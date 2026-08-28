Херсонские "голые" помидоры: быстрый рецепт

Херсонские «голые» помидоры tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Если вы любите домашние заготовки, но не хотите часами стоять у плиты, этот рецепт точно заслуживает внимания. Херсонские «голые» помидоры получили своё название благодаря простой хитрости — с овощей снимают кожицу, после чего они пропитываются ароматным маринадом, чесноком и свежей зеленью.

Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала об этом рецепте и предупредила, что помидоры получаются настолько вкусными, что лучше не ограничиваться одной банкой.

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Ингредиенты

помидоры — 1 кг

чеснок — 1 головка

укроп и петрушка — большой пучок

чёрный перец — 10–12 горошин

лавровый лист — 2 шт.

Для маринада (на 1 л воды)

сахар — 4 ст. л.

соль — 2 ст. л.

уксуса 9% — 3 ст. л

Приготовление

Сначала сделайте на каждом помидоре крестообразный надрез. Облить овощи кипятком на 2–3 минуты, а затем сразу переложить в ледяную воду. После такого контраста кожица легко снимется. Укроп и петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс и смешайте с зеленью. Теперь приготовьте маринад: доведите воду до кипения вместе с солью и сахаром и проварите примерно 1 мин. Выключите огонь, добавьте уксус и дайте маринаду полностью остыть. В чистую банку выкладывайте помидоры слоями, чередуя их со смесью зелени и чеснока. Добавьте лавровый лист и черный перец. Залейте всё холодным маринадом до самого верха, закройте банку крышкой и поставьте в холодильник. Первую дегустацию можно проводить уже через 24 часа, однако если хватит терпения подождать дольше, вкус станет ещё насыщеннее, помидоры лучше пропитаются чесноком, зеленью и пряностями.

Херсонские «голые» помидоры — это минимум сложных манипуляций, никакой длительной варки, а лишь ароматная зелень, чеснок, кисло-сладкий маринад и сутки в холодильнике.

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