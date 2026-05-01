Хек запеченный в сметанном соусе: рецепт легкого и полезного горячего
Хек, запеченный в таком виде, очень легкий и полезный.
Готовится просто, для этого замаринуйте рыбу в сметане, специях и запеките в духовке. Подайте для семейного обеда или ужина с картофельным пюре.
Ингредиенты:
хек — 800 гр;
сметана — 130 гр;
лук репчатый — 2 шт;
соевый соус — 1 ст л;
горчица — 0,5 ч л;
приправа к рыбе — 1 ч л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Хек очистите, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки.
Для соуса, смешайте сметану, соевый соус, горчицу, приправу к рыбе, перец черный молотый, соль, залейте рыбу и перемешайте, оставьте на 10-20 минут.
Лук очистите, и нарежьте полукольцами.
В форму на дно выложите лук, затем наверх рыбу в соусе.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.