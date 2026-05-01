Рецепты
110
1 мин

Хек запеченный в сметанном соусе: рецепт легкого и полезного горячего

Хек, запеченный в таком виде, очень легкий и полезный.

Екатерина Труш
Хек запеченный в сметанном соусе

Хек запеченный в сметанном соусе / © Credits

Готовится просто, для этого замаринуйте рыбу в сметане, специях и запеките в духовке. Подайте для семейного обеда или ужина с картофельным пюре.

Ингредиенты:

  • хек — 800 гр;

  • сметана — 130 гр;

  • лук репчатый — 2 шт;

  • соевый соус — 1 ст л;

  • горчица — 0,5 ч л;

  • приправа к рыбе — 1 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Хек очистите, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки.

  2. Для соуса, смешайте сметану, соевый соус, горчицу, приправу к рыбе, перец черный молотый, соль, залейте рыбу и перемешайте, оставьте на 10-20 минут.

  3. Лук очистите, и нарежьте полукольцами.

  4. В форму на дно выложите лук, затем наверх рыбу в соусе.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

