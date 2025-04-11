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Хе из рыбы по-корейски: рецепт пряной закуски
Если вы любите пряные и острые рыбные блюда, тогда этот рецепт для вас. Это корейская закуска готовится из свежей рыбы с небольшим количеством мелких костей: судак, форель или карп.
Вам нужно лишь нарезать рыбу, овощи, добавить специи и отправить мариноваться. Пикантная корейская закуска отлично подойдет на праздничный стол.
Ингредиенты
- рыба судак (филе)
- 500 г
- лук репчатый
- 200 г
- морковь
- 100 г
- уксусная эсенция 70%
- 1 ст. л.
- вода
- 3 ст. л.
- чеснок
- 4 ззубчика
- перец красный молотый
- 1 ч. л.
- кориандр молотый
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- 0,5 ч. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
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- растительное масло
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Рыбу почистите, выпотрошите, помойте и обсушите бумажным полотенцем.
Отделите филе и нарежьте на ломтики толщиной 1,5-2 сантиметра, выложите в емкость и залейте водой, разбавленной уксусной эссенцией.
Накройте крышкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на два часа.
Лук, морковь, чеснок очистите.
Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке для корейской моркови, чеснок мелко измельчите.
С рыбы слейте жидкость и выложите к ней лук, морковь, чеснок, сахар, перец красный молотый, кориандр, перец черный молотый, соль, влейте растительное масло и перемешайте.
Утрамбуйте рыбу в миске, накройте крышкой и отправьте мариноваться в холодильник на 5-6 часов.
Советы:
Рыбу желательно оставить мариноваться на ночь.
Если у вас нет уксусной эссенции, добавьте столовый 9% уксус, шесть столовых ложек.
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