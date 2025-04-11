ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Хе из рыбы по-корейски: рецепт пряной закуски

Если вы любите пряные и острые рыбные блюда, тогда этот рецепт для вас. Это корейская закуска готовится из свежей рыбы с небольшим количеством мелких костей: судак, форель или карп.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
117 ккал
Хе из рыбы по-корейски

Хе из рыбы по-корейски / © Credits

Вам нужно лишь нарезать рыбу, овощи, добавить специи и отправить мариноваться. Пикантная корейская закуска отлично подойдет на праздничный стол.

Ингредиенты

рыба судак (филе)
500 г
лук репчатый
200 г
морковь
100 г
уксусная эсенция 70%
1 ст. л.
вода
3 ст. л.
чеснок
4 ззубчика
перец красный молотый
1 ч. л.
кориандр молотый
1 ч. л.
перец черный молотый
0,5 ч. л.
сахар
1 ч. л.
соль
растительное масло

  1. Рыбу почистите, выпотрошите, помойте и обсушите бумажным полотенцем. 

  2. Отделите филе и нарежьте на ломтики толщиной 1,5-2 сантиметра, выложите в емкость и залейте водой, разбавленной уксусной эссенцией.

  3. Накройте крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на два часа.

  4. Лук, морковь, чеснок очистите.

  5. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке для корейской моркови, чеснок мелко измельчите.

  6. С рыбы слейте жидкость и выложите к ней лук, морковь, чеснок, сахар, перец красный молотый, кориандр, перец черный молотый, соль, влейте растительное масло и перемешайте.

  7. Утрамбуйте рыбу в миске, накройте крышкой и отправьте мариноваться в холодильник на 5-6 часов.

Советы:

  • Рыбу желательно оставить мариноваться на ночь.

  • Если у вас нет уксусной эссенции,  добавьте столовый 9% уксус, шесть столовых ложек.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie