Рецепты
Хек, запеченный с картофелем, сыром и сметаной: хороший рецепт для вкусного ужина

Это отличный вариант полезного и сытного блюда из простых продуктов для обеда или ужина.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Хек запеченный с картофелем сыром и сметаной

Хек, запеченный с картофелем, сыром и сметаной / © Credits

Кусочки хека разложите между слоями картофеля, выложите лук, для сочности добавьте сметану, лимонный сок, посыпьте сыром и запеките в духовке.

Ингредиенты

хек (филе)
500 г
картофель
6 шт.
лук репчатый
1 шт.
сыр твердый
90 г
сметана 15-20%
100 г
сок лимона
1 ст. л.
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Филе хека нарежьте порционными кусочками, выложите в миску, посолите, поперчите, добавьте лимонный сок, половину сметаны и перемешайте.

  2. Картофель очистите, промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими кружками, добавьте перец черный молотый, паприку, соль, оставшуюся сметану и перемешайте.

  3. Лук очистите, и нарежьте тонкими полукольцами.

  4. Сыр натрите на крупной терке.

  5. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите ровным слоем половину картофеля, следующим слоем хек, лук и остальную половину картофеля.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут, затем выньте с духовки, посыпьте сыром и отправьте снова в духовку на 8-10 минут.

Советы:

  • В конце запекания проверьте готовность деревянной шпажкой или зубочисткой.

