ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
52
Время на прочтение
2 мин

Херсонские "голые" помидоры: быстрый рецепт

Сочные, ароматные и с насыщенным чесночно-зелёным маринадом — эти помидоры легко могут стать главной закуской на вашем столе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Херсонские «голые» помидоры tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Херсонские «голые» помидоры tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Если вы любите домашние заготовки, но не хотите часами стоять у плиты, этот рецепт точно заслуживает внимания. Херсонские «голые» помидоры получили своё название благодаря простой хитрости — с овощей снимают кожицу, после чего они пропитываются ароматным маринадом, чесноком и свежей зеленью.

Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала об этом рецепте и предупредила, что помидоры получаются настолько вкусными, что лучше не ограничиваться одной банкой.

Ингредиенты

  • помидоры — 1 кг

  • чеснок — 1 головка

  • укроп и петрушка — большой пучок

  • чёрный перец — 10–12 горошин

  • лавровый лист — 2 шт.

Для маринада (на 1 л воды)

  • сахар — 4 ст. л.

  • соль — 2 ст. л.

  • уксуса 9% — 3 ст. л

Приготовление

  1. Сначала сделайте на каждом помидоре крестообразный надрез.

  2. Облить овощи кипятком на 2–3 минуты, а затем сразу переложить в ледяную воду. После такого контраста кожица легко снимется.

  3. Укроп и петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс и смешайте с зеленью.

  4. Теперь приготовьте маринад: доведите воду до кипения вместе с солью и сахаром и проварите примерно 1 мин.

  5. Выключите огонь, добавьте уксус и дайте маринаду полностью остыть.

  6. В чистую банку выкладывайте помидоры слоями, чередуя их со смесью зелени и чеснока.

  7. Добавьте лавровый лист и черный перец.

  8. Залейте всё холодным маринадом до самого верха, закройте банку крышкой и поставьте в холодильник.

  9. Первую дегустацию можно проводить уже через 24 часа, однако если хватит терпения подождать дольше, вкус станет ещё насыщеннее, помидоры лучше пропитаются чесноком, зеленью и пряностями.

Херсонские «голые» помидоры — это минимум сложных манипуляций, никакой длительной варки, а лишь ароматная зелень, чеснок, кисло-сладкий маринад и сутки в холодильнике.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie