кунжут (белый или смесь белого с черным) 300г Натуральный мед 5 ст. л Кокосовая стружка 40г

Приготовление

Насыпьте кунжут на сухую сковороду и жарьте на маленьком огне до золотистого цвета. Помешивайте, чтобы не подгорел — это усилит ореховый аромат и сделает вкус богаче. Переложите кунжут в чашу блендера и размельчите до пастообразного состояния. Масса должна стать похожей на тягучую тахину. Добавьте кокосовую стружку и мед. Хорошо размешайте до однородной массы. Переведите в форму (например, пластиковый контейнер или форму для хлеба), утрамбуйте и поставьте в холодильник минимум на 4 часа (идеально — на ночь).

Полезные свойства кунжутной халвы

Укрепляет кости и зубы. Кунжут — один из богатейших источников кальция среди растительных продуктов. В 100 г семян — до 975 мг кальция, а это покрывает суточную норму почти на 100%.

Поддерживает нервную систему. Магний в кунжуте помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса), уменьшает тревожность, способствует лучшему сну.

Улучшает работу сердца . Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты способствуют нормализации уровня холестерина, поддерживают эластичность сосудов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Замедляет старение. Сезамин и сезамолин — мощные антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса, поддерживают молодость кожи и внутренних органов.

Регулирует гормональный фон . Кунжут содержит фитоэстрогены — растительные вещества, которые положительно влияют на гормональный баланс, особенно у женщин во время ПМС, менопаузы или гормональных колебаний.

Улучшает пищеварение. Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, способствует очищению организма и поддерживает здоровую микрофлору.

Польза для кожи. Кунжутное масло — природный UV-фильтр, увлажняет, успокаивает раздражение, улучшает эластичность кожи.

Советы

Добавьте грецкие орехи или фундук — для еще большей пользы.

Смешайте с какао-порошком — получите «шоколадную» халву.

Используйте финики или изюм для более сладкого вкуса без меда.

Кунжутная халва — пример того, как здоровые сладости могут быть вкусными и полезными одновременно. Готовится через 15 мин, не требует использования духовки и подходит как детям, так и взрослым. Идеально для тех, кто ищет натуральные источники энергии и не отказывает себе в маленьких радостях жизни.

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