Хек, запеченный с картофелем, сыром и сметаной: хороший рецепт для вкусного ужина
Это отличный вариант полезного и сытного блюда из простых продуктов для обеда или ужина.
Кусочки хека разложите между слоями картофеля, выложите лук, для сочности добавьте сметану, лимонный сок, посыпьте сыром и запеките в духовке.
Ингредиенты
- хек (филе)
- 500 г
- картофель
- 6 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- сыр твердый
- 90 г
- сметана 15-20%
- 100 г
- сок лимона
- 1 ст. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Филе хека нарежьте порционными кусочками, выложите в миску, посолите, поперчите, добавьте лимонный сок, половину сметаны и перемешайте.
Картофель очистите, промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими кружками, добавьте перец черный молотый, паприку, соль, оставшуюся сметану и перемешайте.
Лук очистите, и нарежьте тонкими полукольцами.
Сыр натрите на крупной терке.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите ровным слоем половину картофеля, следующим слоем хек, лук и остальную половину картофеля.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут, затем выньте с духовки, посыпьте сыром и отправьте снова в духовку на 8-10 минут.
Советы:
В конце запекания проверьте готовность деревянной шпажкой или зубочисткой.