-
Рецепты
74
2 мин
Хлеб "Бородинский" на дрожжах — рецепт домашней выпечки
Аромат свежеиспеченного бородинского хлеба невозможно спутать ни с чем. Теплый, с насыщенным ржаным вкусом и нотками кориандра, он становится настоящей изюминкой любого стола.
Бородинский хлеб — классика украинской кухни. Его насыщенный вкус создается за счет ржаного солода, дрожжей и специй. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто любит экспериментировать на кухне и ценит натуральные ингредиенты. Шеф-повар Рома Емец поделился простым рецептом, который легко повторить дома, даже если вы никогда раньше не выпекали хлеб.
Ингредиенты
- Ржаная мука
- 600 г
- Цельнозерновая мука
- 150 г
- Вода
- 800 г
- Ржаной солод ферментированный
- 60 г
- Молотый кориандр
- 10 г
- Тмин
- 10 г
- Семена подсолнечника
- 100 г
- Мед
- 60 г
- Соль
- 20 г
- Сухие дрожжи
- 6 г
Приготовление
Семена подсолнечника обжариваем на среднем огне в течение 4-5 мин до легкого золотистого оттенка. Они придадут хлебу хрустящую текстуру и аромат.
В миску или чашу блендера добавляем воду комнатной температуры, мед, соль, ржаной солод, дрожжи, молотый кориандр и тмин. Перемешиваем до полного растворения меда и соли.
Постепенно всыпаем ржаную и цельнозерновую муку, добавляем обжаренные семечки подсолнечника.
Замешиваем тесто на средней скорости 3-4 мин до однородной массы.
Накрываем тесто пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30-40 мин, чтобы оно слегка подросло.
Смазываем формы подсолнечным маслом.
Делим тесто на две части, формируем овальную заготовку и выкладываем в формы.
Выравниваем поверхность и присыпаем зернами кориандра.
Накрываем и оставляем еще на 30-40 мин для повторного подъема.
Разогреваем духовку до 220°C.
Добавляем горячую воду в противень для создания пара, это поможет хлебу стать мягче внутри с хрустящей корочкой снаружи.
Выпекаем 10 мин с паром, затем еще 20 мин без пара до золотистой корочки.
Советы
Для более насыщенного вкуса можно немного поджарить молотый кориандр перед добавлением в тесто.
Используйте ржаную муку жернового помола, она делает хлеб более ароматным и плотным.
Если хотите более хрустящую корочку, после выпекания немного охладите хлеб на решетке без накрытия.
Бородинский хлеб на дрожжах — это сочетание классики и современной домашней кухни. Он получается ароматным, насыщенным и невероятно аппетитным. Такой хлеб идеально подходит с маслом, сыром или как основа для сэндвичей.