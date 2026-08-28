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Херсонские "голые" помидоры: быстрый рецепт
Сочные, ароматные и с насыщенным чесночно-зелёным маринадом — эти помидоры легко могут стать главной закуской на вашем столе.
Если вы любите домашние заготовки, но не хотите часами стоять у плиты, этот рецепт точно заслуживает внимания. Херсонские «голые» помидоры получили своё название благодаря простой хитрости — с овощей снимают кожицу, после чего они пропитываются ароматным маринадом, чесноком и свежей зеленью.
Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала об этом рецепте и предупредила, что помидоры получаются настолько вкусными, что лучше не ограничиваться одной банкой.
Ингредиенты
помидоры — 1 кг
чеснок — 1 головка
укроп и петрушка — большой пучок
чёрный перец — 10–12 горошин
лавровый лист — 2 шт.
Для маринада (на 1 л воды)
сахар — 4 ст. л.
соль — 2 ст. л.
уксуса 9% — 3 ст. л
Приготовление
Сначала сделайте на каждом помидоре крестообразный надрез.
Облить овощи кипятком на 2–3 минуты, а затем сразу переложить в ледяную воду. После такого контраста кожица легко снимется.
Укроп и петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс и смешайте с зеленью.
Теперь приготовьте маринад: доведите воду до кипения вместе с солью и сахаром и проварите примерно 1 мин.
Выключите огонь, добавьте уксус и дайте маринаду полностью остыть.
В чистую банку выкладывайте помидоры слоями, чередуя их со смесью зелени и чеснока.
Добавьте лавровый лист и черный перец.
Залейте всё холодным маринадом до самого верха, закройте банку крышкой и поставьте в холодильник.
Первую дегустацию можно проводить уже через 24 часа, однако если хватит терпения подождать дольше, вкус станет ещё насыщеннее, помидоры лучше пропитаются чесноком, зеленью и пряностями.
Херсонские «голые» помидоры — это минимум сложных манипуляций, никакой длительной варки, а лишь ароматная зелень, чеснок, кисло-сладкий маринад и сутки в холодильнике.