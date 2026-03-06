ТСН в социальных сетях

Рецепты
74
2 мин

Хлеб "Бородинский" на дрожжах — рецепт домашней выпечки

Аромат свежеиспеченного бородинского хлеба невозможно спутать ни с чем. Теплый, с насыщенным ржаным вкусом и нотками кориандра, он становится настоящей изюминкой любого стола.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час. 50 мин.
219 ккал
Хлеб Бородинский tiktok.com_@romayemets

Бородинский хлеб — классика украинской кухни. Его насыщенный вкус создается за счет ржаного солода, дрожжей и специй. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто любит экспериментировать на кухне и ценит натуральные ингредиенты. Шеф-повар Рома Емец поделился простым рецептом, который легко повторить дома, даже если вы никогда раньше не выпекали хлеб.

Ингредиенты

Ржаная мука
600 г
Цельнозерновая мука
150 г
Вода
800 г
Ржаной солод ферментированный
60 г
Молотый кориандр
10 г
Тмин
10 г
Семена подсолнечника
100 г
Мед
60 г
Соль
20 г
Сухие дрожжи
6 г

Приготовление

  1. Семена подсолнечника обжариваем на среднем огне в течение 4-5 мин до легкого золотистого оттенка. Они придадут хлебу хрустящую текстуру и аромат.

  2. В миску или чашу блендера добавляем воду комнатной температуры, мед, соль, ржаной солод, дрожжи, молотый кориандр и тмин. Перемешиваем до полного растворения меда и соли.

  3. Постепенно всыпаем ржаную и цельнозерновую муку, добавляем обжаренные семечки подсолнечника.

  4. Замешиваем тесто на средней скорости 3-4 мин до однородной массы.

  5. Накрываем тесто пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30-40 мин, чтобы оно слегка подросло.

  6. Смазываем формы подсолнечным маслом.

  7. Делим тесто на две части, формируем овальную заготовку и выкладываем в формы.

  8. Выравниваем поверхность и присыпаем зернами кориандра.

  9. Накрываем и оставляем еще на 30-40 мин для повторного подъема.

  10. Разогреваем духовку до 220°C.

  11. Добавляем горячую воду в противень для создания пара, это поможет хлебу стать мягче внутри с хрустящей корочкой снаружи.

  12. Выпекаем 10 мин с паром, затем еще 20 мин без пара до золотистой корочки.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса можно немного поджарить молотый кориандр перед добавлением в тесто.

  • Используйте ржаную муку жернового помола, она делает хлеб более ароматным и плотным.

  • Если хотите более хрустящую корочку, после выпекания немного охладите хлеб на решетке без накрытия.

Бородинский хлеб на дрожжах — это сочетание классики и современной домашней кухни. Он получается ароматным, насыщенным и невероятно аппетитным. Такой хлеб идеально подходит с маслом, сыром или как основа для сэндвичей.

