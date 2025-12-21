Хек, запеченный с картофелем, сыром и сметаной: хороший рецепт для вкусного ужина

Принц и принцесса Уэльские живут на виду у публики, хотя и стараются сделать так, чтобы их личная жизнь и жизнь их детей оставалась приватной. Мы проанализировали, каким выдался год для семьи и вспоминаем три самые яркие события уходящего года.