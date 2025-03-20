Хлеб на закваске: рецепт пышной выпечки

Домашний хлеб на закваске – это не просто выпечка, а настоящее искусство, требующее терпения, внимания к деталям и любви к кулинарии.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице katherine.nari, идеально подойдет для тех, кто хочет испечь идеальный пышный хлеб с натуральным ароматом и нежной текстурой.

Закваска – это живой организм, который не только придает хлебу особый вкус, но и делает его более полезным. Такой хлеб легче усваивается организмом, не вызывает вздутия, а также содержит полезные пробиотики, способствующие здоровью кишечника. Кроме того, выпечка на закваске дольше сохраняется свежей благодаря природным консервирующим свойствам.

Ингредиенты Мука 280 г Сливочное масло 15 г Вода 185 мл Закваска 55 г Сахар 15 г Соль 5 г

Приготовление

Смешайте воду, муку и оставьте на 1 час. Это позволяет муке полностью напитаться влагой и активировать клейковину. Добавьте закваску и снова оставьте на 30 мин. Для более быстрого затворения можно использовать миксер на низкой скорости (1-2 мин). Добавьте соль и сахар, тщательно вымесите до полного соединения ингредиентов. Введите сливочное масло комнатной температуры и продолжайте вымешивать 3-5 мин на средней скорости. Переложите тесто в глубокую миску, накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. Выполняйте три сложения через каждые 45 мин, это поможет тесту приобрести необходимую структуру. Округлите тесто и оставьте на 30 мин. Сформируйте хлеб и переложите в специальную корзину для отдыха, оставив ее еще на 20 мин. Отправьте в холодильник на 12-18 часов – этот этап способствует развитию вкуса и облегчает процесс выпечки. Разогрейте духовой шкаф до 250°C. Выпекайте 15 мин под крышкой (для создания идеальной корочки можно добавить в духовку несколько кубиков льда). Затем убавьте температуру до 230°C и выпекайте еще 25 мин без крышки.

Советы:

Для большей пористости теста можно добавить больше воды, но тогда замешивание должно быть более тщательным.

Если вы хотите получить хрустящую корочку, после выпечки оставьте хлеб на решетке на 1-2 часа.

Закваска должна быть активной, поэтому ее нужно прикормить за 6-8 часов до начала приготовления.

#хлебназаквасцы # закваска #хлебрецепт #рецептхлеба #sourdough #HomemadeBread #SourdoughRecipe #BreadBaking ♬ Gizeh — Oskar Schuster @katherine.nari Хлеб на закваске С этим хлебом сэндвичи просто Ингредиенты: • мука – 280 г • сливочное масло – 15 г • вода – 185 • закваска 100% – 55 г • сахар – 15 г • соль – 5 г Закваска должна быть активна (можете погодить) Смешайте воду и муку и оставьте на 1 час. Далее введите закваску и снова оставьте на 30 мин. Я бы советовала делать с помощью миксера (примерно 1-2 мин на низкой скорости). После этого добавьте соль и сахар. Вымешивайте до полного вхождения в тесто. Далее добавьте масло комнатной температуры и вымешивайте еще примерно 3-5 мин (на средней скорости). Накройте тесто и оставьте на 30 минут. Составление 3х45 мин. Округлите тесто и оставьте еще на 30 минут. Сформируйте хлеб, переложите в корзину снова оставьте на 20 мин. Далее оставляем в холодильнике на 12-18 часов. Выпекайте в разогретой до 250°C духовке – 15 мин под крышкой (здесь я бросаю несколько кубиков льда), а затем еще 25 мин – 230°C без крышки. # рецептына украинском #кулинарныйблог #хлеб #sourdoughbread Butter-Enriched Bread Ingredients: • Bread flour – 280 g • Unsalted butter – 10 g • • Sugar – 15 g • Salt – 5 g Ensure your sourdough starter is active. Смешайте воду и кукурузу, тогда это будет оставаться для времени. Добавьте терпеливый starter and mix briefly, тогда он будет оставаться для других 30 минут. A mixer на низкой скорости (1–2 минуты) работают хорошо. Incorporate солют и сахар, смешивание не очень хорошо. Добавьте ванную комнату и установку mixing для 3–5 минут until smooth. Завершить и получить долгий остаток для 30 минут. Perform 3 coil folds в 45-минутных intervalах. Предоставляет приятно, дайте ему остаться за другие 30 минут, то есть это место и место в помещении. По 20 минут в гостинице temperature, доставляйте ее в аэропорт для 12–18 часов. Порошок в предварительно 250°C должен быть до 15 минут, связанный с целыми кусочками стекла. Недостаток и продолжение печенья при 230°C для других 25 минут. #SourdoughBread

Приготовление хлеба на закваске – это настоящее удовольствие. Натуральный вкус, польза для здоровья и магия процесса делают эту выпечку особенной. С таким хлебом ваши сэндвичи и завтраки станут еще вкуснее.

Мы также писали о том, что будет с организмом, если каждый день есть хлеб.

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