Бородинский хлеб — классика украинской кухни. Его насыщенный вкус создается за счет ржаного солода, дрожжей и специй. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто любит экспериментировать на кухне и ценит натуральные ингредиенты. Шеф-повар Рома Емец поделился простым рецептом, который легко повторить дома, даже если вы никогда раньше не выпекали хлеб.

Ингредиенты Ржаная мука 600 г Цельнозерновая мука 150 г Вода 800 г Ржаной солод ферментированный 60 г Молотый кориандр 10 г Тмин 10 г Семена подсолнечника 100 г Мед 60 г Соль 20 г Сухие дрожжи 6 г

Приготовление

Семена подсолнечника обжариваем на среднем огне в течение 4-5 мин до легкого золотистого оттенка. Они придадут хлебу хрустящую текстуру и аромат. В миску или чашу блендера добавляем воду комнатной температуры, мед, соль, ржаной солод, дрожжи, молотый кориандр и тмин. Перемешиваем до полного растворения меда и соли. Постепенно всыпаем ржаную и цельнозерновую муку, добавляем обжаренные семечки подсолнечника. Замешиваем тесто на средней скорости 3-4 мин до однородной массы. Накрываем тесто пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30-40 мин, чтобы оно слегка подросло. Смазываем формы подсолнечным маслом. Делим тесто на две части, формируем овальную заготовку и выкладываем в формы. Выравниваем поверхность и присыпаем зернами кориандра. Накрываем и оставляем еще на 30-40 мин для повторного подъема. Разогреваем духовку до 220°C. Добавляем горячую воду в противень для создания пара, это поможет хлебу стать мягче внутри с хрустящей корочкой снаружи. Выпекаем 10 мин с паром, затем еще 20 мин без пара до золотистой корочки.

Советы

Для более насыщенного вкуса можно немного поджарить молотый кориандр перед добавлением в тесто.

Используйте ржаную муку жернового помола, она делает хлеб более ароматным и плотным.

Если хотите более хрустящую корочку, после выпекания немного охладите хлеб на решетке без накрытия.

Бородинский хлеб на дрожжах — это сочетание классики и современной домашней кухни. Он получается ароматным, насыщенным и невероятно аппетитным. Такой хлеб идеально подходит с маслом, сыром или как основа для сэндвичей.